Ротенберг о подготовке СКА: «Мы берем элементы из легкой атлетики, баскетбола, волейбола. Собираем все, поверьте. Человек должен быть всесторонне развит»
Роман Ротенберг рассказал об элементах из других видов спорта, используемых СКА.
«Мы не можем охватить все виды спорта. Мы берем элементы из легкой атлетики, баскетбола, волейбола. Мы собираем все, поверьте мне.
Нужна ловкость, игровое мышление и многие другие вещи, как и в любом виде спорта. Вы же сами понимаете, человек должен быть всесторонне развит, чтобы показывать результат.
На сегодняшний день мы очень благодарны, что к нам присоединится чемпион мира по дзюдо. Мы будем делать все, чтобы постараться достичь максимального результата. Хоккей – командная игра. Только командная работа позволит нам добиться результата», – сообщил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга.
Мне кажется с его энергией, фантазией, энтузиазмом и возможностями мог бы стать неплохим тренером в ДЮСШ для ребят. Вот занимайся я хоккеем в 8-10-12 лет и приди к нам в секцию чемпион по дзюдо, я б слушал его с огромным уважением и восторгом. А потом первым бы подошёл и застенчиво спросил "Дядя Арман, а можно бицуху потрогать?"
Но мы то сейчас говорим уже о спорте высших достижений, профессиональном клубе такого уровня, что закачаешься (без шуток). По идее, вся эта развлекуха должна остаться у давно сложившихся мастерюг в далёком прошлом, а тренировки подразумевают нечто иное, нежели закладка базовых навыков спортсмена.
Есть смысл задуматься Роману, тем более, что про подрастающее поколение "системы СКА" он постоянно рассуждает.