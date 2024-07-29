Грицюк попросил снизить ему зарплату в СКА ради Кубка Гагарина – с 60 млн рублей в год. Сапего тоже уменьшат контракт – это ходы для перехода Кузнецова («Матч ТВ»)

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Евгений Кузнецов Эмиль Галимов Матч ТВ Сергей Сапего Арсений Грицюк Хоккей

СКА сократит зарплаты Арсению Грицюку и Сергею Сапего.

Петербургский клуб воспользуется правилом КХЛ для оптимизации потолка зарплат перед подписанием контракта с Евгением Кузнецовым.

Согласно правилам КХЛ, каждый клуб лиги раз в сезон может пересмотреть зарплату трех своих игроков в сторону понижения. Причем для этого требуется согласие самого хоккеиста, который ставит подпись под новым соглашением.

СКА обменяет нападающего Эмиля Галимова в другой клуб КХЛ. Его зарплата составляет 40 миллионов рублей в год.

Форвард Арсений Грицюк (60 млн рублей в год) и защитник Сергей Сапего (45 млн рублей в год) продолжат играть в СКА, но с сокращением зарплаты.

Как сообщает «Матч ТВ», Грицюк сам попросил понизить ему зарплату с целью выиграть Кубок Гагарина в свой, возможно, заключительный сезон перед переходом в «Нью‑Джерси». Он заработает больше за счет личных и командных бонусов, если СКА выиграет Кубок Гагарина.

В прошлом сезоне Грицюк набрал 38 (19+19) очков в 50 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 6 (4+2) баллами в 10 играх.

40 комментариев
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Сами попросили, респект этим альтруистам
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ахахахаах
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Питерские, скажите, пожалуйста, как вот за это можно болеть?
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Какой позор (
И самое отвратительное - руководство КХЛ все прекрасно
понимает, но ничего не делает.
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читаю статью и плачу от умиления
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Смешно читать эту муть. Грицюк проснулся от звонка Ротенберга и через 30 минут был в офисе с заявлением о снижении ЗП, ещё и Сапегу прихватил по дороге. Хрен вам, а не кубок. Надеюсь в первом раунде отлетите.
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🌭 отдайте этот хот дог грицюку, а то вдруг зп на еду не хватит, клоуны...
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"Грицюк ПОТРЕБОВАЛ снизить ему зарплату" - вот так надо было.
Позор российского хоккея продолжает удивлять
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Ответ icey_punk
Сами попросили, респект этим альтруистам
И еще попросили вообще не платить, когда будут плохо играть. Чтобы мотивация была.
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ГМ Торонто: " А че, так можно было что-ли? "
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Если зарплату Кузнецову платить белую,то пол команды нужно продавать.
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это лучшая новость за этот год.так бывает, мечты сбываются
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Разве можно всерьёз воспринимать эту лигу?
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А чё, Ромке самодуру уже пообещали кубок Гагарина?
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
читаю статью и плачу от умиления
на таких бескорыстных парнях Россия-матушка держится
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Ответ Melnikov1968
Смешно читать эту муть. Грицюк проснулся от звонка Ротенберга и через 30 минут был в офисе с заявлением о снижении ЗП, ещё и Сапегу прихватил по дороге. Хрен вам, а не кубок. Надеюсь в первом раунде отлетите.
"ещё и Сапегу прихватил по дороге" после прихода Кузи, слово дорога, стало неоднозначным))
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Зачем такие сложности, надо просто Кузнецова подписать на 7млн руб., он всё равно в цифрах не разбирается
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Истерический смех словил от фразы "попросил снизить зарплату ради Кубка Гагарина"
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Пойду попрошу снизить мне зарплату и отправить деньги в Спартак на трансферы , чтобы он стал чемпионом
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🤣🤣🤣🤣
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Скупая мужская слеза потекла по щеке...
+3
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#исключитескаизкхл
+2
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Клоунов ищите в Питере....
Ито не все болеют за Ромин СКА.....
Морозов куда смотришь, для чего тебя поставили главным?????
+2
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+2
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Альтруисты, конечно)

Переписали часть зарплаты в бонусы чтобы потолок меньше сделать))

Главное бонусы за выход в плей-офф прописать большие, а то кубок Гагарина СКА не выиграет, пока Ротенберг не наиграется)))
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Ахххаааааааа. Я падстолом.
+1
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Позор всей лиги,питерское гмно
+1
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жаль только зарплаты трех игроков пересмотреть можно - иначе у офиса клуба давно бы выстроилась очередь, все игроки команды, в полном составе пришли бы требовать понижения з/п. Играют же не ради денег - за красоты Питера, за возможность выиграть КГ. А деньги - это лишнее.
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Ну ради березок и традиционных ценностей можно и бесплатно играть!
+6
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Фокус покус труля ля
Ротенберг играет в дурака
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