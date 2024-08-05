Ротенберг про 39 хоккеистов на сборе СКА: «У нас не так много игроков, в «Вашингтон» 70 человек приезжали. Благодарен Миллеру и «Газпрому» за такой состав»

Роман Ротенберг высказался о том, что в сборах СКА участвуют 39 хоккеистов.

– Как говорил футбольный тренер Константин Бесков, «игроков важно собрать и правильно расставить». У вас на сборе 39 хоккеистов, а в заявку на матч попадает 22. Что делать?

– Это наша хорошая головная боль. Мы рады, что у нас столько сильных игроков. Вы спросите у , сколько хоккеистов было на сборе в « ». И он вам ответит, что туда приезжали 70 человек. В два раза больше.

У нас собрано не так много игроков, бывает намного внушительнее. Например, 70 человек у «Кэпиталс» – это влияет на тренировочный процесс, когда больше звеньев, тренажеров, тренеров. Им было бы сложнее провести такой динамичный «городок», как у нас. Люди ждали бы между упражнениями, было бы больше пауз.

Очень рады, что провели такую селекцию. Мы очень много работали, и я благодарен тренерскому штабу, менеджерам СКА, всему офису и лично Алексею Борисовичу Миллеру и компании ПАО «Газпром» за то, что у нас есть возможность иметь такой состав.

Лед покажет, что будет дальше. Но в каждом упражнении, в каждой тренировке мы черпаем что-то новое, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Алексей Шевченко: «У СКА было 39 игроков на тренировке. Хоккеисты переживают, но Ротенберг не признает проблему и рассказывает, что могут быть травмы»