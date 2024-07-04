Овечкин отправил эмозди «👍» генменеджеру «Вашингтона» на фоне нескольких трансферов клуба

Брайан Маклеллан рассказал о реакции Александра Овечкина на трансферы «Вашингтона».

На старте межсезонья «Кэпиталс» сделали несколько приобретений, выменяв форвардов Пьер-Люка Дюбуа и Эндрю Манджипани, защитника Джейкоба Чикрана и вратаря Логана Томпсона, а также подписав защитника Мэтта Роя и нападающих Тэйлора Рэддиша и Брэндона Дьюхэйма на рынке свободных агентов.

В прошедшем сезоне команда вышла в плей-офф, но проиграла «Рейнджерс» (0-4 в серии) в первом раунде.

Генеральному менеджеру « » задали вопрос о том, делился ли кто-либо из лидеров команды мыслями об обновлении состава.

– Нет, еще нет. Ови дал о себе знать в середине этого процесса.

– Какая у него была реакция?

– Он просто, знаете ли, отправил эмодзи большого пальца вверх. После какого обмена это произошло – не вспомню. Думаю, после перехода Дюбуа. После этого он немного притих, – ответил Маклеллан.