Депутат Свищев предложил представить Бобровского к госнаграде: «Приятно, что не стесняется национальности! Сильный гражданин»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Свищев Политика Хоккей

Дмитрий Свищев предложил представить Сергея Бобровского к государственной награде.

Российский голкипер «Флориды» впервые выиграл Кубок Стэнли. На чемпионском параде вратарь выступил с российским флагом.

«Мы поздравляем весь русский хоккей, всех россиян, которые болели, и самого Бобровского, его семью. Это знаменательная победа в столь непростое время для всего российского спорта.

Вдвойне приятно, что Бобровский не стесняется своей национальности! Если это и не героический поступок, но осознанный поступок с флагом.

Это говорит о том, что это сильный гражданин Российской Федерации. Мы должны гордиться такими спортсменами.

Надо представить Бобровского к государственной награде! Его нужно отметить. Федерация хоккея должна выступить инициатором. Да и мы знаем их президента (Владислава Третьяка – Sports), который является депутатом Госдумы. Если они не выступят с такой инициативой, то выступит наш комитет.

Нельзя осуждать того же Миранчука за то, что он не сделал также после победы в еврокубке. Ситуации бывают разные. В Европе всё, что связано с Россией, воспринимается как атомный взрыв.

Американцам же сугубо фиолетово, что вообще происходит. Они ту же Украину даже на карте показать не смогут. Американцы более лояльны», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

34 комментария
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Все ж таки просочились бананы сквозь Эквадорскую границу))
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>выиграл турнир среди команд США и Канады
>представить к госнаграде России
+46
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+46
Ответ Георгий Большаков
>выиграл турнир среди команд США и Канады >представить к госнаграде России
Депутатская классика: когда ты играешь и живешь на западе за миллионы долларов, ты либо предатель родины и инагент, либо отъявленный патриот в логове у врага, зависит от настроения
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Не все Американцы покажут и Россию)
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Все, бегу покупаю флаг , снимаюсь напротив американского посольства и награда в кармане. Раньше для этого надо было много и хорошо работать.
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Так Бобровского ещё никто не подставлял.
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Уверен, что не смогу найти депутата Свищева на карте рассадки в Госдуме. А жаль, даже интересно было бы посмотреть на очередного лизуна...
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Основание для награждения: "не стесняется национальности".
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"Вдвойне приятно, что Бобровский не стесняется своей национальности! "
То есть депутат прямо признал - наворотили столько дел, что теперь в приличном обществе стыдно быть русским.
Ну, что ж, налицо результаты мудрой геополитики.
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Молодец, а дети депутатов в США свои паспорта не показывают.
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Ответ ГЕНПЛАН
Все ж таки просочились бананы сквозь Эквадорскую границу))
Недооцененный комментарий)
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Так, я что-то не понял. Ведь это американцы подначивают Европу против России? Почему это они более лояльны?
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Ответ Сергей Орлов
Недооцененный комментарий)
Топ-1 с отрывом, надо немного подождать) и ник подходящий))
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Можно еще внеочередной спортивный разряд дать, наверняка Серега об этом мечтает))
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У нас высокопоставленных товарища не смогли на карте Украину найти...
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Чистая подстава Бобровского.
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Ответ anshef
А некоторые американцы реально думают, что Россия это штат в США. И это не шутка.
Ну тупые эти пендосы. Хорошо, что у нас находятся главные умы, технологии, корпорации и даже географы. Скоро они окончательно загнутся.
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Ответ Сергей Орлов
Недооцененный комментарий)
Надо вернуть рубрику лучшие комментарии месяца, в прошлом году же выходила на спортсе
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Если они все вернуться в КХЛ, то можно и наградить !
А так это игра на публику...
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Ответ uragan
Молодец, а дети депутатов в США свои паспорта не показывают.
Так у Бобровского дочка тоже американская гражданка с американским именем Каролина ) близок к депутатам и в этом)
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Ответ Георгий Большаков
>выиграл турнир среди команд США и Канады >представить к госнаграде России
выиграл турнир среди команд России велкам ту зе БРИКС геймз ))))))))
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Ответ a_sofa_knight
Не все Американцы покажут и Россию)
короче плохо у них с географией
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Бог знал кому дал фамилию Свищев.
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т.р оодп
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А болельщик пытавшийся пронести флаг России на Евро тоже будет награждён? 🎖️
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А кто довёл ситуацию до того, что выйти с флагом своей страны равносильно подвигу ?
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А ты депутатик кроме Украину показать на карте, способен на что-то??
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Не я когда пишу на ютубе коменты тоже, иногда говорю, что из Москвы, из России.
Хорошо бы тоже бонус какой-то за это получить и мне :)
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