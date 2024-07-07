Ничушкин о машинах: «У меня две BMW и один Mercedes. Гелик взял из-за безопасности, тут на хайвее поток сильный, жестко разбиваются»

Валерий Ничушкин рассказал про свои автомобили.

– Mercedes или BMW?

– И та, и та есть. У меня две BMW и один Mercedes. Я считаю, это дурацкий спор – что у одних есть удачные модели, что у других, и также есть неудачные.

– Тебе как, Гелик (Geländewagen – Спортс) нравится?

– Да, нравится. Жене тоже, причем ей сбоку не нравится ездить, а за рулем да.

Но я брал из-за ребенка, машина безопасная, если по хайвею ездить. Тут аварий много, скорость высокая, жестко разбиваются, переворачиваются несколько машин, потому что поток очень быстрый, хотелось побезопаснее.

Сейчас Кайен (Porsche Cayenne – Спортс) заказали, поудобнее будет. Гелик высокий, детское кресло тяжело поднимать. Мне нормально, у меня сил много, а жене уже тяжело.

В Америке никогда такого не было, чтобы дилер менял цену, сейчас на Гелик накидывают, например, мне пришлось 30 000 сверху заплатить. Это еще по-божески, в некоторых штатах ребята 50, 70 тысяч платили сверху от цены официально, – сказал нападающий « ».

Ничушкин об инциденте с пьяной девушкой: «Та ситуация не имеет ко мне отношения, все раздули. Стоило сразу все рассказать, тогда бы люди не гадали, и мне бы легче было»