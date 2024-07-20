Ротенберг о россиянах в НХЛ: «Радуют болельщиков в лучшей лиге мира, доказывая всем, что наш хоккей номер один»

Теги СКА Рейнджерс Вашингтон Флорида Сергей Бобровский Александр Овечкин НХЛ КХЛ Артемий Панарин Роман Ротенберг товарищеские матчи Михаил Сергачев Спорт-Экспресс Юта Хоккей

Роман Ротенберг высказался о матче между звездами КХЛ и НХЛ.

Сегодня на «ЦСКА-Арене» в Москве прошла благотворительная игра между звездами КХЛ и НХЛ. Она завершилась со счетом 8:8.

Ротенберг входил в тренерский штаб сборной звезд КХЛ.

«Классное мероприятие. Ребята молодцы: Сергачев, Панарин как организаторы всех пригласили, собрали всех, ребят, тренеров. Друг друга ценим, уважаем, любим.

Ребята радуют наших болельщиков в лучшей лиге мира – НХЛ, доказывая всем, что наш хоккей номер один в мире. Выигрывают Кубки Стэнли, в частности, Бобровский. Это важно для популяризации хоккея.

Сегодня видел столько счастливых детей из разных школ. Они видели вживую Овечкина и других звезд. Счет 8:8 – такой знак, что Саша Овечкин забьет 42 шайбы», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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18 комментариев
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Думаю лет через 5 когда Кучеров постареет, Ови и Малыч закончат, Канадцы нас 5:0 минимум будут драть без шансов.
За последние 10 лет у нас ни одного топового игрока не появилось, вся система подготовки сломана.
+29
-2
+27
А можно хотя бы до старта КХЛ про него ничего не писать тут! Весь вечер испортили!!!!!
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+11
Ответ крок 58
А чего его нет на фото тренеров? Не взяли старшие ребята…
Пацанам западло с чушпаном фоткаться
+9
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+9
В нхл прославляют росхоккей, на олимпиаде предатели и не прославляют росспорт, смотри не перепутай
+6
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+5
Ответ крок 58
А чего его нет на фото тренеров? Не взяли старшие ребята…
Такова система фото🤭
+3
0
+3
Ответ Кубаноид питерский
Думаю лет через 5 когда Кучеров постареет, Ови и Малыч закончат, Канадцы нас 5:0 минимум будут драть без шансов. За последние 10 лет у нас ни одного топового игрока не появилось, вся система подготовки сломана.
Причем здесь топовые игроки и система? Зато сколько катков построили!)
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Бесит уже этот кретин! Ну сколько можно... ((
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Ответ Кубаноид питерский
Думаю лет через 5 когда Кучеров постареет, Ови и Малыч закончат, Канадцы нас 5:0 минимум будут драть без шансов. За последние 10 лет у нас ни одного топового игрока не появилось, вся система подготовки сломана.
Каприз топовый игрок
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Ответ alelob
Бесит уже этот кретин! Ну сколько можно... ((
Пока его фанаты вроде тебя будут комментировать его слова, он так и будет продолжать
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А чего его нет на фото тренеров?
Не взяли старшие ребята…
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Пожалуйста, молчи.
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Он будет номер один, когда лучшие игроки со всего мира, будут стремиться попасть в нашу лигу.
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Напомнить Олимпиаду в Сочи?или чудо с Германией ?)номер один это очень громко…
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Ответ Кубаноид питерский
Думаю лет через 5 когда Кучеров постареет, Ови и Малыч закончат, Канадцы нас 5:0 минимум будут драть без шансов. За последние 10 лет у нас ни одного топового игрока не появилось, вся система подготовки сломана.
Жду подобный вопрос на следующей пресс-конференции Йозе Марино
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Ответ Кубаноид питерский
Думаю лет через 5 когда Кучеров постареет, Ови и Малыч закончат, Канадцы нас 5:0 минимум будут драть без шансов. За последние 10 лет у нас ни одного топового игрока не появилось, вся система подготовки сломана.
А мы и не будем с Канадой играть, с белорусами и Кубой возможно
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Ответ Кубаноид питерский
Думаю лет через 5 когда Кучеров постареет, Ови и Малыч закончат, Канадцы нас 5:0 минимум будут драть без шансов. За последние 10 лет у нас ни одного топового игрока не появилось, вся система подготовки сломана.
В том числе из за этого клоуна который налево напрво кринбовые коменты раздает
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