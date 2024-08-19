Филатов о СКА: «Все обсуждают зарплату Кузнецова, уступки Грицюка, как клуб влезает в потолок – всем, кто внутри хоккея, все понятно. Но давайте поменьше говорить про это»

Никита Филатов оценил переход Евгения Кузнецова в СКА.

Нападающий вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ.

– В чем вы видите причины решения уехать из НХЛ? «Каролина» была совершенно не его команда?

– По поводу Евгения Кузнецова уже так много сказано.

Почему у него не получилось в НХЛ в последний сезон – тут огромное количество причин, о которых уже было сказано и Женей, и журналистами.

Давайте дружно перевернем эту страницу и не будем негативить. Это большая звезда, которая вернулась в лигу, и его возвращение – огромный плюс для КХЛ.

Я не сомневаюсь, что Кузнецов, если у него получится избежать травм, будет одним из самых ярких игроков.

Если он сыграет 90-100% матчей, то однозначно войдет в топ-10 бомбардиров чемпионата.

– По ходу чемпионата на него будет серьезное давление как в команде, так и извне. Как опытный игрок Кузнецов будет готов к этому?

– Сейчас все обсуждают то, какая зарплата у Кузнецова, что уступил в деньгах и как влезает под потолок зарплат. Я так скажу: всем, кто находится внутри хоккея, все понятно.

Но давайте поменьше говорить про это, а побольше про то, что Кузнецов – это одна из глыб российского хоккея за последние десять лет.

Это человек, который выиграл Кубок Стэнли, был одним из лучших в розыгрыше и, как многие считают, вовсе должен был стать MVP.

Давайте просто радоваться, что Женя вернулся в КХЛ и что у всех будет возможность вживую наблюдать за его игрой.

Понятно, что никогда не уйти от разговоров про эти нюансы, связанные с зарплатой и с потолком, но я не верю, что это каким-то образом может сказаться на самом Кузнецове.

Это слишком большой мастер, – сказал бывший форвард клубов КХЛ Никита Филатов.