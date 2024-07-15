Ротенберг о лагере развития СКА: «Таланты пройдут подготовку в одном из лучших спортивных центров мира. Опыт говорит, что программа «Красная Машина» наиболее эффективна»
Роман Ротенберг объявил о старте лагеря развития СКА.
«Стартовал седьмой лагерь развития СКА! С сегодняшнего дня в Хоккейном городе под руководством тренеров нашей системы начнут работать молодые игроки СКА.
Как обычно, наши молодые таланты пройдут подготовку к сезону в прекрасных условиях одного из лучших многофункциональных спортивных центров мира, а помогать им будут специалисты системы СКА.
За семь лет мы выработали оптимальные практики для подготовки молодежи, для того, чтобы заложить фундамент на весь сезон и всю дальнейшую карьеру. Как обычно, мы работаем на основе национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина». Опыт предыдущих лагерей говорит о том, что именно эта программа наиболее эффективна.
По традиции желаю удачи всем игрокам системы СКА, которые будут участвовать в наших лагерях развития!» – написал главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.
А где те хвалённые выпускники Красной Машины, о которой нам уже 15 лет рассказывают из Петербурга?
- бобровский - кузня;
- куликов - локомотив + с/а юниорка;
- тарасенко - сибирь.
это финалисты.
хорошо. возьмем 1/2:
- шестеркин - к/с + спартак;
- панарин - трактор + витязь.
хорошо. допустим, все дело в том, что это уже опытные мастера, чье становление пришлось на "доромочкино время".
наверное, красная сосиска блистает на драфте нхл? что ж, смотрим 2024
есть демидов из ска. но остальные откуда угодно (торпедо, мечел, трактор, магнитка, цска, локо, амер-ские юниорки), но только не с питерских болот.
как же так?))
Всё остальное что приходит на ум тупо ты затерли модераторы...