Матчи Кубка Гагарина посмотрел 1 млн подписчиков Яндекс Плюса – это второе по популярности событие в истории спортивного раздела на Кинопоиске

Кубок Гагарина сезона-2023/24 стал вторым по популярности событием в истории спортивного раздела на Кинопоиске.

Завершающую стадию чемпионата Континентальной хоккейной лиги посмотрел 1 миллион подписчиков Яндекс Плюса.

С 29 февраля по 24 апреля онлайн-кинотеатр показал в прямом эфире все 80 матчей плей-офф. Максимальную аудиторию клубы собрали в марте, когда шел первый раунд с участием 16 команд из разных регионов России.

За финальной серией из четырех матчей между «Металлургом» и «Локомотивом» следили 318 тысяч подписчиков Плюса. Число посмотревших финальную серию относительно 2023 года выросло на 54%, хотя финал-2024 длился на три матча меньше. В среднем на одного подписчика приходится 10 просмотренных матчей плей-офф, два из которых – игры финальной серии.

«Сезон стал самым ярким в истории КХЛ. Много рекордов пало, не только спортивных, но и аудиторных: лучший сезон по общей посещаемости плей-офф, лучшая средняя посещаемость за все годы, более 5 миллионов зрителей на трибунах, почти 14 миллионов подписчиков у Лиги и клубов в социальных сетях, сотни миллионов просмотра контента. Болельщики «голосовали ногами», комментировали и делились онлайн-контентом, вовлекались в различные активности. Вместе с ростом онлайн-аудитории росла и телеаудитория. Год за годом мы работаем над улучшением сервиса для болельщиков.

В частности, партнерство Лиги с экосистемой Яндекса помогло усилить внимание аудитории к хоккею — как в развлекательных сервисах, так и в тех, которыми мы пользуемся каждый день в бытовых ситуациях.

Хоккей перестает быть просто видом спорта, и захватывает еще и нишу досуга, для которого созданы все условия. Способствует этому и строительство новых, современных арен: в этом сезоне открылись двери ледовых дворцов в Новосибирске и Санкт-Петербурге, на очереди Нижний Новгород и Екатеринбург», – заявил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.