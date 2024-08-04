Ротенберг о сборах СКА: «Работаем в Новогорске с чемпионского 2016-го, нынешний микроцикл получился самым продуктивным! Награда – выходной, ответственный – Фальковский 😁»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Степан Фальковский Хоккей

Роман Ротенберг оценил работу игроков СКА на сборах в Новогорске.

«Закончен первый микроцикл этой предсезонки! Мы работаем в Новогорске с чемпионского 2016 года, и могу смело сказать, что нынешний микроцикл получился самым продуктивным! Все ребята выложились на сто процентов, выжали из себя все, что могли.

Благодарю всех за качественную работу, это обязательно поможет нам в сезоне – закладываем фундамент на девять месяцев вперед.

Награда за отличную работу – выходной для всей команды (ответственный – Фальковский 😁), а уже завтра мы отправляемся в Сочи, чтобы продолжить подготовку на берегу Черного моря», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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22 комментария
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Если что, в 2016-м чемпионом был «Металлург».
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Ответ Алексей Тор
Каждый день предсезонки теперь будет коментировать.
Это дичайший трэш контент, который наблюдаем ежедневно . Мне кажется люди уже готовы сами платить , чтобы не видеть новостей с этим ........очень хочется написать мат
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Ответ Kreator
Если что, в 2016-м чемпионом был «Металлург».
А знаешь почему? Потому что система в ска начала работать в 2016 году. Благодаря ей, магнитка и стала чемпионом.
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Ответ Розе Ротенбергино
Спортс превращается в телеграмм-канал Ротенберга
100%. И чем больше мы будем комментировать, тем больше Спортс будет накидывать.
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Каждый день предсезонки теперь будет коментировать.
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Я вот не пойму- игрокам самим как работать с этим существом? Все ссылаются на деньги,но они абсолютно обеспеченные люди,которые голодом не сидят,мягко говоря...Сами себя не уважают по ходу
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циклы в тренды вводит )
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Ответ Юрий Плотников
Я вот не пойму- игрокам самим как работать с этим существом? Все ссылаются на деньги,но они абсолютно обеспеченные люди,которые голодом не сидят,мягко говоря...Сами себя не уважают по ходу
Так одни приспособленцы.
Что тренерский штаб, что игроки.
Платят да и пофиг.
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Роман продолжает быть в своей реальности, в этой реальности он, видимо, тренировал "Металлург" в 2016-м
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Ответ Алексей Тор
Каждый день предсезонки теперь будет коментировать.
Он получает от жизни колоссальное удовольствие !
И от всей души удивлён тому , что кто-то нет
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Будем бобически, когда их в первом или во втором круге плова вынесут 4-1. И мы какое-то время не увидим его..
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Странно.
Йозе марино тренирует с января 2022 года. Значит летние сборы были летом 22 и 23 годов. И они были НЕ САМЫМИ ПРОДУКТИВНЫМИ!!!
Система даёт сбой? Или система на то и система, что последующие сборы становятся САМЫМИ ПРОДУКТИВНЫМИ?)))
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Вроде треш-стримеров запретили, но на Ромку и тут ограничения не действуют
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Может с 2017Ром?) В 2016чемпионом стал мой Металлург.
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За то, что день сменил зарю,
Я Рому Р благодарю!
За пятницей у нас суббота –
Ведь это Ромина забота!

Ну , а за данный выходной.
Спасибо Ротенберг родной!
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Словесный понос — нарушение работы привратника слововода, приводящее к повышенному словоизвержению человека.
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Ты же так гордишься хоккейным городом в Питере. В уши нам заливал что лучше в Мире базы нет . Чего приперся в Москву? Чего там не тренируете свои циклы ? Места не хватило ?
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Ответ Tony Norkin
Это дичайший трэш контент, который наблюдаем ежедневно . Мне кажется люди уже готовы сами платить , чтобы не видеть новостей с этим ........очень хочется написать мат
Комментарий удален модератором
Ответ Всё знаю
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Tony Norkin
Комментарий удален модератором
Пока не удалили))))
Но это слово было в новостях)
Причем в названии даже)
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Я вот думаю, если люди перестанут реагировать и писать комменты под новостями с участием этого персонажа, может и новости пропадут? А то под каждым постом у пользователей ожидаемо горит от уровня бреда, а автор похоже как раз этого и добивается
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Ответ Розе Ротенбергино
Спортс превращается в телеграмм-канал Ротенберга
В его телеграмме новости выходят каждые 5минут))
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эко его продирает снежок не зря Кузя к нему сбежал пудрить нос😂😁🤔
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