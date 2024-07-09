Роман Ротенберг: «Командный дух – в традициях нашего хоккея. Легендарная сборная СССР была сильна именно как коллектив, а не как набор сильных индивидуальностей»

Роман Ротенберг высказался о матче звезд КХЛ и НХЛ в Москве.

Главный тренер СКА вошел в штаб команды звезд на благотворительный матч. Игра состоится 20 июля.

«Больших побед может добиться только та команда, которая стала настоящей семьей, где каждый поддерживает друг друга, где ребята бьются друг за друга.

Командный дух – в традициях нашего хоккея. Легендарная сборная СССР была всегда сильна именно как коллектив, а не как просто набор сильных индивидуальностей.

20 июля на лед выйдут команды друзей, но хоккей будет высочайшего качества», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.