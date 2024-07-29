Грицюк попросил снизить ему зарплату в СКА ради Кубка Гагарина – с 60 млн рублей в год. Сапего тоже уменьшат контракт – это ходы для перехода Кузнецова («Матч ТВ»)

СКА сократит зарплаты Арсению Грицюку и Сергею Сапего.

Петербургский клуб воспользуется правилом КХЛ для оптимизации потолка зарплат перед подписанием контракта с .

Согласно правилам КХЛ, каждый клуб лиги раз в сезон может пересмотреть зарплату трех своих игроков в сторону понижения. Причем для этого требуется согласие самого хоккеиста, который ставит подпись под новым соглашением.

СКА обменяет нападающего в другой клуб КХЛ. Его зарплата составляет 40 миллионов рублей в год.

Форвард Арсений Грицюк (60 млн рублей в год) и защитник (45 млн рублей в год) продолжат играть в СКА, но с сокращением зарплаты.

Как сообщает «Матч ТВ», Грицюк сам попросил понизить ему зарплату с целью выиграть Кубок Гагарина в свой, возможно, заключительный сезон перед переходом в «Нью‑Джерси». Он заработает больше за счет личных и командных бонусов, если выиграет Кубок Гагарина.

В прошлом сезоне Грицюк набрал 38 (19+19) очков в 50 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 6 (4+2) баллами в 10 играх.