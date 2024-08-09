Ротенберг о том, что СКА отбил Кузнецова у «Трактора»: «Это решение игрока. Женя выбрал нас – этому радуемся. Мы дружим – это человеческий фактор»

Теги СКА Трактор КХЛ Евгений Кузнецов Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о факторе в решении Евгения Кузнецова перейти в СКА.

Воспитанник «Трактора» подписал соглашение с петербургским клубом после 11 сезонов в НХЛ.

– СКА удалось оформить самый громкий переход межсезонья. Действительно пришлось отбивать Кузнецова у «Трактора»? А то в Челябинске как будто обиделись.

– Это решение игрока, где ему играть – это не решение хоккейного клуба СКА.

Поэтому мы даже не в курсе каких-либо других переговоров. Мы и не должны быть в курсе. Это игрок выбирает команду. Женя Кузнецов выбрал СКА, мы этому очень радуемся.

И на это повлияли наши взаимоотношения с Женей. Личные взаимоотношения, которым уже не один год.

Мы и в сборной вместе работали, и дружим – это все человеческий фактор. Без человеческого фактора ничего в жизни не будет.

И вот эта коммуникация между главными игроками – это ключ к победам. С каждым игроком, включая Женю Кузнецова, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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44 комментария
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Не поехал бы Кузнецов не в какой трактор и даже в Россию, если бы не миллиард от Ротенберга.
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«Ты думал, это дружба, а это просто деньги»(с)
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Ответ chelmakkol
Комментарий скрыт
ну другие бюджетные команды финансируются хотя бы из регионального бюджета, то есть местные налогоплательщики в этом участие принимают, а Газпром например второй год несет прямые убытки, это единственный газодобывающий гигант в мире, который субсидируется государством. то есть они качают газ из недр страны, платят себе примеии, покупают Кузнецовых, обещая им по 4 ярда премиальных, а мы скидываемся всей страной что бы субсидировать Газпром и бюджета РФ, прекрасно просто👍
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Традиционно желаю СКА вылететь не позже 2-го раунда ПО.
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Женя выбрал деньги и первый
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Деньгами народными засыпали Женечку по дружбе, это мы еще не знаем что творится внутри этого бедлама, не дай бог знать..
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Ответ chelmakkol
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Ну вообще про 4 говорили 😅
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Ничто не укрепляют дружбу как общий интерес к готовке блюд и одному белому, сыпучему ингредиенту к ним=)
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Ответ chelmakkol
Комментарий скрыт
ну миллиард или не миллиард, конспирология, но не ужели болельщики ска верят, что кузя приехал играть за озвученную сумму контракта а грицук согласился играть за 10 в год.
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У вас вся дружба со всеми построена на деньгах.
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Денег накидали, вот и вся дружба. 39 хоккеистов, два почти состава. Хорошо потолок зарплат есть, миллеровским дай волю всех скупят.
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Не имей 100 друзей, а имей 100 рублей, четкая и беспроигрышная позиция Романа Ротенберга или как за 100 рублей обрести 100 друзей или даже 200!!!💸:-))
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мы дружим - прекрасная характеристика Кузнецова, скажи мне кто твой друг)
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Ответ Ozz99
Не поехал бы Кузнецов не в какой трактор и даже в Россию, если бы не миллиард от Ротенберга.
оплатили из Лахта центра. Заработали все.
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Если бы сейчас ещё игроки НХЛ согласились приехать в Россию, вы всех приобрели бы, потому что вы все дружите, вся команда бы выстроилась в очередь, просить о понижение зарплаты, жарите друг дружку и деньги в кружку👍
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Продался. Кто вырастил то?
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Ответ Igor_dall
А Ак Барс Радулову не накидал?) А Спартак Ковальчуку? Или это другое?
нет не другое, другое это когда топ нападающий с конрактом 60 вдруг подписывает контракт на 10, такое вообще в мире хоть где-то вы видели, сто бы упал по собственной инициативе в шесть раз. Стыд и срам, ска не легитимный участник КХЛ.
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Ответ kwinto88
Женя выбрал деньги и первый
Женя выбрал бабки
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Ответ chelmakkol
Комментарий скрыт
раньше было написано что за 4 года он с бонусами получит 4 млрд. если будут выполнено несколько условий.вот откуда эти данные
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Женя, к большому сожалению, выбрал быть миллиардером. На твой СКА, как и на тебя, ему фиолетово
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"Без человеческого фактора ничего в жизни не будет"
В России да: кто дзюдо не занимался, тот не с нами)
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Ответ Carasa
«Ты думал, это дружба, а это просто деньги»(с)
Да просто кокаин нынче дорогой.
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продался Жека клоуну из КХЛ
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Ответ Igor_dall
А Ак Барс Радулову не накидал?) А Спартак Ковальчуку? Или это другое?
Спартак дал Ковальчуку 15))))
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Хотелось бы, что Ромкину команду все обули
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На хрен ты ему сдался со своей дружбой - клоун. Если бы не 4 млрд, не было бы и Кузнецова в ске
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За скобками оставил очередное "спасибомиллеру" за зарплату вдвое выше ))
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Деньги. Вот главная причина. Все остальное - сказки для детей дошкольного возраста.
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Есть такой термин (белые друзья)......
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Ты мой друг, и я твой друг, вот те деньги, друх.
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