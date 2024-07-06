Третьяк о Кубке Стэнли: «Очень хотел, чтобы Бобровский выиграл. Все время ему писал, посылал свои фотографии в форме сборной СССР, чтобы поддержать»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ сборная СССР КХЛ Александр Барков Хоккей

Владислав Третьяк поделился подробностями переписки с Сергеем Бобровским.

– У вас за десятки лет интерес к хоккею не пропал?

– Конечно нет. Я даже ночью, во сне, играю в хоккей. Очень болел за «Флориду» в финале Кубка Стэнли против «Эдмонтона», пусть уж канадцы меня простят. Но у них не было ни одного русского игрока, а у «Флориды» трое, плюс Барков, почти русский.

И, конечно, я очень хотел, чтобы Бобровский выиграл. Сергею 35 лет все-таки. Ночь не спал! Все время ему писал, посылал фотографии свои, в форме сборной СССР, чтобы поддержать.

– Как он реагировал на ваши сообщения?

– Благодарил. Когда после счета в серии 3:0 «Эдмонтон» сумел сравнять… В трудный момент вратаря надо поддержать. И когда после победной игры Бобровский вскинул перчатки, у меня прямо слезы на глазах появились.

И так всегда, когда идет Кубок Третьяка, или молодежный чемпионат, юношеский…

Этот момент победы я переживал много раз – это настоящее счастье, когда ты все преодолел и стал чемпионом. Передать это чувство невозможно, оно у меня внутри.

И когда мальчишки любого возраста целуют кубок, у меня такое чувство, как будто это моя семья выиграла, – сказал бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.

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18 комментариев
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И без формы...
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Бобровский понял, что если не взять КС, то Третьяк от него не отстанет
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Если бы не фотографии Третьяка не видать бы Флориде Кубка Стэнли.
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Послал бы видос с ВВП забивающим 8 шайб за период, тогда и 7 матчей бы не было, вынесли бы на 0 канадцев.
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Теперь понятно , почему Бобровский стал таким набожным…
Когда тебе в личку кидает свои фотки дед, то приходится искать где то спасение
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или без формы)
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А потом Фетисов прислал свои фотки, после - Кожевников... "А почему только хоккеисты?" - подумала Журова.. И понеслось: Валуев, Мостовой, Вяльбе и т.д.
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к кашпировскому и чумаку добавился третьяк
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Ответ Ыжык
И без формы...
в стрингах
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Что за ролевой абьюз?!
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Ох, спасибо за уточнение, что фотки в форме, а то читалось бы двояко 😄😄
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Так вот почему Флорида чуть не слила...
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То-то Бобби "тригарнуло" не нашутку на 8 плюх..Третьяк токсичен..
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Вот он ключ к победе - фотографии Третьяка 😅😅😅
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Неловко за деда
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Нюдсы от Владика страшная штука
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Ответ Ыжык
И без формы...
А в ответ получал дик-пики😁
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