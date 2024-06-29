Сергей Федотов: «Российским хоккеистам в профсоюзе игроков НХЛ говорят – вы поедете на Олимпиаду-2026»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ КХЛ Ассоциация игроков НХЛ олимпийский хоккейный турнир Сергей Федотов Олимпиада-2026 Хоккей

Сергей Федотов заявил, что НХЛ уверяет российских игроков в участии на Олимпиаде.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ.

Также российская команда не сыграет на Турнире четырех наций в 2025 году.

«Информация, которую слышал своими ушами Виталий (Магранов, комментатор «КХЛ ТВ» – Sports), говорит о том, что в профсоюзе игроков НХЛ российским игрокам говорят – в 2026 году на Олимпиаду вы поедете.

Все. Без расшифровок», – сказал бывший скаут сборной России Сергей Федотов в эфире «Спорт-Экспресса».

Олимпиада в 2026 году пройдет в Италии с участием хоккеистов из НХЛ.

11 комментариев
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Поедут конечно, как и Овечкин в 2018 году
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Поедут конечно. Но никто не сказал что будут играть
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Я поеду на ОИ (с) Александр Овечкин
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-милый ты обещал на мне жениться!
-что я только на тебе не обещал !
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The X-Files: Истина где-то рядом...
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Ха ха ха
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Мне бабка на лавке возле подъезда тоже самое сказала.Так что всё пучком.
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В составе сборной Канады? Окажут гуманитарную помощь, как беженцам.
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Глупый конспиролог, гомофоб и женоненавистник врать не будет.
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И тебя вылечат..., и меня вылечат
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