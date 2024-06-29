Сергей Федотов: «Российским хоккеистам в профсоюзе игроков НХЛ говорят – вы поедете на Олимпиаду-2026»
Сергей Федотов заявил, что НХЛ уверяет российских игроков в участии на Олимпиаде.
Сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ.
Также российская команда не сыграет на Турнире четырех наций в 2025 году.
«Информация, которую слышал своими ушами Виталий (Магранов, комментатор «КХЛ ТВ» – Sports), говорит о том, что в профсоюзе игроков НХЛ российским игрокам говорят – в 2026 году на Олимпиаду вы поедете.
Все. Без расшифровок», – сказал бывший скаут сборной России Сергей Федотов в эфире «Спорт-Экспресса».
Олимпиада в 2026 году пройдет в Италии с участием хоккеистов из НХЛ.
-что я только на тебе не обещал !