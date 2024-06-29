Сергей Федотов: «Российским хоккеистам в профсоюзе игроков НХЛ говорят – вы поедете на Олимпиаду-2026»

Сергей Федотов заявил, что НХЛ уверяет российских игроков в участии на Олимпиаде.

отстранена от участия в международных турнирах под эгидой .

Также российская команда не сыграет на Турнире четырех наций в 2025 году.

«Информация, которую слышал своими ушами Виталий (Магранов, комментатор «КХЛ ТВ» – Sports), говорит о том, что в профсоюзе игроков российским игрокам говорят – в 2026 году на Олимпиаду вы поедете.

Все. Без расшифровок», – сказал бывший скаут сборной России Сергей Федотов в эфире «Спорт-Экспресса».

в 2026 году пройдет в Италии с участием хоккеистов из НХЛ.