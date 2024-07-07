Ничушкин о машинах: «У меня две BMW и один Mercedes. Гелик взял из-за безопасности, тут на хайвее поток сильный, жестко разбиваются»

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин стиль деньги автомобили Хоккей

Валерий Ничушкин рассказал про свои автомобили.

Mercedes или BMW?

– И та, и та есть. У меня две BMW и один Mercedes. Я считаю, это дурацкий спор – что у одних есть удачные модели, что у других, и также есть неудачные.

Тебе как, Гелик (Geländewagen – Спортс) нравится?

– Да, нравится. Жене тоже, причем ей сбоку не нравится ездить, а за рулем да.

Но я брал из-за ребенка, машина безопасная, если по хайвею ездить. Тут аварий много, скорость высокая, жестко разбиваются, переворачиваются несколько машин, потому что поток очень быстрый, хотелось побезопаснее.

Сейчас Кайен (Porsche Cayenne – Спортс) заказали, поудобнее будет. Гелик высокий, детское кресло тяжело поднимать. Мне нормально, у меня сил много, а жене уже тяжело.

В Америке никогда такого не было, чтобы дилер менял цену, сейчас на Гелик накидывают, например, мне пришлось 30 000 сверху заплатить. Это еще по-божески, в некоторых штатах ребята 50, 70 тысяч платили сверху от цены официально, – сказал нападающий «Колорадо».

Ничушкин об инциденте с пьяной девушкой: «Та ситуация не имеет ко мне отношения, все раздули. Стоило сразу все рассказать, тогда бы люди не гадали, и мне бы легче было»

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28 комментариев
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а на спортсе ещё переживают за этого долларового миллионера. всё у него хорошо.
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Если видишь Гелик в США, почти в 10 из 10 случаев будь уверен, внутри русскоязычный сидит)
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выздоравливает...память приходит
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Ответ Марсель Объелся
Если видишь Гелик в США, почти в 10 из 10 случаев будь уверен, внутри русскоязычный сидит)
можно вывезти Валеру из Челябинска, но нельзя вывести Челябинск из Валеры
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Гелик совсем не про безопасность и удобство. Понты, ничего больше.
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Нехилые там чаевые в салонах продаж автомобилей))
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Его уже выпустили из рехаба или это старое интервью?
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наркоша на детоксе что ли? решил машинами похвастаться?
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Ответ Марсель Объелся
Если видишь Гелик в США, почти в 10 из 10 случаев будь уверен, внутри русскоязычный сидит)
У меня их два было, машина на любителя, харизма есть, что несомненно, брутальный такой аппарат, но управление слабое и самое главное он жесткий, как табуретка и некомфортный! Вроде последняя модель стала поинтересней, там подвеску поменяли, но в принципе, да и с ценником 25+ мультов она того не стоит и близко, товарищ ездит, разве, как вы правильно заметили для распальцовки, со временем это проходит, но правда не у всех..)
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Бэха, гелик - ну кто бы сомневался?! Чоткий пацанчик!
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Это филиал авто ру? Говорят москвич безопасный автомобиль, что валера думает ?
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Какой же ущербный менталитет.
Брать огромную тачку, обосновывая и воображая уже потенциальную аварию...
Парень либо сам водит плохо, либо не уверен в себе, либо и то, и другое с понтами вперемешку.
Спору нет, на дороге всякое случается, но мы же не ходим в латах со шлемом по улице, ведь кирпич или ледышка может на голову упасть. Безопасность важна, но вот эта паранойя по поводу размеров...
Машину надо в первую очередь покупать для удовольствия и для конкретных нужд. А навязчиво думать о потенциальной аварии, чтобы ты выжил, а не те, кто в машине поменьше и покупать специально громадины - это трэш.
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А разве гелендваген с таким высоким центром тяжести может пройти лосиный тест? Что-то я сомневаюсь в его безопасности, вероятно по его цене есть машины сбалансированнее и безопаснее
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Ну отнеситесь с пониманием, Валера не большого ума человек, вот просто взять челябинских пацанов, Панарин, Кузнецов и Ничушкин...
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хм, знакомые, у которых была данная машинка говорили что машина так себе. По отношению к цене кака
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- У мэня есть мэрс
- Сидэнья есть
- Катя там былааа....
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Май уэй ор хайуэй)
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"Планирую взять Бугатти, так, чисто поотрываться, а вы, лохи, завидуйте", - добавил хоккеист
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а их тупые жены первым делом бегут шубы покупать и бриллианты , их на пляже в Майами сразу узнают
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Я нюхаю дорожки так безопаснее чем колоться )
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Ну... ничего не скажу
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Ответ Марсель Объелся
Если видишь Гелик в США, почти в 10 из 10 случаев будь уверен, внутри русскоязычный сидит)
Китайцы их тоже любят.
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