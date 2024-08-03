Ротенберг о подготовке СКА: «Мы берем элементы из легкой атлетики, баскетбола, волейбола. Собираем все, поверьте. Человек должен быть всесторонне развит»

Роман Ротенберг рассказал об элементах из других видов спорта, используемых СКА.

«Мы не можем охватить все виды спорта. Мы берем элементы из легкой атлетики, баскетбола, волейбола. Мы собираем все, поверьте мне.

Нужна ловкость, игровое мышление и многие другие вещи, как и в любом виде спорта. Вы же сами понимаете, человек должен быть всесторонне развит, чтобы показывать результат.

На сегодняшний день мы очень благодарны, что к нам присоединится чемпион мира по дзюдо. Мы будем делать все, чтобы постараться достичь максимального результата. Хоккей – командная игра. Только командная работа позволит нам добиться результата», – сообщил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга.