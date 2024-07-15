21,9% – шанс «Вашингтона» на выход в плей-офф по версии The Athletic. У «Питтсбурга» – 12,5%

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The Athletic оценил шансы «Вашингтона» и «Питтсбурга» на выход в плей-офф.

Экспертов издания попросили назвать по восемь команд Восточной конференции, которые, по их мнению, сыграют за Кубок Стэнли в сезоне-2024/25.

21,9% журналистов считают, что в плей-офф выйдут «Кэпиталс». За «Питтсбург» проголосовали 12,5% человек.

Полный список выглядит следующим образом:

1. «Флорида» – 100% специалистов проголосовали за нее;

2. «Торонто» – 100%;

3. «Рейнджерс» – 96,9%;

4. «Бостон» – 93.8%;

5. «Каролина» – 93,8%;

6. «Нью-Джерси» – 93,8%;

7. «Тампа-Бэй» – 93,8%;

8. «Детройт» – 31,3%;

9. «Айлендерс» – 28,1%;

10. «Вашингтон» – 21,9%;

11. «Оттава» – 18,8%;

12. «Баффало» – 12,5%;

13. «Питтсбург» – 12,5%;

14. «Коламбус» – 3,1%.

За «Филадельфию» и «Монреаль» не отдали ни одного голоса.

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17 комментариев
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Ответ big ael
Да блин, почему весь то список не опубликовать? Даже до 16 команд не дотянули
Читайте внимательно, речь идет только про Восток и 16 команд там и есть в списке
+8
0
+8
Удивительно, что Филадельфию так низко оценивают, хотя они в этом году чуть не вышли в плов
+8
-1
+7
По первой 7ке без вопросов, по Детройту не факт, если с вратарями разберутся (цирковой набор-Тальбо, Лайон, Хуссо, Кэмпбелл), то могут, пока Айзерман чудит. Вашингтон точно не слабее себя прошлого сезона будут, но если Чарли не потащит, то могут быть проблемы. Айлендерс как всегда около плавать будут, могут и заскочить в плов. Питтсбург стал еще старше, Баффало молоды и имеют хороший потенциал, могут удивить. По остальным не реально.
+4
0
+4
Ничего себе разброс сил на Востоке.. Судя по этим процентам, 82 игры особо можно не играть)
+3
0
+3
Ответ al77
Что такого с НьюДжерси случилось летом, что их в безусловные фаворите приписали? Подписали пару защитников? и теперь резко начинают бороться за 1-2 место в дивизионе?
Хэмилтон выздоровел,тренера убрали,позапрошлый сезон в уме
+4
-1
+3
Ответ Александр Кудрявцев
А что такой малой % у Вашингтона 🤔🤔🤔 на выход в плей-офф
А с чего это должен быть большим?
+3
-1
+2
Ответ al77
Что такого с НьюДжерси случилось летом, что их в безусловные фаворите приписали? Подписали пару защитников? и теперь резко начинают бороться за 1-2 место в дивизионе?
нормального кипера взяли в Калгари
+1
0
+1
Что такого с НьюДжерси случилось летом, что их в безусловные фаворите приписали? Подписали пару защитников? и теперь резко начинают бороться за 1-2 место в дивизионе?
+2
-2
0
Думаю, баффало и Миннесота в этом сезоне смогут пройти в плей офф
+2
-2
0
До начала сезона ещё очень далеко.. Все эти рейтинги ни очем
0
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Ответ Serge Vendino
Удивительно, что Филадельфию так низко оценивают, хотя они в этом году чуть не вышли в плов
Вот кстати да. Я бы Филадельфию вообще поставил в список тех команд, которые способны удивить в этом году. Молодежь подросла и вполне может выдать сильный сезон (по крайней мере попасть в плей-офф)
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