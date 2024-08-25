Фонбет Кубок Блинова. «Авангард» проиграл «Сибири», «Локомотив» обыграл «Барыс» и выиграл турнир

Теги Авангард Сибирь Локомотив результаты матчей КХЛ Барыс Fonbet Кубок Блинова Sports – Казахстан Хоккей

В Омске завершился турнир памяти Виктора Блинова.

Соревнование проводится в 30-й раз.

Фонбет Кубок Блинова

«Барыс» – «Локомотив» – 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

1:0 – 23 Логвин (Симонов)

1:1 – 28  Радулов (Бут)

2:1 – 32  Смит (Колобов, Маклауд)

2:2 – 34  Березкин (Радулов)

2:3 – 42  Бут (Алексеев, Радулов)

2:4 – 46 Полунин (Кирьянов)

2:5 – 50 Красковский (Кирьянов, Полунин)

«Авангард» – «Сибирь» – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 – 27 Галиев (Шарипзянов, Макеев)

1:1 – 59  Белоусов (Пьянов, Аланов

1:2 – 61 Бек (Мерфи)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: «Локомотив» – 7 очков (4 матча), «Трактор» – 7 (4), «Авангард» – 4 (3), «Сибирь» – 2 (3), «Барыс» – 1 (4).

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12 комментариев
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По итогу турнира можно сказать одно. Как были операторы в Омске гавно, так и остались. Нихрена не меняется со времён Блинова.
+16
-2
+14
Сибирь молодцы с победой.
+14
-2
+12
Локомотив молодцы с победой -соперники в турнире были не простые !
+8
-1
+7
Ермак 71
Ну судя по твои комментам тебя бесплатно привозят.
ЗЫ: я конечно понимаю что ты веришь что Омск это пуп земли и что все кто болеют за Авангард живут именно там. Но поверь, есть другие города и даже страны. Оттуда сложно приезжать на хоккей. Просто поверь
Зызы: чего ж ты так боишься, бедненький? Написал коммент и сразу в игнор кинул))) Это много говорит о тебе)))
+5
-1
+4
Локо так держать 🤘🤘🤘
+11
-9
+2
Третью шайбу забил не Бут, а Фрэз
+3
-1
+2
Авангарду надо наигрывать большинство, просто какая-то безалаберно играют в 4 на 5,я понимаю, что это предварительные матчи, и все же, не видно наигранных звеньев.
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0
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0
Получается только Авангард обыграл локомотив.
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Локо так держать 🤘🤘🤘
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