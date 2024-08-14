СКА поздравил Медведева с 69-летием: «Вы участвуете в жизни армейцев почти 20 лет. За это время клуб поставил множество рекордов, стал одним из самых популярных в России»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ Хоккей

СКА поздравил Александра Медведева с днем рождения.

Сегодня, 14 августа, председателю совета директоров клуба исполняется 69 лет.

«Уважаемый Александр Иванович! Хоккейный клуб СКА от всей души поздравляет вас с праздником!

С вашим именем связана целая эпоха в истории клуба – вы участвуете в жизни армейцев уже почти 20 лет. За это время СКА добился самых значимых успехов в своей истории, поставил множество рекордов, стал одним из самых популярных хоккейных клубов в России.

Спасибо вам за ваш профессионализм, ваш труд и вашу энергию, которые помогают армейцам расти, развиваться и добиваться все новых и новых побед.

Желаем вам неиссякаемого вдохновения, самого крепкого здоровья, радости, счастья и благополучия. Пусть каждый день приносит вам все новые и новые победы! С праздником!» – говорится в сообщении СКА.

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12 комментариев
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Особенно после серии с Автомобилистом, было много радости
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а ещё ему приносит 2 млн рублей каждый день заработка.че не быть счастливым за счёт государства
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Ответ Александр Трофимов
А где главный тренер, почему он ещё не поздравил.
Наверное албанцы проникли в телефон и удалили шаблон с поздравлениями или в приложении тренер онлайн завис , разобраться не может )
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А где главный тренер, почему он ещё не поздравил.
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В поздравлении нет ни слова о Миллере и даже намёка на светлейшего. Незачёт.
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Особенно выросла популярность после пожара на ска арене. Таких результатов единицы достигли к 69 годам.
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Говорим Медведев - подразумеваем СКА. Говорим СКА - подразумеваем Ротенберг!)
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Ответ Ковид 07.10.52
Особенно выросла популярность после пожара на ска арене. Таких результатов единицы достигли к 69 годам.
ска арену строил более серьёзный пацан. медведев тут не при делах совсем.
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Жить не можем мы без ска ...рекорды по моему в эпоху романа шаралатауна начались , последние 2 года.
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А Роман Борисович уже успел облизать или еще нет?
ПС
Александр Иванович, с ДР, здоровья
И спасибо за ту,настоящую КХЛ
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Ох, сейчас Медведев даст волю чувствам и купит Соболева для СКА...
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Ответ Рокко Сиффредди
ска арену строил более серьёзный пацан. медведев тут не при делах совсем.
Так загорелась, когда ее уже эксплуатировали
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