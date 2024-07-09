Роман Ротенберг: «Командный дух – в традициях нашего хоккея. Легендарная сборная СССР была сильна именно как коллектив, а не как набор сильных индивидуальностей»

Теги СКА ФХР НХЛ сборная СССР КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о матче звезд КХЛ и НХЛ в Москве.

Главный тренер СКА вошел в штаб команды звезд КХЛ на благотворительный матч. Игра состоится 20 июля.

«Больших побед может добиться только та команда, которая стала настоящей семьей, где каждый поддерживает друг друга, где ребята бьются друг за друга.

Командный дух – в традициях нашего хоккея. Легендарная сборная СССР была всегда сильна именно как коллектив, а не как просто набор сильных индивидуальностей. 

20 июля на лед выйдут команды друзей, но хоккей будет высочайшего качества», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг

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32 комментария
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Извините, что о больном, но вообще-то к сборной США на Олимпиаде-80 это больше подходит.
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Легендарный финскоизраельский тренер😍
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Из обоих штабов сборной один Ромка интервью раздаёт.
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Этот персонаж готов без остановки нести бред. Главное отличие вашего клуба от всех других в СССР и в России, что в тех клубах тренеры были всегда высочайшего уровня. Каждого игрока брали на ту или иную позицию с уверенностью , что заиграет . И так и было . А у вас «денег, как у дурака махорки»-цитата, вот и сорите деньгами - не свои же. Взяли собрали новую команду - не заиграли - выкинули их и собрали новую . И не надо себя ни с кем сравнивать. Вам ой как далеко до Юрзинова, Тихонова , Билялетдинова , Кулагина, Дмитриева, Белоусова - жизни не хватит приблизиться на 1% . Да и к нынешним тренерам Разину, Ларионову, Кудашову, Федорову, Воробьеву, Никитину вам как до луны . Это все люди хоккейные поигравшие . Для них хоккей открытая книга- это вся из жизнь. А для вас система Рондо. Не зря вас водили на сольфеджио. Все -таки «рондо» это из музыки -повторение пройденных уроков. А вы думали кого-то удивить.
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Обрадовался, думал не будет этого клоуна до осени...Ан нет, ошибся!!
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Что этот мальчик знает о советском хоккее? Наверное папа рассказал
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А ещё в легендарной сборной СССР дураков к руководству не подпускали, там были великие профессионалы и мастера своего дела, что главные, что помощники...
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Этот комсомолец все лозунгами сыплет.
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Жаль, что его интересы ограничиваются хоккеем. Вот бы и за футбол взялся, за Зенит.
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Да ,с отечественными классиками тренерского цеха Роман явно не знаком.
"У нас почему-то порой забывают, что организация коллективной игры не является самоцелью. Напротив, она лишь средство для наилучшего использования индивидуальных возможностей игроков. В этом её единственный смысл."
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Да здравствует, КПСС! Ура, товарищи!
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Ответ Алексей Тор
Из обоих штабов сборной один Ромка интервью раздаёт.
Да с какого хрена он вообще вошёл в штаб , за какие заслуги, исходя из последних двух сезонов ? Он чего то добился стоя и хлопая а ладоши на скамейке? Даже до полуфинала не дошел . Мерзость
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Ответ Tony Norkin
Да с какого хрена он вообще вошёл в штаб , за какие заслуги, исходя из последних двух сезонов ? Он чего то добился стоя и хлопая а ладоши на скамейке? Даже до полуфинала не дошел . Мерзость
Только по блату других вариантов нет.
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Тут все взаимосвязано, командное и индивидуальное
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Что-то давно его не было слышно...
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видимо для этого болтуна Харламов, Петров, Михайлов, Якушев, Старшинов, Мальцев, Майоровы, Васильев это не сильные индивидуальности.
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Нуну. И никто в этой не фарцевал ни разу и скандалов с драками не было. Сказочный...
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Вещает из палаты № 6
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Да это не он, это искусственный интеллект.Рома на пляже загорает сейчас, не до интервью
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Ответ Алексей Тор
Только по блату других вариантов нет.
Понятно , что по блату . Просто его же слова , что народ все видет , вот народ и видит и смотрит и не поймет никак , с чего он взял , что он любимчик народа ....
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.... любят стадо...
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Почему нам об этом рассказывает совсем молодой человек? Не понимающий, что говорит! Да, сборная СССР была сильнейшим коллективом, как раз состоящим из выдающихся игроков и ярких индивидуальностей!
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Оп-па какие люди
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Угу, "была сильна именно как коллектив", так как к ней дальновидно не подпускали "ротенбергов" ...
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коллективный дух?? Фуу, он плохо пахнет!
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В первую очередь это были сильные ,не похожие друг на друга индивидуальности . Ты не смог бы Балдериса перепутать с Макаровым, а Харламова с Крутовым.
А уж задача тренера учитывая сильные стороны каждого ,собрать в пятерку сильный коллектив.
Порой Роме лучше помолчать,сойдёт за умного .
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Это мы всё знаем, ты-то тут причём, Рома ?
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Надеюсь, будет ещё долго тренировать СКА.
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всё правильно сказал! но какое отношение советскому и российскому хоккею имеет Роман?
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