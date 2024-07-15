21,9% – шанс «Вашингтона» на выход в плей-офф по версии The Athletic. У «Питтсбурга» – 12,5%
The Athletic оценил шансы «Вашингтона» и «Питтсбурга» на выход в плей-офф.
Экспертов издания попросили назвать по восемь команд Восточной конференции, которые, по их мнению, сыграют за Кубок Стэнли в сезоне-2024/25.
21,9% журналистов считают, что в плей-офф выйдут «Кэпиталс». За «Питтсбург» проголосовали 12,5% человек.
Полный список выглядит следующим образом:
1. «Флорида» – 100% специалистов проголосовали за нее;
2. «Торонто» – 100%;
3. «Рейнджерс» – 96,9%;
4. «Бостон» – 93.8%;
5. «Каролина» – 93,8%;
6. «Нью-Джерси» – 93,8%;
7. «Тампа-Бэй» – 93,8%;
8. «Детройт» – 31,3%;
9. «Айлендерс» – 28,1%;
10. «Вашингтон» – 21,9%;
11. «Оттава» – 18,8%;
12. «Баффало» – 12,5%;
13. «Питтсбург» – 12,5%;
14. «Коламбус» – 3,1%.
За «Филадельфию» и «Монреаль» не отдали ни одного голоса.