Овечкин отправил эмозди «👍» генменеджеру «Вашингтона» на фоне нескольких трансферов клуба
Брайан Маклеллан рассказал о реакции Александра Овечкина на трансферы «Вашингтона».
На старте межсезонья «Кэпиталс» сделали несколько приобретений, выменяв форвардов Пьер-Люка Дюбуа и Эндрю Манджипани, защитника Джейкоба Чикрана и вратаря Логана Томпсона, а также подписав защитника Мэтта Роя и нападающих Тэйлора Рэддиша и Брэндона Дьюхэйма на рынке свободных агентов.
В прошедшем сезоне команда вышла в плей-офф, но проиграла «Рейнджерс» (0-4 в серии) в первом раунде.
Генеральному менеджеру «Вашингтона» Брайану Маклеллану задали вопрос о том, делился ли кто-либо из лидеров команды мыслями об обновлении состава.
– Нет, еще нет. Ови дал о себе знать в середине этого процесса.
– Какая у него была реакция?
– Он просто, знаете ли, отправил эмодзи большого пальца вверх. После какого обмена это произошло – не вспомню. Думаю, после перехода Дюбуа. После этого он немного притих, – ответил Маклеллан.
Алексеев.ну и молодых достаточно уже поигравших.. Сандин,Протас,Фехервари.есть еще Лапьер Мирошниченко Макмайкл ,Иорио..Вратари неплохие.У Птицбурга перспективы печальней вырисовываются