Ротенберг о лагере развития СКА: «Таланты пройдут подготовку в одном из лучших спортивных центров мира. Опыт говорит, что программа «Красная Машина» наиболее эффективна»

Роман Ротенберг объявил о старте лагеря развития СКА.

«Стартовал седьмой лагерь развития ! С сегодняшнего дня в Хоккейном городе под руководством тренеров нашей системы начнут работать молодые игроки СКА.

Как обычно, наши молодые таланты пройдут подготовку к сезону в прекрасных условиях одного из лучших многофункциональных спортивных центров мира, а помогать им будут специалисты системы СКА.

За семь лет мы выработали оптимальные практики для подготовки молодежи, для того, чтобы заложить фундамент на весь сезон и всю дальнейшую карьеру. Как обычно, мы работаем на основе национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина». Опыт предыдущих лагерей говорит о том, что именно эта программа наиболее эффективна.

По традиции желаю удачи всем игрокам системы СКА, которые будут участвовать в наших лагерях развития!» – написал главный тренер петербургского клуба .