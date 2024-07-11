«Торпедо» планирует провести матч КХЛ на футбольном стадионе «Нижний Новгород» в январе

«Торпедо» планирует провести матч КХЛ на футбольном стадионе «Нижний Новгород».

Об этом сообщил генеральный директор клуба Фонбет Чемпионата КХЛ Александр Харламов.

Напомним, осенью 2023 года «Торпедо» уже обращалось в КХЛ с предложением провести матч на открытом воздухе 7 января на арене «Нижний Новгород». Игра не состоялась, поскольку на подготовку было отведено мало времени.

«Мы пока не отказываемся от этой идеи. Пока планируем сыграть 4 января на футбольном стадионе «Нижний Новгород».

Сейчас идет совместная работа нашего и футбольного клубов, правительства Нижегородской области. Этим вопросом мы еще по весне озадачились, потому что вопрос непростой, и мероприятие хотелось бы провести на достойном уровне, поэтому подготовка уже идет.

С лигой мы это согласовывали и по календарю. Это довольно масштабная вещь, требует довольно-таки серьезного подхода со всех сторон, ну и мероприятие недешевое.

Но одобрение, желание есть, как и понимание, как это все сделать. Главное, что есть поддержка губернатора и на всех уровнях», – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он вмещает 45 тысяч зрителей. Арена является домашней для клуба «Пари Нижний Новгород».

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