Контрольные матчи. ЦСКА проиграл «Спартаку» по буллитам, «Торпедо» победило «Норильск»
Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ проводят контрольные матчи перед стартом сезона.
Контрольные матчи
ЦСКА – «Спартак» – 3:4 Б (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, 0:1)
1:0 – 6 Каменев (Окулов)
2:0 – 23 Полтапов (Долженков, Охотюк)
2:1 – 45 Порядин (Морозов, Локтионов)
3:1 – 49 Окулов (Гурьянов, Нестеров)
3:2 – 49 Пашин
3:3 – 55 Беляев
3:4 – 65 Порядин
«Торпедо» – «Норильск» (ВХЛ) – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
1:0 – 4 Глинский, Воронин
1:1 – 26 Кириллов (Сергеев)
2:1 – 38 Шавин (Почивалов, Фирстов)
2:2 – 38 Кириллов (Скобелев, Голоднюк)
3:2 – 40 Фирстов (Ян)
4:2 – 46 Конюшков (Ян, Белевич)
5:2 – 47 Шавин (Гончарук)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Малодчик 🤘👍👍👍........