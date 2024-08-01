Агент Кузнецова: «Ротенберг – опытный тренер, знает, в какой роли использовать Евгения. Они великолепно пообщались. Давно не видел, чтобы у Жени так горели глаза»

Теги СКА Шуми Бабаев КХЛ Евгений Кузнецов Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Агент Евгения Кузнецова рассказал об общении хоккеиста и Романа Ротенберга.

32-летний воспитанник челябинского хоккея вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.

– Всем известно, что Кузнецову нужны вдохновение и мотивация, чтобы показывать свой лучший уровень.

– Я принял его решение вернуться в КХЛ только после того, когда увидел его вдохновение, как он заряжен и мотивирован.

Давно не видел, чтобы у него так горели глаза применительно к хоккею. Он каждый день говорит мне о том, что хочет получать удовольствие от игры, проводя много времени на льду в составе хорошей команды.

– Роль Кузнецова в СКА в процессе переговоров с Романом Ротенбергом обсуждалась?

– Роман Борисович – уже опытный тренер и хорошо знает, в какой роли использовать Кузнецова. Мне не надо задавать ему эти вопросы.

Они вдвоем между собой разберутся. У них был долгий разговор. Великолепно пообщались.

После этого все сомнения у Евгения исчезли, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

Кузнецов в СКА – логичный ход. Но как быстро Ротенберг в нем разочаруется?

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46 комментариев
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Точно из-за игры то глаза гореть будут или все же чего-то другого?
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Это у него с дороги глаза горят и зрачки расширены
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КХЛ - клоунадная хоккейная лига
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У Кузнецова горели глаза совсем от другого :)))
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Опытный тренер)
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Горели ноздри у обоих, когда читали любимую
книгу.....😉............Они нашли друг друга Бгггг...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
У Кузнецова горели глаза совсем от другого :)))
Роман Борисыч может и своего дилера посоветовать
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Опытный, опытный, уже два года самостоятельно тренирует.
Даже немного жалко его. Отстранили Россию от ЧМ. А ведь он бы показал всему миру, что такое настоящий русский хоккей. И не важно, что из группы не вышли бы.
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Они по дорожке уже вместе убрали что ли?
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Бгггг Ротенберг - опытный тренер!!! Я просто ору ! Агент красавчик! Лучший! Это же насколько у агента полностью отсутствует чувство собственного достоинства! Даааа. У Кузи от таких бонусов глаза загорелись . Жду когда всем подхалимам станет стыдно и когда наступит то время , что им никто из хоккейного мира руки не подаст!
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Ну они явно нашли друг друга. Глаза горели... Понятно от чего у них там глаза горят...
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Опытный тренер? По просмотрам матчей что ли?
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„Кокаин — это способ Господа предупредить вас, что вы зарабатываете слишком много денег.“ — Робин Уильямс
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Так Ротенбергу еще не лизали
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Опытный тренер....😅😅😅
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После общения глаза загорелись еще сильнее 🤣🤣🤣ну тут ясно из за чего,классные у нас спортсмены 🤙👍слов нет , таких спортсменов точно нельзя детям в пример ставить
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Что значит опытный? Лучший в мире! Да что там во вселенной бгг!
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Ответ Yakub_Yar
Комментарий удален модератором
спинер)))
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Ротенберг – опытный клоун, у всех зрителей глаза горят и улыбки до ушей...
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Ответ DollaBill
Точно из-за игры то глаза гореть будут или все же чего-то другого?
Ну если любитель сами знаете чего Кузнецов оказался в столице распространения сами знаете чего, то вопросов почему горят глаза просто не остается!
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Ответ Николай Козлов
Опытный тренер)
Не первый сезон у руля. Плюс учителя хорошие были, один Знарок чего стоит.
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Ответ Pitbulbest
Не первый сезон у руля. Плюс учителя хорошие были, один Знарок чего стоит.
Да и 800 просмотренных матчей тоже не шутка. Только можно я опять смайлик поставлю)
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Ответ Pitbulbest
Не первый сезон у руля. Плюс учителя хорошие были, один Знарок чего стоит.
у Штурвала. Город на море всё-таки
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Ответ Yakub_Yar
Комментарий удален модератором
Вот это действительно сильно
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Ответ Yakub_Yar
Комментарий удален модератором
) Босс якудзы и аниматор PIXAR - это сильно.
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🤣
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Горят неугасимым огнем..Ну как у кота..😁
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Скока кокса на халяву будет) Еще бы у него глаза не горели))
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Два опытнейших проводника по местности всегда найдут свою дорогу.
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