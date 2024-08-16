«Эдмонтон» хочет обменять Сиси и Кулака, чтобы повторить предложения «Сент-Луиса» Бробергу и Холлоуэю (Ottawa Citizen)

Теги Сент-Луис Эдмонтон НХЛ Коди Сиси Бретт Кулак Филип Броберг Дилан Холлоуэй потолок зарплат Хоккей

«Эдмонтон» может обменять защитников Коди Сиси и Бретта Кулака.

«Ойлерс» пытаются обменять игроков, чтобы повторить оффер-шиты, которые «Сент-Луис» сделал Филипу Бробергу и Дилану Холлоуэю, сообщает Ottawa Citizen со ссылкой на менеджеров НХЛ.

По данным издания, есть команды, которые проявили интерес. Отмечается, что в случае обменов клубы также могут попросить у «Ойлерс» выбор в первом или втором раунде драфта.

Срок соглашения Коди Сиси с кэпхитом 3,25 млн долларов рассчитан на один год, Бретта Кулака (2,75 млн долларов) – на 2 года.

В минувшем сезоне Сиси провел 79 игр в регулярном чемпионате и набрал 25 (5+20) баллов при показателе полезности «+12». На счету Кулака 16 (3+13) очков в 82 матчах.

Напомним, 13 августа «Сент-Луис» сделал оффер-шиты 22-летнему защитнику Бробергу и 23-летнему нападающему Холлоуэю, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

«Блюз» предложили Бробергу контракт на два года с зарплатой 4 580 917 долларов за сезон. Холлоуэю предложен договор на два сезона с зарплатой 2 290 457 долларов в год. Если «Ойлерс» не повторят предложения в течение семи дней, игроки перейдут в «Сент-Луис».

Фридман об оффер-шите Бробергу и Холлоуэю: «Сент-Луис» дал «Эдмонтону» ядовитые пилюли. Филип получил на 250% больше, чем просил, Дилан – почти на 100%»

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27 комментариев
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Сиси+кулак=боксерша
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Эдмонтон может наделать глупостей чтобы повторить оффер-шит.
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Похвальное стремление. Но кто в защите играть-то будет в походе за Кубком? Няне будут давать по 25 минут?)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Эдмонтон может наделать глупостей чтобы повторить оффер-шит.
Такой заголовок к новости и должен быть
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Луис этим оффершитом технично снимают Ойлс с пробега
+10
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Давайте к фактам.
1."Эдмонтон" сделал глупость,рискнув и понадеявшись,что "подлянку" с оффер-шитом никто не устроит.
2.Сейчас же,пытаясь сохранить обоих-это никакая не глупость,а абсолютно логичное решение.
"Эдмонтон" не пошел в межсезонье за праворуким защитником во вторую пару к Нерсу,потому что решили,что Броберг там будет играть.К том у же,Броберг был призван в будущем заменить Экхольма,когда он постареет и контракт закончится.Это очень талантливый и перспективный защитник,которого методично развивали.Да-он столько сейчас не стоит,но он может к этому ценнику приблизится уже через год.
По Холлоуэю вообще нечего обсуждать,отдавать первораудника с огромным потенциалом за мизерную компенсацию в виде третьего раунда,который к тому же себя уже успел проявить-просто маразм.Тем более он столько приблизительно и стоит.
3.По поводу Сеси и Кулака и якобы,что "Эдмонтон" остается без защитников.Во-первых:Сеси,в любом случае,не было бы в команде.Это балласт и худший защитник "Эдмонтона" из-за которого все главные проблемы в прошедшем сезоне были.Его не обменяли до сих пор,потому что он никому не нужен даже за "будущие договоренности",поэтому придется присовокупить драфт-пик(это все равно произошло бы).А праворуких защитников для третьей пары "Эдмонтон" подписал в межсезонье
Кулак-это леворукий защитник третьей пары.Обычно он был надежен для третьей пары,но в прошедшем сезоне провел отвратительный плей-офф,а пара Кулак-Сеси была с отрывом худшей в плей-офф,поэтому слухи о его обмене тоже циркулировали."Эдмонтон" может без проблем заменить его Кэмом Дайненом из "Бейкерсфилда",который довольно неплохо смотрится последние пару сезонов в АХЛ и ему давно надо было дать попробовать себя в лиге.В случае чего можно подстраховаться на дедлайне-уж леворукого защитника в третью пару найти не трудно.
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Ответ Голуби в траве
Как Остап, профессора Липтунова..
КЛЕПТУНОВ!!! Учите матчасть и не позорьтесь
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Да уж, неплохо Блюз подгрузил Маслят, отдадим двух зашей из трёх, чтобы оставить одного… страшновато за следующий сезон.
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Ответ DenSpM
КЛЕПТУНОВ!!! Учите матчасть и не позорьтесь
Ой, прям позор.. 20 лет назад читал, пару букв запамятовал
+3
-1
+2
Ответ boxellevogue
Луис этим оффершитом технично снимают Ойлс с пробега
Как Остап, профессора Липтунова..
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Эдмонтон, а может, ну его в пень?)
Они норм игроки но явно того не стоят
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Все тянули с продлением думая все как бы сэкономить для ’’некствана’’ и Бушара.
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Ответ zho3716
Сиси+кулак=боксерша
Или боксёр, притворившийся боксёршей, но это не точно 🥴🤪
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Ответ Metallurg_2017
Похвальное стремление. Но кто в защите играть-то будет в походе за Кубком? Няне будут давать по 25 минут?)
Медсестре.
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Ответ Metallurg_2017
Похвальное стремление. Но кто в защите играть-то будет в походе за Кубком? Няне будут давать по 25 минут?)
Ну да, а то плюс-минус великоват у него)
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Ответ Metallurg_2017
Похвальное стремление. Но кто в защите играть-то будет в походе за Кубком? Няне будут давать по 25 минут?)
Ну да, плюс-мин
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Ответ D Drive
Этот оффер заставит генменеджеров быстрее решать контрактные вопросы с перспективными игроками. Что плохо скажется на платежках клубов. Бумерангом СЛБ прилетит когда-нибудь. Непонятно нахрена они в это полезли. Что-то личное?
Даже если от Эдмонтона и прелетит врятли более менее нормальный игрок поедет в эту дыру.
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Как можно сиси поменять на браузер😢?
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Не те Сиси в Кулак берут, не те. Дров наломают с повторением оффер-шита
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Шаркс вполне могут выступить убежищем для этих товарищей, разумеется, с доплатой в виде драфт-пиков
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Если Сиси ещё стоит обменять, чтобы сохранить Холлуэя, то Кулака отдавать явно не стоит...
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Юта, Чикаго, Сан-Хосе, Анахайм?
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Калгари, давайте поможем заклятым врагам, у нас место в платёжке вагон, в защите не кому играть + ещё и пик высокий обещают))
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Этот оффер заставит генменеджеров быстрее решать контрактные вопросы с перспективными игроками. Что плохо скажется на платежках клубов.
Бумерангом СЛБ прилетит когда-нибудь.
Непонятно нахрена они в это полезли. Что-то личное?
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А Сиси и Кулак прям много кому нужны?))
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Сиси бы одного обменять было бы неплохо, но Кулака не надо, он свои деньги отрабатывает, считай за тарелку супа играет
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