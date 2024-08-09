Ротенберг о том, что СКА отбил Кузнецова у «Трактора»: «Это решение игрока. Женя выбрал нас – этому радуемся. Мы дружим – это человеческий фактор»

Роман Ротенберг высказался о факторе в решении Евгения Кузнецова перейти в СКА.

Воспитанник « » подписал соглашение с петербургским клубом после 11 сезонов в НХЛ.

– СКА удалось оформить самый громкий переход межсезонья. Действительно пришлось отбивать Кузнецова у «Трактора»? А то в Челябинске как будто обиделись.

– Это решение игрока, где ему играть – это не решение хоккейного клуба СКА.

Поэтому мы даже не в курсе каких-либо других переговоров. Мы и не должны быть в курсе. Это игрок выбирает команду. Женя Кузнецов выбрал СКА, мы этому очень радуемся.

И на это повлияли наши взаимоотношения с Женей. Личные взаимоотношения, которым уже не один год.

Мы и в сборной вместе работали, и дружим – это все человеческий фактор. Без человеческого фактора ничего в жизни не будет.

И вот эта коммуникация между главными игроками – это ключ к победам. С каждым игроком, включая Женю Кузнецова, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.