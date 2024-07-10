Морозов о деле Федотова: «Все правильно сделали и по-другому не могли. ЦСКА, КХЛ и ФХР действовали в соответствии с законодательством России, отстаивая право гражданина на труд»

Алексей Морозов прокомментировал дело Ивана Федотова из ЦСКА.

Ранее лига предложила Федерации хоккея России (ФХР) расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов.

В мае ФХР была оштрафована на 1 миллион швейцарских франков за участие Ивана Федотова в сезоне КХЛ-2023/24. ЦСКА запретили международные трансферы до 2026 года.

– КХЛ разрешит выступать в лиге игрокам без оформления трансферных карт. Для чего это нужно, и с какого числа поправка вступает в силу?

– Мы надеемся, что в августе уже все будет урегулировано. В дальнейшем трансферная карта действительно будет не нужна, так как мы станем независимой от ИИХФ лигой.

Раньше все работало через международный отдел ФХР. Клубы направляли запрос, и наша федерация, в свою очередь, запрашивала у ИИХФ статус игрока, оплачивая – в случае его перехода в другое международное соревнование – трансферную карту.

Теперь, после вступления в действие всех изменений, клубы смогут заявлять игрока без трансферной карты.

– В лиге только у ЦСКА запрет на международные трансферы со стороны ИИХФ, армейцы не могут вернуть игроков из-за океана. Стоило ли из-за одного клуба так резко менять правила?

– Это абсолютно не так. В лиге 23 клуба, и мы защищаем права каждого из них. Если вспоминать ситуацию с Иваном Федотовым, то клуб, лига и федерация действовали в соответствии с законодательством России, отстаивая право каждого гражданина на труд.

До сих пор считаем, что все сделали правильно и по-другому просто не могли, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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