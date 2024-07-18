Вячеслав Фетисов: «Посыл о лишении США права проводить Олимпиады – интересный. Америка давно превышает полномочия в мировом спорте, и не только в нем»

Вячеслав Фетисов считает интересной идею лишить США права проводить Олимпиады.

Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд предположил, что Антидопинговое агентство США (USADA) могут лишить статуса соответствия – это будет означать, что страна не сможет принимать Олимпийские игры.

«США давно превышает свои полномочия в мировом спорте, и не только в нем.

Я знаю Паунда, он является влиятельным человеком, но вряд ли его мнение будет в этом вопросе что-то определять.

Сам посыл о том, чтобы лишить США права проводить Олимпиады, является интересным», – сказал депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею .