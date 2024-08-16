«Эдмонтон» хочет обменять Сиси и Кулака, чтобы повторить предложения «Сент-Луиса» Бробергу и Холлоуэю (Ottawa Citizen)
«Эдмонтон» может обменять защитников Коди Сиси и Бретта Кулака.
«Ойлерс» пытаются обменять игроков, чтобы повторить оффер-шиты, которые «Сент-Луис» сделал Филипу Бробергу и Дилану Холлоуэю, сообщает Ottawa Citizen со ссылкой на менеджеров НХЛ.
По данным издания, есть команды, которые проявили интерес. Отмечается, что в случае обменов клубы также могут попросить у «Ойлерс» выбор в первом или втором раунде драфта.
Срок соглашения Коди Сиси с кэпхитом 3,25 млн долларов рассчитан на один год, Бретта Кулака (2,75 млн долларов) – на 2 года.
В минувшем сезоне Сиси провел 79 игр в регулярном чемпионате и набрал 25 (5+20) баллов при показателе полезности «+12». На счету Кулака 16 (3+13) очков в 82 матчах.
Напомним, 13 августа «Сент-Луис» сделал оффер-шиты 22-летнему защитнику Бробергу и 23-летнему нападающему Холлоуэю, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов.
«Блюз» предложили Бробергу контракт на два года с зарплатой 4 580 917 долларов за сезон. Холлоуэю предложен договор на два сезона с зарплатой 2 290 457 долларов в год. Если «Ойлерс» не повторят предложения в течение семи дней, игроки перейдут в «Сент-Луис».
Фридман об оффер-шите Бробергу и Холлоуэю: «Сент-Луис» дал «Эдмонтону» ядовитые пилюли. Филип получил на 250% больше, чем просил, Дилан – почти на 100%»
1."Эдмонтон" сделал глупость,рискнув и понадеявшись,что "подлянку" с оффер-шитом никто не устроит.
2.Сейчас же,пытаясь сохранить обоих-это никакая не глупость,а абсолютно логичное решение.
"Эдмонтон" не пошел в межсезонье за праворуким защитником во вторую пару к Нерсу,потому что решили,что Броберг там будет играть.К том у же,Броберг был призван в будущем заменить Экхольма,когда он постареет и контракт закончится.Это очень талантливый и перспективный защитник,которого методично развивали.Да-он столько сейчас не стоит,но он может к этому ценнику приблизится уже через год.
По Холлоуэю вообще нечего обсуждать,отдавать первораудника с огромным потенциалом за мизерную компенсацию в виде третьего раунда,который к тому же себя уже успел проявить-просто маразм.Тем более он столько приблизительно и стоит.
3.По поводу Сеси и Кулака и якобы,что "Эдмонтон" остается без защитников.Во-первых:Сеси,в любом случае,не было бы в команде.Это балласт и худший защитник "Эдмонтона" из-за которого все главные проблемы в прошедшем сезоне были.Его не обменяли до сих пор,потому что он никому не нужен даже за "будущие договоренности",поэтому придется присовокупить драфт-пик(это все равно произошло бы).А праворуких защитников для третьей пары "Эдмонтон" подписал в межсезонье
Кулак-это леворукий защитник третьей пары.Обычно он был надежен для третьей пары,но в прошедшем сезоне провел отвратительный плей-офф,а пара Кулак-Сеси была с отрывом худшей в плей-офф,поэтому слухи о его обмене тоже циркулировали."Эдмонтон" может без проблем заменить его Кэмом Дайненом из "Бейкерсфилда",который довольно неплохо смотрится последние пару сезонов в АХЛ и ему давно надо было дать попробовать себя в лиге.В случае чего можно подстраховаться на дедлайне-уж леворукого защитника в третью пару найти не трудно.
Они норм игроки но явно того не стоят
Бумерангом СЛБ прилетит когда-нибудь.
Непонятно нахрена они в это полезли. Что-то личное?