Ротенберг о лагере развития СКА: «Таланты пройдут подготовку в одном из лучших спортивных центров мира. Опыт говорит, что программа «Красная Машина» наиболее эффективна»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг объявил о старте лагеря развития СКА.

«Стартовал седьмой лагерь развития СКА! С сегодняшнего дня в Хоккейном городе под руководством тренеров нашей системы начнут работать молодые игроки СКА.

Как обычно, наши молодые таланты пройдут подготовку к сезону в прекрасных условиях одного из лучших многофункциональных спортивных центров мира, а помогать им будут специалисты системы СКА.

За семь лет мы выработали оптимальные практики для подготовки молодежи, для того, чтобы заложить фундамент на весь сезон и всю дальнейшую карьеру. Как обычно, мы работаем на основе национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина». Опыт предыдущих лагерей говорит о том, что именно эта программа наиболее эффективна.

По традиции желаю удачи всем игрокам системы СКА, которые будут участвовать в наших лагерях развития!» – написал главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.

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28 комментариев
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Вижу в НХЛ и КХЛ на ведущих ролях множество воспитанников Трактора, Магнитки, Локомотива, Сибири, Авангарда, АкБарса, Нефтехимика, Салавата, Цска..
А где те хвалённые выпускники Красной Машины, о которой нам уже 15 лет рассказывают из Петербурга?
+31
-1
+30
Ответ Russ Ivan
А Рому можно в какой-нибудь лагерь развития без доступа в интернет пристроить хоть на полгода?
Можно и просто в лагерь, без развития
+30
0
+30
А Рому можно в какой-нибудь лагерь развития без доступа в интернет пристроить хоть на полгода?
+23
-2
+21
Как понять, что красная машина эффективна?
+9
0
+9
Ответ Михаил Опякин
Как понять, что красная машина эффективна?
В российском форбсе написали, что Ска и Газпром - самая эффективная организация. Соответственно и Красная машина тоже)
+7
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Кокаиновая машина лучшая система.
+6
0
+6
Какой опыт говорит? Товарняки с белорусами и казахами?
+6
0
+6
Наркотики-зло!
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смотрю последний кубок стэнли:
- бобровский - кузня;
- куликов - локомотив + с/а юниорка;
- тарасенко - сибирь.

это финалисты.
хорошо. возьмем 1/2:
- шестеркин - к/с + спартак;
- панарин - трактор + витязь.

хорошо. допустим, все дело в том, что это уже опытные мастера, чье становление пришлось на "доромочкино время".
наверное, красная сосиска блистает на драфте нхл? что ж, смотрим 2024
есть демидов из ска. но остальные откуда угодно (торпедо, мечел, трактор, магнитка, цска, локо, амер-ские юниорки), но только не с питерских болот.

как же так?))
+5
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+4
Он мне напоминает героя Петросяна,который на Поле чудес за бабки рекламировал шпингалеты.Чем больше скажет это слово,тем больше заплатят
+3
0
+3
Ответ Тимур Тимербаев
Вижу в НХЛ и КХЛ на ведущих ролях множество воспитанников Трактора, Магнитки, Локомотива, Сибири, Авангарда, АкБарса, Нефтехимика, Салавата, Цска.. А где те хвалённые выпускники Красной Машины, о которой нам уже 15 лет рассказывают из Петербурга?
Если роман говорит за месяц 2 раза , что красная машина эффективна ,то значит так и есть .
+3
0
+3
Йозе Марино опять забыл таблетки принять? Снова бредит про красную машину
+3
0
+3
Где можно увидеть плоды этого опыта? Ну нельзя же быть совсем кретином.
+2
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+2
Ответ Тимур Тимербаев
В российском форбсе написали, что Ска и Газпром - самая эффективная организация. Соответственно и Красная машина тоже)
Теперь всё ясно
+2
0
+2
По Миллеру и Ротенбергу точно лагеря плачут.
+3
-1
+2
Ответ Russ Ivan
А Рому можно в какой-нибудь лагерь развития без доступа в интернет пристроить хоть на полгода?
Там все сбегут через пару дней!
+2
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+2
И деньги полетят по лагерям…
+2
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когда же это кончится...
+2
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Похоже в хоккее подошла к концу пора отпусков,опять оживление😅
+2
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А можно Шнякина сделать пресс атташе Ротенберга?
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Ответ Михаил Опякин
Как понять, что красная машина эффективна?
Она красная. Значит, эффективность уже на максимуме. Иначе была бы белой, например, или не полностью красной, как индикатор заряда.
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а прикрываться чужой славой, прилично? про Красную машину забыли давно, начните с начали и покажите всем
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Йозеюгент
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Мы выстроили невероятную систему подготовки молодёжи, поэтому подписываем Плотникова, Андронова и Григоренко
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И даже Сергей Лавров иногда бывает категорически прав...
Всё остальное что приходит на ум тупо ты затерли модераторы...
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У Ротенберга лагеря,но не спортивные
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А вот и Роман после отпуска вернулся, ну что теперь каждый день по минимум одному перлу в ленте теперь
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Наконец-то настоящий клоун на арене вещания, а то все какие-то депутаты скучные с одним и тем же.
+1
-1
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