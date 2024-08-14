СКА поздравил Медведева с 69-летием: «Вы участвуете в жизни армейцев почти 20 лет. За это время клуб поставил множество рекордов, стал одним из самых популярных в России»

СКА поздравил Александра Медведева с днем рождения.

Сегодня, 14 августа, председателю совета директоров клуба исполняется 69 лет.

«Уважаемый Александр Иванович! Хоккейный клуб СКА от всей души поздравляет вас с праздником!

С вашим именем связана целая эпоха в истории клуба – вы участвуете в жизни армейцев уже почти 20 лет. За это время СКА добился самых значимых успехов в своей истории, поставил множество рекордов, стал одним из самых популярных хоккейных клубов в России.

Спасибо вам за ваш профессионализм, ваш труд и вашу энергию, которые помогают армейцам расти, развиваться и добиваться все новых и новых побед.

Желаем вам неиссякаемого вдохновения, самого крепкого здоровья, радости, счастья и благополучия. Пусть каждый день приносит вам все новые и новые победы! С праздником!» – говорится в сообщении СКА.