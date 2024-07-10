Морозов о деле Федотова: «Все правильно сделали и по-другому не могли. ЦСКА, КХЛ и ФХР действовали в соответствии с законодательством России, отстаивая право гражданина на труд»

Теги ФХР ИИХФ Филадельфия Алексей Морозов НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Алексей Морозов прокомментировал дело Ивана Федотова из ЦСКА.

Ранее лига предложила Федерации хоккея России (ФХР) расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов.

В мае ФХР была оштрафована на 1 миллион швейцарских франков за участие Ивана Федотова в сезоне КХЛ-2023/24. ЦСКА запретили международные трансферы до 2026 года.

– КХЛ разрешит выступать в лиге игрокам без оформления трансферных карт. Для чего это нужно, и с какого числа поправка вступает в силу?

– Мы надеемся, что в августе уже все будет урегулировано. В дальнейшем трансферная карта действительно будет не нужна, так как мы станем независимой от ИИХФ лигой.

Раньше все работало через международный отдел ФХР. Клубы направляли запрос, и наша федерация, в свою очередь, запрашивала у ИИХФ статус игрока, оплачивая – в случае его перехода в другое международное соревнование – трансферную карту.

Теперь, после вступления в действие всех изменений, клубы смогут заявлять игрока без трансферной карты.

– В лиге только у ЦСКА запрет на международные трансферы со стороны ИИХФ, армейцы не могут вернуть игроков из-за океана. Стоило ли из-за одного клуба так резко менять правила?

– Это абсолютно не так. В лиге 23 клуба, и мы защищаем права каждого из них. Если вспоминать ситуацию с Иваном Федотовым, то клуб, лига и федерация действовали в соответствии с законодательством России, отстаивая право каждого гражданина на труд.

До сих пор считаем, что все сделали правильно и по-другому просто не могли, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Морозов о независимости КХЛ: «Было поручение президента найти новые возможности развития. Одна из целей – деполитизация мирового спорта»

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8 комментариев
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А еще право гражданина на армейскую службу.
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Сначала отстояли право на службу в армии.
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Были какие-то запреты или нарушения его права на труд?
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Ответ fewral
Были какие-то запреты или нарушения его права на труд?
Был не прав, не там решил трудиться.
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Несчастный Федотов попал в жернова опг цска
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Сначала у него отобрали право на труд в США.
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Словоблуд.
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Отправить человека на год в армейку это тоже отстаивание права гражданина на труд?))
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