Филатов о СКА: «Все обсуждают зарплату Кузнецова, уступки Грицюка, как клуб влезает в потолок – всем, кто внутри хоккея, все понятно. Но давайте поменьше говорить про это»

Теги СКА Никита Филатов КХЛ Евгений Кузнецов Арсений Грицюк потолок зарплат Хоккей

Никита Филатов оценил переход Евгения Кузнецова в СКА.

Нападающий вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ.

– В чем вы видите причины решения Евгения Кузнецова уехать из НХЛ? «Каролина» была совершенно не его команда?

– По поводу Евгения Кузнецова уже так много сказано.

Почему у него не получилось в НХЛ в последний сезон – тут огромное количество причин, о которых уже было сказано и Женей, и журналистами.

Давайте дружно перевернем эту страницу и не будем негативить. Это большая звезда, которая вернулась в лигу, и его возвращение – огромный плюс для КХЛ.

Я не сомневаюсь, что Кузнецов, если у него получится избежать травм, будет одним из самых ярких игроков.

Если он сыграет 90-100% матчей, то однозначно войдет в топ-10 бомбардиров чемпионата.

– По ходу чемпионата на него будет серьезное давление как в команде, так и извне. Как опытный игрок Кузнецов будет готов к этому?

– Сейчас все обсуждают то, какая зарплата у Кузнецова, что Арсений Грицюк уступил в деньгах и как СКА влезает под потолок зарплат. Я так скажу: всем, кто находится внутри хоккея, все понятно.

Но давайте поменьше говорить про это, а побольше про то, что Кузнецов – это одна из глыб российского хоккея за последние десять лет.

Это человек, который выиграл Кубок Стэнли, был одним из лучших в розыгрыше и, как многие считают, вовсе должен был стать MVP.

Давайте просто радоваться, что Женя вернулся в КХЛ и что у всех будет возможность вживую наблюдать за его игрой.

Понятно, что никогда не уйти от разговоров про эти нюансы, связанные с зарплатой и с потолком, но я не верю, что это каким-то образом может сказаться на самом Кузнецове.

Это слишком большой мастер, – сказал бывший форвард клубов КХЛ Никита Филатов.

39 комментариев
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Почему это должны об этом меньше говорить, когда творится такой беспредел, буквально делают что хотят, кладут огромный болт на правила и регламент. Всем как раз и очевидно, что происходит.

Об этом нужно говорить как раз таки побольше, а не молчать как вы терпилки.
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Я так скажу: всем, кто находится внутри хоккея, все понятно.

Более того: всё понятно даже тем, кто не находится внутри хоккея.
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Удивительная наглость..
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Ну то-есть завалите хлебалы и хлопайте ладошками?
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Ответ Ебздрогыч
Я так скажу: всем, кто находится внутри хоккея, все понятно. Более того: всё понятно даже тем, кто не находится внутри хоккея.
Сегодня в зарплатную ведомость СКА не все могут посмотреть, вернее посмотреть могут не только лишь все - мало кто может это сделать
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Итого: давайте всё забудем и будем радоваться.
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Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
Ну то-есть завалите хлебалы и хлопайте ладошками?
Не раскачивайте лодку
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Да, давайте сделаем вид, что все нормально. И это не только к хоккею относится
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Почему же говорить поменьше? Если кто-то идет по-беспределу, то почему об этом надо молчать? С какой радости?
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Вот как раз таки если бы об "этом" все говорили прямо и много, может тогда такого беспредела небыло бы...
#исключитескаизкхл
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Конечно надо не говорить об этом , а просто изменить регламент КХЛ, чтоб убрать лазейки, хотя Ром Борисыч всё равно найдет чем нас удивить
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Филатов предлагает всем заткнуться и кланяться ске за возвращение в КХЛ звЯзды
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Филатов совсем ку-ку: клуб плюёт на все основополагающие документы и регламент лиги, но давайте не будем об этом)
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Да всем вокруг хоккея тоже понятно, что это такое. Мы многие с высшими образованиями и не нужно быть хоккейным человеком, чтобы понять
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Скоро забудут про потолок СКА, и начнут говорить про режим Кузнецова.
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Я согласен. Нужно вообще про питерский спорт ничего не говорить.
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Комментарий удален модератором
Всем все понятно.
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Но ведь болеют за это! И пишут здесь. Как? Не понимаю.
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Дак и ходи тогда один да смотри на Женю Кузнецова, в чем смысл сего соревнования, если правила не соблюдаются?!
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Филатов и кузнецов братья по штурвалу.
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конечно меньше надо говорить особенно тем кто получает зарплату за то, что говорит, в нашем государстве говорящих не жалуют, уж больно царь суровый, ну или спятил, скорее всего...
А мы говорили и будем говорить, хорошо что такие как Никита не ссут и затрагивают это...
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Надо просто ввести налог на разговоры "про это". А про что,про "это,"депутасики,прихлебатели и прочий скам уж впишут сами. Чиполлиния повсеместная.
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А Газпром уже не народное достояние? По какому поводу жируете?
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А то люлей получим? Иди сюды)
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Какая то мутотень и прочая пое.. Никитка
11сезонов в НХЛ?
53 игры за 3.5 сезона. и крайний был 13 лет назад
https://www.nhl.com/ru/player/nikita-filatov-8474566
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Давайте будем говорить
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"Оо, Теперь Понятно!" --"Оо, Теперь Понятно!" Был такой ролик, когда два Магических джинна, угадывающих животных, друг с другом общаются до бесконечности. Эти клубные структуры только сами с собой и способны диалог вести - остальное им до звезды.
Если была бы обратная связь с общественностью, болельщиками и относительная прозрачность не было бы столько кривотолков, но так -- лишь абсолютная наглость, нахрапистость и безнаказанность. Конечно понятно, что закон не писан, только в данном случае не дуракам, но "слонам в посудных лавках" от хоккея.
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Комментарий удален модератором
Ответ Bergkamp007
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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