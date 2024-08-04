Ротенберг о сборах СКА: «Работаем в Новогорске с чемпионского 2016-го, нынешний микроцикл получился самым продуктивным! Награда – выходной, ответственный – Фальковский 😁»
Роман Ротенберг оценил работу игроков СКА на сборах в Новогорске.
«Закончен первый микроцикл этой предсезонки! Мы работаем в Новогорске с чемпионского 2016 года, и могу смело сказать, что нынешний микроцикл получился самым продуктивным! Все ребята выложились на сто процентов, выжали из себя все, что могли.
Благодарю всех за качественную работу, это обязательно поможет нам в сезоне – закладываем фундамент на девять месяцев вперед.
Награда за отличную работу – выходной для всей команды (ответственный – Фальковский 😁), а уже завтра мы отправляемся в Сочи, чтобы продолжить подготовку на берегу Черного моря», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Что тренерский штаб, что игроки.
Платят да и пофиг.
И от всей души удивлён тому , что кто-то нет
Йозе марино тренирует с января 2022 года. Значит летние сборы были летом 22 и 23 годов. И они были НЕ САМЫМИ ПРОДУКТИВНЫМИ!!!
Система даёт сбой? Или система на то и система, что последующие сборы становятся САМЫМИ ПРОДУКТИВНЫМИ?)))
Я Рому Р благодарю!
За пятницей у нас суббота –
Ведь это Ромина забота!
Ну , а за данный выходной.
Спасибо Ротенберг родной!
Но это слово было в новостях)
Причем в названии даже)