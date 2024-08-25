Контрольные матчи. ЦСКА проиграл «Спартаку» по буллитам, «Торпедо» победило «Норильск»

Теги ЦСКА Спартак Торпедо контрольные матчи результаты матчей КХЛ ВХЛ ХК Норильск Хоккей

Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ проводят контрольные матчи перед стартом сезона.

Контрольные матчи

ЦСКА – «Спартак» – 3:4 Б (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, 0:1)

1:0 – 6 Каменев (Окулов)

2:0 – 23 Полтапов (Долженков, Охотюк)

2:1 – 45 Порядин (Морозов, Локтионов)

3:1 – 49 Окулов (Гурьянов, Нестеров)

3:2 – 49 Пашин

3:3 – 55 Беляев

3:4 – 65 Порядин

«Торпедо» – «Норильск» (ВХЛ) – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

1:0 – 4 Глинский, Воронин

1:1 – 26 Кириллов (Сергеев)

2:1 – 38 Шавин (Почивалов, Фирстов)

2:2 – 38 Кириллов (Скобелев, Голоднюк)

3:2 – 40 Фирстов (Ян)

4:2 – 46 Конюшков (Ян, Белевич)

5:2 – 47 Шавин (Гончарук)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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10 комментариев
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За Спартак 🙏🙏🙏
+8
-7
+1
Спартак с победой 👍
+3
-2
+1
Порядин в порядке, в прочем как и всегда.
Малодчик 🤘👍👍👍........
+2
-1
+1
Ну ,проиграть 3 период 3- 1 , что то с физикой или совсем расслабились ?
+1
0
+1
За Торпедо 🙏🙏🙏
+6
-6
0
Нормальный результат у ЦСКА. Плохо выигрывать всю предсезонку
+1
-1
0
Ответ Александр Кудрявцев
За Спартак 🙏🙏🙏
За СПАРТАК с 1977 г... Удачи в новом сезоне!!!
+1
-1
0
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