Ротенберг о сборах СКА: «Работаем в Новогорске с чемпионского 2016-го, нынешний микроцикл получился самым продуктивным! Награда – выходной, ответственный – Фальковский 😁»

Роман Ротенберг оценил работу игроков СКА на сборах в Новогорске.

«Закончен первый микроцикл этой предсезонки! Мы работаем в Новогорске с чемпионского 2016 года, и могу смело сказать, что нынешний микроцикл получился самым продуктивным! Все ребята выложились на сто процентов, выжали из себя все, что могли.

Благодарю всех за качественную работу, это обязательно поможет нам в сезоне – закладываем фундамент на девять месяцев вперед.

Награда за отличную работу – выходной для всей команды (ответственный – 😁), а уже завтра мы отправляемся в Сочи, чтобы продолжить подготовку на берегу Черного моря», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.