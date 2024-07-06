Третьяк о Кубке Стэнли: «Очень хотел, чтобы Бобровский выиграл. Все время ему писал, посылал свои фотографии в форме сборной СССР, чтобы поддержать»

Владислав Третьяк поделился подробностями переписки с Сергеем Бобровским.

– У вас за десятки лет интерес к хоккею не пропал?

– Конечно нет. Я даже ночью, во сне, играю в хоккей. Очень болел за «Флориду» в финале Кубка Стэнли против «Эдмонтона», пусть уж канадцы меня простят. Но у них не было ни одного русского игрока, а у «Флориды» трое, плюс Барков, почти русский.

И, конечно, я очень хотел, чтобы Бобровский выиграл. Сергею 35 лет все-таки. Ночь не спал! Все время ему писал, посылал фотографии свои, в форме сборной СССР, чтобы поддержать.

– Как он реагировал на ваши сообщения?

– Благодарил. Когда после счета в серии 3:0 «Эдмонтон» сумел сравнять… В трудный момент вратаря надо поддержать. И когда после победной игры Бобровский вскинул перчатки, у меня прямо слезы на глазах появились.

И так всегда, когда идет Кубок Третьяка, или молодежный чемпионат, юношеский…

Этот момент победы я переживал много раз – это настоящее счастье, когда ты все преодолел и стал чемпионом. Передать это чувство невозможно, оно у меня внутри.

И когда мальчишки любого возраста целуют кубок, у меня такое чувство, как будто это моя семья выиграла, – сказал бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.