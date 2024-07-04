Депутат Свищев предложил представить Бобровского к госнаграде: «Приятно, что не стесняется национальности! Сильный гражданин»
Дмитрий Свищев предложил представить Сергея Бобровского к государственной награде.
Российский голкипер «Флориды» впервые выиграл Кубок Стэнли. На чемпионском параде вратарь выступил с российским флагом.
«Мы поздравляем весь русский хоккей, всех россиян, которые болели, и самого Бобровского, его семью. Это знаменательная победа в столь непростое время для всего российского спорта.
Вдвойне приятно, что Бобровский не стесняется своей национальности! Если это и не героический поступок, но осознанный поступок с флагом.
Это говорит о том, что это сильный гражданин Российской Федерации. Мы должны гордиться такими спортсменами.
Надо представить Бобровского к государственной награде! Его нужно отметить. Федерация хоккея должна выступить инициатором. Да и мы знаем их президента (Владислава Третьяка – Sports), который является депутатом Госдумы. Если они не выступят с такой инициативой, то выступит наш комитет.
Нельзя осуждать того же Миранчука за то, что он не сделал также после победы в еврокубке. Ситуации бывают разные. В Европе всё, что связано с Россией, воспринимается как атомный взрыв.
Американцам же сугубо фиолетово, что вообще происходит. Они ту же Украину даже на карте показать не смогут. Американцы более лояльны», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
>представить к госнаграде России
То есть депутат прямо признал - наворотили столько дел, что теперь в приличном обществе стыдно быть русским.
Ну, что ж, налицо результаты мудрой геополитики.
А так это игра на публику...
Хорошо бы тоже бонус какой-то за это получить и мне :)