Грицюк попросил снизить ему зарплату в СКА ради Кубка Гагарина – с 60 млн рублей в год. Сапего тоже уменьшат контракт – это ходы для перехода Кузнецова («Матч ТВ»)
СКА сократит зарплаты Арсению Грицюку и Сергею Сапего.
Петербургский клуб воспользуется правилом КХЛ для оптимизации потолка зарплат перед подписанием контракта с Евгением Кузнецовым.
Согласно правилам КХЛ, каждый клуб лиги раз в сезон может пересмотреть зарплату трех своих игроков в сторону понижения. Причем для этого требуется согласие самого хоккеиста, который ставит подпись под новым соглашением.
СКА обменяет нападающего Эмиля Галимова в другой клуб КХЛ. Его зарплата составляет 40 миллионов рублей в год.
Форвард Арсений Грицюк (60 млн рублей в год) и защитник Сергей Сапего (45 млн рублей в год) продолжат играть в СКА, но с сокращением зарплаты.
Как сообщает «Матч ТВ», Грицюк сам попросил понизить ему зарплату с целью выиграть Кубок Гагарина в свой, возможно, заключительный сезон перед переходом в «Нью‑Джерси». Он заработает больше за счет личных и командных бонусов, если СКА выиграет Кубок Гагарина.
В прошлом сезоне Грицюк набрал 38 (19+19) очков в 50 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 6 (4+2) баллами в 10 играх.
И самое отвратительное - руководство КХЛ все прекрасно
понимает, но ничего не делает.
Позор российского хоккея продолжает удивлять
Ито не все болеют за Ромин СКА.....
Морозов куда смотришь, для чего тебя поставили главным?????
Переписали часть зарплаты в бонусы чтобы потолок меньше сделать))
Главное бонусы за выход в плей-офф прописать большие, а то кубок Гагарина СКА не выиграет, пока Ротенберг не наиграется)))
Ротенберг играет в дурака