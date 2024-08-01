Агент Кузнецова: «Ротенберг – опытный тренер, знает, в какой роли использовать Евгения. Они великолепно пообщались. Давно не видел, чтобы у Жени так горели глаза»
Агент Евгения Кузнецова рассказал об общении хоккеиста и Романа Ротенберга.
32-летний воспитанник челябинского хоккея вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.
– Всем известно, что Кузнецову нужны вдохновение и мотивация, чтобы показывать свой лучший уровень.
– Я принял его решение вернуться в КХЛ только после того, когда увидел его вдохновение, как он заряжен и мотивирован.
Давно не видел, чтобы у него так горели глаза применительно к хоккею. Он каждый день говорит мне о том, что хочет получать удовольствие от игры, проводя много времени на льду в составе хорошей команды.
– Роль Кузнецова в СКА в процессе переговоров с Романом Ротенбергом обсуждалась?
– Роман Борисович – уже опытный тренер и хорошо знает, в какой роли использовать Кузнецова. Мне не надо задавать ему эти вопросы.
Они вдвоем между собой разберутся. У них был долгий разговор. Великолепно пообщались.
После этого все сомнения у Евгения исчезли, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
Кузнецов в СКА – логичный ход. Но как быстро Ротенберг в нем разочаруется?
книгу.....😉............Они нашли друг друга Бгггг...
Даже немного жалко его. Отстранили Россию от ЧМ. А ведь он бы показал всему миру, что такое настоящий русский хоккей. И не важно, что из группы не вышли бы.