Гендиректор «Салавата» о КХЛ: «Может, ты регламент не нарушил, но по принципам морали – нарушил. Должен быть орган, который скажет: «Вы не правы, нам не нужны доказательства»

Теги Салават Юлаев КХЛ Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов поделился размышлениями о принципах морали в КХЛ.

«Главное, что мы говорим, – это соблюдать [правила]. Какой-то должен быть кодекс.

Есть такой фильм «Опасная игра Слоун». Там было нарушение кодекса Сената, что ли – запрещено было подкупать, что-то такое, обычные человеческие ценности, которые приобрели нормативный характер.

Может, ты регламент не нарушил, но с точки зрения принципов морали – ты нарушил.

Должен быть орган, который скажет этим людям: «Вы не правы, нам не нужно искать доказательств. То, что вы делаете, это неправильно. Это плохо влияет на конкуренцию, систему, на весь спорт».

Речь не идет о юридических спорах, кто умнее всех.

Речь о том, что принципы честности, как бы то это ни звучало наивно, должны соблюдаться всеми», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов, отвечая на вопрос о том, что его удивило в межсезонье.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это такой намёк на ПОЗОР России ?
+6
-1
+5
Для начала надо посмотреть хотя бы 800 матчей НХЛ, а потом уже о честности рассуждать.
+5
-2
+3
Ветераны СКА, ваш выход
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий