Ничушкин о машинах: «У меня две BMW и один Mercedes. Гелик взял из-за безопасности, тут на хайвее поток сильный, жестко разбиваются»
Валерий Ничушкин рассказал про свои автомобили.
– Mercedes или BMW?
– И та, и та есть. У меня две BMW и один Mercedes. Я считаю, это дурацкий спор – что у одних есть удачные модели, что у других, и также есть неудачные.
– Тебе как, Гелик (Geländewagen – Спортс) нравится?
– Да, нравится. Жене тоже, причем ей сбоку не нравится ездить, а за рулем да.
Но я брал из-за ребенка, машина безопасная, если по хайвею ездить. Тут аварий много, скорость высокая, жестко разбиваются, переворачиваются несколько машин, потому что поток очень быстрый, хотелось побезопаснее.
Сейчас Кайен (Porsche Cayenne – Спортс) заказали, поудобнее будет. Гелик высокий, детское кресло тяжело поднимать. Мне нормально, у меня сил много, а жене уже тяжело.
В Америке никогда такого не было, чтобы дилер менял цену, сейчас на Гелик накидывают, например, мне пришлось 30 000 сверху заплатить. Это еще по-божески, в некоторых штатах ребята 50, 70 тысяч платили сверху от цены официально, – сказал нападающий «Колорадо».
Ничушкин об инциденте с пьяной девушкой: «Та ситуация не имеет ко мне отношения, все раздули. Стоило сразу все рассказать, тогда бы люди не гадали, и мне бы легче было»
Брать огромную тачку, обосновывая и воображая уже потенциальную аварию...
Парень либо сам водит плохо, либо не уверен в себе, либо и то, и другое с понтами вперемешку.
Спору нет, на дороге всякое случается, но мы же не ходим в латах со шлемом по улице, ведь кирпич или ледышка может на голову упасть. Безопасность важна, но вот эта паранойя по поводу размеров...
Машину надо в первую очередь покупать для удовольствия и для конкретных нужд. А навязчиво думать о потенциальной аварии, чтобы ты выжил, а не те, кто в машине поменьше и покупать специально громадины - это трэш.
- Сидэнья есть
- Катя там былааа....