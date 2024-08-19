Филатов о СКА: «Все обсуждают зарплату Кузнецова, уступки Грицюка, как клуб влезает в потолок – всем, кто внутри хоккея, все понятно. Но давайте поменьше говорить про это»
Никита Филатов оценил переход Евгения Кузнецова в СКА.
Нападающий вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ.
– В чем вы видите причины решения Евгения Кузнецова уехать из НХЛ? «Каролина» была совершенно не его команда?
– По поводу Евгения Кузнецова уже так много сказано.
Почему у него не получилось в НХЛ в последний сезон – тут огромное количество причин, о которых уже было сказано и Женей, и журналистами.
Давайте дружно перевернем эту страницу и не будем негативить. Это большая звезда, которая вернулась в лигу, и его возвращение – огромный плюс для КХЛ.
Я не сомневаюсь, что Кузнецов, если у него получится избежать травм, будет одним из самых ярких игроков.
Если он сыграет 90-100% матчей, то однозначно войдет в топ-10 бомбардиров чемпионата.
– По ходу чемпионата на него будет серьезное давление как в команде, так и извне. Как опытный игрок Кузнецов будет готов к этому?
– Сейчас все обсуждают то, какая зарплата у Кузнецова, что Арсений Грицюк уступил в деньгах и как СКА влезает под потолок зарплат. Я так скажу: всем, кто находится внутри хоккея, все понятно.
Но давайте поменьше говорить про это, а побольше про то, что Кузнецов – это одна из глыб российского хоккея за последние десять лет.
Это человек, который выиграл Кубок Стэнли, был одним из лучших в розыгрыше и, как многие считают, вовсе должен был стать MVP.
Давайте просто радоваться, что Женя вернулся в КХЛ и что у всех будет возможность вживую наблюдать за его игрой.
Понятно, что никогда не уйти от разговоров про эти нюансы, связанные с зарплатой и с потолком, но я не верю, что это каким-то образом может сказаться на самом Кузнецове.
Это слишком большой мастер, – сказал бывший форвард клубов КХЛ Никита Филатов.
Об этом нужно говорить как раз таки побольше, а не молчать как вы терпилки.
Более того: всё понятно даже тем, кто не находится внутри хоккея.
#исключитескаизкхл
А мы говорили и будем говорить, хорошо что такие как Никита не ссут и затрагивают это...
11сезонов в НХЛ?
53 игры за 3.5 сезона. и крайний был 13 лет назад
https://www.nhl.com/ru/player/nikita-filatov-8474566
Если была бы обратная связь с общественностью, болельщиками и относительная прозрачность не было бы столько кривотолков, но так -- лишь абсолютная наглость, нахрапистость и безнаказанность. Конечно понятно, что закон не писан, только в данном случае не дуракам, но "слонам в посудных лавках" от хоккея.