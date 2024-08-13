«Сент-Луис» сделал оффер-шиты Бробергу (зарплата 4,58 млн в год) и Холлоуэю (2,29 млн). «Эдмонтон» может получить 2 выбора на драфте, если не повторит предложения

Филип Броберг и Дилан Холлоуэй получили предложения от «Сент-Луиса».

«Блюз» сделали оффер-шиты « » по 22-летнему защитнику Филипу Бробергу и 23-летнему нападающему Дилану Холлоуэю, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

« » предложил Бробергу контракт на два года с зарплатой 4 580 917 долларов за сезон.

Холлоуэю предложен договор на два сезона с зарплатой 2 290 457 долларов в год.

«Ойлерс» в течение недели должны принять решение о том, повторят ли они предложения по хоккеистам.

Если этого не произойдет, то Броберг и Холлоуэй перейдут в «Сент-Луис». В таком случае «Эдмонтон» получит выбор во втором раунде драфта как компенсацию за Броберга и выбор в третьем раунде драфта за Холлоуэя.

В прошлом сезоне Броберг набрал 2 (0+2) очка в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он провел 10 игр и отметился 3 (2+1) баллами. По прошлому контракту хоккеист получал 1,71 млн долларов за сезон.

Холлоуэй записал на свой счет 9 (6+3) баллов в 38 играх чемпионата в прошлом сезоне. В плей-офф форвард набрал 7 (5+2) очков в 25 матчах. По предыдущему договору хоккеист получал 1,44 млн долларов за сезон.