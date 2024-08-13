«Сент-Луис» сделал оффер-шиты Бробергу (зарплата 4,58 млн в год) и Холлоуэю (2,29 млн). «Эдмонтон» может получить 2 выбора на драфте, если не повторит предложения

Теги возможные переходы Сент-Луис Эдмонтон НХЛ Филип Броберг Дилан Холлоуэй Хоккей

Филип Броберг и Дилан Холлоуэй получили предложения от «Сент-Луиса».

«Блюз» сделали оффер-шиты «Эдмонтону» по 22-летнему защитнику Филипу Бробергу и 23-летнему нападающему Дилану Холлоуэю, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

«Сент-Луис» предложил Бробергу контракт на два года с зарплатой 4 580 917 долларов за сезон.

Холлоуэю предложен договор на два сезона с зарплатой 2 290 457 долларов в год.

«Ойлерс» в течение недели должны принять решение о том, повторят ли они предложения по хоккеистам.

Если этого не произойдет, то Броберг и Холлоуэй перейдут в «Сент-Луис». В таком случае «Эдмонтон» получит выбор во втором раунде драфта как компенсацию за Броберга и выбор в третьем раунде драфта за Холлоуэя.

В прошлом сезоне Броберг набрал 2 (0+2) очка в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он провел 10 игр и отметился 3 (2+1) баллами. По прошлому контракту хоккеист получал 1,71 млн долларов за сезон.

Холлоуэй записал на свой счет 9 (6+3) баллов в 38 играх чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. В плей-офф форвард набрал 7 (5+2) очков в 25 матчах. По предыдущему договору хоккеист получал 1,44 млн долларов за сезон. 

20 комментариев
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«Сент-Луис» предложил Бробергу контракт на два года с зарплатой 4,580,917 миллиона долларов за сезон.
а вы говорите в КХЛ потолок резиновый
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Жаришка, эдмонтону тяжко повторить будет
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Броберг чисто изи мани 🤑 За несколько толковых игр в плове в 4 раза зарплата повысилась. Красавчик 🔥
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Ответ Юрий Богданов
интересно, вот эти 7 долларов в конце у обоих специально подсчитаны, чтобы контендер не влез в потолок.
Это чтобы компенсация была не больше двух пиков (второго и третьего раунда).
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Знающие люди, можете подсказать: какой резон Сент-Луису подписывать на такие деньги необстреленных в НХЛ людей?
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интересно, вот эти 7 долларов в конце у обоих специально подсчитаны, чтобы контендер не влез в потолок.
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Где этот наш эксперт по потолку зарплат - он всем все обьяснит: стоит ли оно того блюзменам и в чём выгода нефтяникам?
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Ответ Олег Воропаев
Знающие люди, можете подсказать: какой резон Сент-Луису подписывать на такие деньги необстреленных в НХЛ людей?
видимо заказуха от конкурента Эдмонтона
скоро увидим
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Пошла жара
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Нормально
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макдэвид и драйз занервничали от зарплаты броберга.
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Ответ Олег Воропаев
Знающие люди, можете подсказать: какой резон Сент-Луису подписывать на такие деньги необстреленных в НХЛ людей?
Урвать перспективного защитника по цене 2 раунда - выгодная сделка.
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Ответ Артём Ларсон
«Сент-Луис» предложил Бробергу контракт на два года с зарплатой 4,580,917 миллиона долларов за сезон. а вы говорите в КХЛ потолок резиновый
Тип один заберет больше, чем НБА зарабатывает))
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За что такие вполне приличные деньги мало игравшим в НХЛ хоккеистам с не самой выдающейся статистикой ?
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Ответ Камаз Отходов
Для того чтобы это всё завертелось и заработало, игроки должны согласиться с этими предложениями.
С чего им отказываться от больших (для их нынешнего уровня) денег?
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Такая мизерная компенсация, конечно. Вряд-ли Эдмонтон сможет найти столько денег.
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Ответ Олег Воропаев
Знающие люди, можете подсказать: какой резон Сент-Луису подписывать на такие деньги необстреленных в НХЛ людей?
Предположу, что в прошедшем плэй-офф понравились.
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