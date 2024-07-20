Ротенберг о россиянах в НХЛ: «Радуют болельщиков в лучшей лиге мира, доказывая всем, что наш хоккей номер один»

Роман Ротенберг высказался о матче между звездами КХЛ и НХЛ.

Сегодня на «ЦСКА-Арене» в Москве прошла благотворительная игра между звездами и НХЛ. Она завершилась со счетом 8:8.

Ротенберг входил в тренерский штаб сборной звезд КХЛ.

«Классное мероприятие. Ребята молодцы: , как организаторы всех пригласили, собрали всех, ребят, тренеров. Друг друга ценим, уважаем, любим.

Ребята радуют наших болельщиков в лучшей лиге мира – , доказывая всем, что наш хоккей номер один в мире. Выигрывают Кубки Стэнли, в частности, . Это важно для популяризации хоккея.

Сегодня видел столько счастливых детей из разных школ. Они видели вживую Овечкина и других звезд. Счет 8:8 – такой знак, что Саша Овечкин забьет 42 шайбы», – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.