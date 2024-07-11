«Торпедо» планирует провести матч КХЛ на футбольном стадионе «Нижний Новгород» в январе

Теги Торпедо Александр Харламов премьер-лига Россия Игорь Ларионов КХЛ Стадион Нижний Новгород Пари НН ТАСС Хоккей

«Торпедо» планирует провести матч КХЛ на футбольном стадионе «Нижний Новгород».

Об этом сообщил генеральный директор клуба Фонбет Чемпионата КХЛ Александр Харламов.

Напомним, осенью 2023 года «Торпедо» уже обращалось в КХЛ с предложением провести матч на открытом воздухе 7 января на арене «Нижний Новгород». Игра не состоялась, поскольку на подготовку было отведено мало времени.

«Мы пока не отказываемся от этой идеи. Пока планируем сыграть 4 января на футбольном стадионе «Нижний Новгород».

Сейчас идет совместная работа нашего и футбольного клубов, правительства Нижегородской области. Этим вопросом мы еще по весне озадачились, потому что вопрос непростой, и мероприятие хотелось бы провести на достойном уровне, поэтому подготовка уже идет.

С лигой мы это согласовывали и по календарю. Это довольно масштабная вещь, требует довольно-таки серьезного подхода со всех сторон, ну и мероприятие недешевое.

Но одобрение, желание есть, как и понимание, как это все сделать. Главное, что есть поддержка губернатора и на всех уровнях», – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он вмещает 45 тысяч зрителей. Арена является домашней для клуба «Пари Нижний Новгород».

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11 комментариев
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Круто! Это ж классика хоккея....Респект и уважуха!
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В Нижнем такой стадион, где и половину футбольного сезона неуютно из-за ветра, что же в январе на хоккее будет
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Если получится будет классно но руководство ПариНН не в восторге- за газон переживают.
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Было бы круто .Будет аншлаг и кое у кого в северной столице ,бомбануло бы ))
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О, Ля классик ивернэль в Нижнем это круто) Бываем в тех краях и регионах периодически. Как бы попасть - хотелось бы с Барсом или с Локо)
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Отличная идея! Олдскул)
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Предлагаю играть на все футбольное поле и всеми 5-ми сразу.
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Рекорд посещаемости Йозе падет?!
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Ответ Циник Петербургский
Круто! Это ж классика хоккея....Респект и уважуха!
Скорее дань моде. Подобные события антураж ради антуража, где сам хоккей на десятом месте. Кроме игроков на площадке его толком никто не видит
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Ответ Dundee
Было бы круто .Будет аншлаг и кое у кого в северной столице ,бомбануло бы ))
У тебя уже бомбит
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