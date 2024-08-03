Ротенберг о подготовке СКА: «Мы берем элементы из легкой атлетики, баскетбола, волейбола. Собираем все, поверьте. Человек должен быть всесторонне развит»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Тренировки Хоккей

Роман Ротенберг рассказал об элементах из других видов спорта, используемых СКА.

«Мы не можем охватить все виды спорта. Мы берем элементы из легкой атлетики, баскетбола, волейбола. Мы собираем все, поверьте мне.

Нужна ловкость, игровое мышление и многие другие вещи, как и в любом виде спорта. Вы же сами понимаете, человек должен быть всесторонне развит, чтобы показывать результат.

На сегодняшний день мы очень благодарны, что к нам присоединится чемпион мира по дзюдо. Мы будем делать все, чтобы постараться достичь максимального результата. Хоккей – командная игра. Только командная работа позволит нам добиться результата», – сообщил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга. 

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21 комментарий
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Можно попробовать взять ещё что-нибудь из кёрлинга. Например один запускает шайбу по льду, а другие трут лёд клюшками перед ней стараясь завести её в ворота.
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клоун
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Есть еще вариант хобби хорсинг. Тоже надо взять тренера. И прыгать с клюшкой между ног
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Ответ Ozz99
Он изобретает новый вид спорта?
Ротоболл)
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Он изобретает новый вид спорта?
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математику еще надо преподавать им. ибо игроки не замечают когда их кидают на бабки ))
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Берите элементы из цирка. Это ближе тебе по духу и стилю))
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Шашки, шахматы, домино
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Нет уж, не сачкуйте; коли существует в России приблизительно 200 видов спорта, то давайте, из всех берите элементы. А то не считается. Что дискриминация др. видов, не входящих в систему красной машины; или она синяя вроде.
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Любимое упражнение Ротенберга - пляжный футбол, все игроки соперника отходят и не мешают игрокам СКА бросать по воротам.
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Золотой человек Ромео! Ни секунды не отдыхает, постоянно что-то придумывает, изобретает, заботится о своих подопечных, без перерывов на обед строит настоящую команду-семью.

Мне кажется с его энергией, фантазией, энтузиазмом и возможностями мог бы стать неплохим тренером в ДЮСШ для ребят. Вот занимайся я хоккеем в 8-10-12 лет и приди к нам в секцию чемпион по дзюдо, я б слушал его с огромным уважением и восторгом. А потом первым бы подошёл и застенчиво спросил "Дядя Арман, а можно бицуху потрогать?"

Но мы то сейчас говорим уже о спорте высших достижений, профессиональном клубе такого уровня, что закачаешься (без шуток). По идее, вся эта развлекуха должна остаться у давно сложившихся мастерюг в далёком прошлом, а тренировки подразумевают нечто иное, нежели закладка базовых навыков спортсмена.

Есть смысл задуматься Роману, тем более, что про подрастающее поколение "системы СКА" он постоянно рассуждает.
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Без квидича ничего не получится!
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Представляю что там за дурдом в голове
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Ответ Pitts
Золотой человек Ромео! Ни секунды не отдыхает, постоянно что-то придумывает, изобретает, заботится о своих подопечных, без перерывов на обед строит настоящую команду-семью. Мне кажется с его энергией, фантазией, энтузиазмом и возможностями мог бы стать неплохим тренером в ДЮСШ для ребят. Вот занимайся я хоккеем в 8-10-12 лет и приди к нам в секцию чемпион по дзюдо, я б слушал его с огромным уважением и восторгом. А потом первым бы подошёл и застенчиво спросил "Дядя Арман, а можно бицуху потрогать?" Но мы то сейчас говорим уже о спорте высших достижений, профессиональном клубе такого уровня, что закачаешься (без шуток). По идее, вся эта развлекуха должна остаться у давно сложившихся мастерюг в далёком прошлом, а тренировки подразумевают нечто иное, нежели закладка базовых навыков спортсмена. Есть смысл задуматься Роману, тем более, что про подрастающее поколение "системы СКА" он постоянно рассуждает.
Я вот подумал - ему наверняка нужно ещё заняться изобретательством и сразу все изобретения патентовать. Через несколько лет может и мир захватить с такой креативностью
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Конфетки есть надо или в шахматы играть, чтобы мозг лучше работал
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Можно взять шашки, нарды, шахматы, городки. Брать советскую методику
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Можно понимать без слов — а можно сыпать словами и ничего не понять.
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керлинга, бобслея, биатлона, настольного тенниса , шашек, крестиков ноликов, подкидного дурака, покера … продолжил Ротенберг
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всесторонне недоразвитый
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Человек в своем выдуманном мире живёт , я просто поражаюсь игрокам ска , неужели нет у них никакого достоинства , смотреть что главный тренер петрушка ?
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Ответ Евгений - 79
Есть еще вариант хобби хорсинг. Тоже надо взять тренера. И прыгать с клюшкой между ног
С клюшкой, но не между ног)
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