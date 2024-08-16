«Эдмонтон» хочет обменять Сиси и Кулака, чтобы повторить предложения «Сент-Луиса» Бробергу и Холлоуэю (Ottawa Citizen)

«Эдмонтон» может обменять защитников Коди Сиси и Бретта Кулака.

«Ойлерс» пытаются обменять игроков, чтобы повторить оффер-шиты, которые «Сент-Луис» сделал Филипу Бробергу и Дилану Холлоуэю, сообщает Ottawa Citizen со ссылкой на менеджеров .

По данным издания, есть команды, которые проявили интерес. Отмечается, что в случае обменов клубы также могут попросить у «Ойлерс» выбор в первом или втором раунде драфта.

Срок соглашения с кэпхитом 3,25 млн долларов рассчитан на один год, (2,75 млн долларов) – на 2 года.

В минувшем сезоне Сиси провел 79 игр в регулярном чемпионате и набрал 25 (5+20) баллов при показателе полезности «+12». На счету Кулака 16 (3+13) очков в 82 матчах.

Напомним, 13 августа «Сент-Луис» сделал оффер-шиты 22-летнему защитнику Бробергу и 23-летнему нападающему Холлоуэю, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

«Блюз» предложили Бробергу контракт на два года с зарплатой 4 580 917 долларов за сезон. Холлоуэю предложен договор на два сезона с зарплатой 2 290 457 долларов в год. Если «Ойлерс» не повторят предложения в течение семи дней, игроки перейдут в «Сент-Луис».

Фридман об оффер-шите Бробергу и Холлоуэю: «Сент-Луис» дал «Эдмонтону» ядовитые пилюли. Филип получил на 250% больше, чем просил, Дилан – почти на 100%»