Ротенберг про 39 хоккеистов на сборе СКА: «У нас не так много игроков, в «Вашингтон» 70 человек приезжали. Благодарен Миллеру и «Газпрому» за такой состав»

Теги СКА Вашингтон НХЛ Газпром Алексей Миллер КХЛ Евгений Кузнецов Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о том, что в сборах СКА участвуют 39 хоккеистов.

– Как говорил футбольный тренер Константин Бесков, «игроков важно собрать и правильно расставить». У вас на сборе 39 хоккеистов, а в заявку на матч попадает 22. Что делать?

– Это наша хорошая головная боль. Мы рады, что у нас столько сильных игроков. Вы спросите у Евгения Кузнецова, сколько хоккеистов было на сборе в «Вашингтоне». И он вам ответит, что туда приезжали 70 человек. В два раза больше.

У нас собрано не так много игроков, бывает намного внушительнее. Например, 70 человек у «Кэпиталс» – это влияет на тренировочный процесс, когда больше звеньев, тренажеров, тренеров. Им было бы сложнее провести такой динамичный «городок», как у нас. Люди ждали бы между упражнениями, было бы больше пауз.

Очень рады, что провели такую селекцию. Мы очень много работали, и я благодарен тренерскому штабу, менеджерам СКА, всему офису и лично Алексею Борисовичу Миллеру и компании ПАО «Газпром» за то, что у нас есть возможность иметь такой состав.

Лед покажет, что будет дальше. Но в каждом упражнении, в каждой тренировке мы черпаем что-то новое, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Алексей Шевченко: «У СКА было 39 игроков на тренировке. Хоккеисты переживают, но Ротенберг не признает проблему и рассказывает, что могут быть травмы»

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23 комментария
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А Вашингтон Кэпиталс просили уменьшить зарплаты Бекстрем, Овечкин и другие лидеры, чтобы влезть под потолок?
И говорил ли слова благодарности главный тренер Кэпиталс государственной компании за финансирование?
А посмотрел ли главный тренер Вашингтон Кэпиталс 800 игр НХЛ?
Вот то-то же, ситуации вообще разные
+95
-6
+89
Тошнит от его вылизываний. И здесь спасибо Миллеру и Газпрому. Он наверное утром просыпается, а у него на стене портрет Миллера и эмблема Газпрома: он на колени перед ними становится и молится им.
+48
0
+48
Какой
Отличный
Знаменитый
Ёземарино
Лучший
+23
-5
+18
Как он смеет сравнивать ситуацию в правоверном СКА с ситуацией в богомерзком Вашингтоне? Он что - ориентируется на практики западных партнёров? Ещё не дай б-г начнёт играть в "канадский" хоккей...
+16
-3
+13
Ответ Петрович
Тошнит от его вылизываний. И здесь спасибо Миллеру и Газпрому. Он наверное утром просыпается, а у него на стене портрет Миллера и эмблема Газпрома: он на колени перед ними становится и молится им.
Так Миллер для него папкин друг) тот, который в детстве приходит посмотреть с батей футбол, а тебе приносит мороженку) Зачем ему молиться и портрет, он и так всё даст? Тем более деньги государственные) Если и висит портрет на стенке, то другого папкиного друга, повыше в звании))
+13
0
+13
Ротенберг скорее всего имеет ввиду тренировочный лагерь, а котором могло быть сильно больше игроков, у СКА же - это 39 игроков на контракте так или иначе. И опыт предыдущих сезонов ничему не учит - такой подход не делает команду сплоченнее. Интересно, когда первые аренды после начала чемпионата пойдут, а когда - начнёт вычесываться рынок на предмет тех, кого СКА не успел вытащить из другой команды :)
+9
0
+9
Что лично может дать игрокам Роман Борисович Ротенберг, может кто-нибудь ответить? Ну хоть какое -нибудь физическое упражнение , кроме «свободный вис»? Или хотя бы какое-нибудь упражнение на ускорение на льду ? Он же главный тренер.
+7
-1
+6
Ответ IzhStyle
А Вашингтон Кэпиталс просили уменьшить зарплаты Бекстрем, Овечкин и другие лидеры, чтобы влезть под потолок? И говорил ли слова благодарности главный тренер Кэпиталс государственной компании за финансирование? А посмотрел ли главный тренер Вашингтон Кэпиталс 800 игр НХЛ? Вот то-то же, ситуации вообще разные
Да и Кузнецов считай бесплатно приехал играть по меркам его ЗП в НХЛ
+5
0
+5
Благодари русский народ. Это наши деньги, а не Миллера и газпрома
+4
0
+4
39 человек -практически два состава.
Для СКА действительно мало :)
+5
-3
+2
Как же его распирает от кол-ва живых игрушек...
+2
0
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Давай рекорд, заяви 600, по количеству кассет
+2
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+2
Великолепная пятерка и вратарь
+1
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+1
А где "спасибо" Аллаху Владимировичу?
+1
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+1
На следующие сборы нужно позвать 90 человек, уделаем этот НХЛ!

Вообще, на сборы к Роману Борисовичу, нужно звать всех заявленных хоккеистов КХЛ, там Тренер отберет себе состав (с самыми маленькими зарплатами) денежных рвачей можно будет раздать остальным участникам турнира.
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В теории и методике ФКиС есть такое понятие как организация тренировки(урока). Если возникают длительные паузы, то это говорит не о том что игроков много, а том, что тренировка организована неправильно.
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Что Рома идём на рекорд?Впереди ещё игроков 40 будет. Бгггггг.....
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Дело принципа для них выиграть чемпионат. Футбол получается, а у него нет
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Один из самых топовых клубов КХЛ (если не самый топ) собирает 39 хоккеистов, а Вашингтон, который просто один из 32 клубов НХЛ, - собирает по 70. Это всё, что нужно знать о состоянии дел российского хоккея.
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Кон Чен Йы
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Ответ Петрович
Тошнит от его вылизываний. И здесь спасибо Миллеру и Газпрому. Он наверное утром просыпается, а у него на стене портрет Миллера и эмблема Газпрома: он на колени перед ними становится и молится им.
Представьте, как он репостит Миллеру в чат своё лизоблюдство. "на случай, если Вы пропустили,..." Или, скорее, секретарше Миллера - "Аллочка, положи шефу на стол распечатку, с меня коньяк"
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Ответ Cherrylion
Ротенберг скорее всего имеет ввиду тренировочный лагерь, а котором могло быть сильно больше игроков, у СКА же - это 39 игроков на контракте так или иначе. И опыт предыдущих сезонов ничему не учит - такой подход не делает команду сплоченнее. Интересно, когда первые аренды после начала чемпионата пойдут, а когда - начнёт вычесываться рынок на предмет тех, кого СКА не успел вытащить из другой команды :)
аренды уже не пойдут, лимит исчерпан
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Ответ КЕША
Что лично может дать игрокам Роман Борисович Ротенберг, может кто-нибудь ответить? Ну хоть какое -нибудь физическое упражнение , кроме «свободный вис»? Или хотя бы какое-нибудь упражнение на ускорение на льду ? Он же главный тренер.
это просто бе-зу-ми-е... Дай Бог всему СКА обосраться в грядущем сезоне.
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