Вячеслав Фетисов: «Посыл о лишении США права проводить Олимпиады – интересный. Америка давно превышает полномочия в мировом спорте, и не только в нем»

Теги Вячеслав Фетисов Ричард Паунд USADA КХЛ WADA олимпийский хоккейный турнир Лос-Анджелес-2028 Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов считает интересной идею лишить США права проводить Олимпиады.

Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд предположил, что Антидопинговое агентство США (USADA) могут лишить статуса соответствия – это будет означать, что страна не сможет принимать Олимпийские игры.

«США давно превышает свои полномочия в мировом спорте, и не только в нем.

Я знаю Паунда, он является влиятельным человеком, но вряд ли его мнение будет в этом вопросе что-то определять.

Сам посыл о том, чтобы лишить США права проводить Олимпиады, является интересным», – сказал депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Фетисов.

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9 комментариев
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Беспредел, да)))
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Влажные мечты Вячеслава
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Не Америка. зона USA - Оккупационная Англосаксонская зона USA расположенная на Теле Северной Америки.

Америка Будет Свободной.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Savarona25
Комментарий удален пользователем
и что бы они сделали с этим знанием?
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