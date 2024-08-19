Гендиректор «Салавата» о КХЛ: «Может, ты регламент не нарушил, но по принципам морали – нарушил. Должен быть орган, который скажет: «Вы не правы, нам не нужны доказательства»

Ринат Баширов поделился размышлениями о принципах морали в КХЛ.

«Главное, что мы говорим, – это соблюдать [правила]. Какой-то должен быть кодекс.

Есть такой фильм «Опасная игра Слоун». Там было нарушение кодекса Сената, что ли – запрещено было подкупать, что-то такое, обычные человеческие ценности, которые приобрели нормативный характер.

Может, ты регламент не нарушил, но с точки зрения принципов морали – ты нарушил.

Должен быть орган, который скажет этим людям: «Вы не правы, нам не нужно искать доказательств. То, что вы делаете, это неправильно. Это плохо влияет на конкуренцию, систему, на весь спорт».

Речь не идет о юридических спорах, кто умнее всех.

Речь о том, что принципы честности, как бы то это ни звучало наивно, должны соблюдаться всеми», – сказал генеральный директор « » , отвечая на вопрос о том, что его удивило в межсезонье.