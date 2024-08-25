Фонбет Кубок Блинова. «Авангард» проиграл «Сибири», «Локомотив» обыграл «Барыс» и выиграл турнир
В Омске завершился турнир памяти Виктора Блинова.
Соревнование проводится в 30-й раз.
Фонбет Кубок Блинова
«Барыс» – «Локомотив» – 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)
1:0 – 23 Логвин (Симонов)
1:1 – 28 Радулов (Бут)
2:1 – 32 Смит (Колобов, Маклауд)
2:2 – 34 Березкин (Радулов)
2:3 – 42 Бут (Алексеев, Радулов)
2:4 – 46 Полунин (Кирьянов)
2:5 – 50 Красковский (Кирьянов, Полунин)
«Авангард» – «Сибирь» – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
1:0 – 27 Галиев (Шарипзянов, Макеев)
1:1 – 59 Белоусов (Пьянов, Аланов
1:2 – 61 Бек (Мерфи)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Локомотив» – 7 очков (4 матча), «Трактор» – 7 (4), «Авангард» – 4 (3), «Сибирь» – 2 (3), «Барыс» – 1 (4).
Ну судя по твои комментам тебя бесплатно привозят.
ЗЫ: я конечно понимаю что ты веришь что Омск это пуп земли и что все кто болеют за Авангард живут именно там. Но поверь, есть другие города и даже страны. Оттуда сложно приезжать на хоккей. Просто поверь
Зызы: чего ж ты так боишься, бедненький? Написал коммент и сразу в игнор кинул))) Это много говорит о тебе)))