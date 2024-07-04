Овечкин отправил эмозди «👍» генменеджеру «Вашингтона» на фоне нескольких трансферов клуба

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Брайан Маклеллан Хоккей

Брайан Маклеллан рассказал о реакции Александра Овечкина на трансферы «Вашингтона».

На старте межсезонья «Кэпиталс» сделали несколько приобретений, выменяв форвардов Пьер-Люка Дюбуа и Эндрю Манджипани, защитника Джейкоба Чикрана и вратаря Логана Томпсона, а также подписав защитника Мэтта Роя и нападающих Тэйлора Рэддиша и Брэндона Дьюхэйма на рынке свободных агентов.

В прошедшем сезоне команда вышла в плей-офф, но проиграла «Рейнджерс» (0-4 в серии) в первом раунде.

Генеральному менеджеру «Вашингтона» Брайану Маклеллану задали вопрос о том, делился ли кто-либо из лидеров команды мыслями об обновлении состава.

– Нет, еще нет. Ови дал о себе знать в середине этого процесса.

– Какая у него была реакция?

– Он просто, знаете ли, отправил эмодзи большого пальца вверх. После какого обмена это произошло – не вспомню. Думаю, после перехода Дюбуа. После этого он немного притих, – ответил Маклеллан.

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20 комментариев
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👍
+74
0
+74
😁
+22
0
+22
Ответ e1ther - e1ther
Новости которые на Спортсе мы заслужили)))разборы, зачем?)то ли дело Овечкин с эмодзи)))
Такого статуса ещё добиться надо, чтобы твои эмодзи в полноценные новости перерастали 😁
+22
-4
+18
маджипани хорошо
+13
0
+13
Новости которые на Спортсе мы заслужили)))разборы, зачем?)то ли дело Овечкин с эмодзи)))
+13
-4
+9
Дюбуа больше подходит как центр для Ови нежели чем Строум, имхо.
+10
-2
+8
Чисто батя: 👍
+8
-3
+5
Ответ Aleksey Plotnikov
😁
не 😁, а 👍
+8
-3
+5
Ответ Graziano
Дюбуа больше подходит как центр для Ови нежели чем Строум, имхо.
Рано об этом говорить. Пусть хотя бы 20 матчей сыграет, а там видно будет. Дюбуа все-таки фрукт крайне специфический.
+6
-1
+5
Ответ Graziano
Дюбуа больше подходит как центр для Ови нежели чем Строум, имхо.
Строум в принципе порадовал. Хороший плеймейкер, мне понравился, и забивал исправно.
+4
0
+4
И это в 38 лет!
+5
-2
+3
Ответ t0ni12
Такого статуса ещё добиться надо, чтобы твои эмодзи в полноценные новости перерастали 😁
безусловно)))
+3
-1
+2
Вашингтон вообще здорово обновился за последние 2 года.Дедушко остался 1 Ови.Из возрастных игроков,которые нужны для опыта трое-Карлсон Ван Римсдайк и Дауд.Основной костяк в расцвете сил-Милано.Уилсон,Манжипани,Строум,Дюбуа,Чикран,Рой,
Алексеев.ну и молодых достаточно уже поигравших.. Сандин,Протас,Фехервари.есть еще Лапьер Мирошниченко Макмайкл ,Иорио..Вратари неплохие.У Птицбурга перспективы печальней вырисовываются
+2
-1
+1
Ответ igor nn
Вашингтон вообще здорово обновился за последние 2 года.Дедушко остался 1 Ови.Из возрастных игроков,которые нужны для опыта трое-Карлсон Ван Римсдайк и Дауд.Основной костяк в расцвете сил-Милано.Уилсон,Манжипани,Строум,Дюбуа,Чикран,Рой, Алексеев.ну и молодых достаточно уже поигравших.. Сандин,Протас,Фехервари.есть еще Лапьер Мирошниченко Макмайкл ,Иорио..Вратари неплохие.У Птицбурга перспективы печальней вырисовываются
Помню, писали, что Вашингтон ждёт долгая тяжёлая перестройка
+1
-1
0
Ответ genowayy
Строум в принципе порадовал. Хороший плеймейкер, мне понравился, и забивал исправно.
Плеймейкер это полузащитник,что в принципе в хоккее не существует, а Строум центральный нападающий, форвард , наконечник
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Сначала написал: "Где же ты раньше был". Потом удалил и отправил просто эмодзи.
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Фамилия Дюбуа больше ассоциируется с американскими фильмами, нежели с хоккеем.😉
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