Агент Михеева: «У Ильи было несколько вариантов. Он взвесил все плюсы и минусы, пообщался с Задоровым, и решил продолжить карьеру в «Чикаго»

Теги Чикаго Ванкувер НХЛ Никита Задоров Илья Михеев Матч ТВ Дэн Мильштейн Хоккей

Агент Ильи Михеева прокомментировал обмен игрока в «Чикаго».

«Месяц назад «Ванкувер» дал право Михееву общаться с другими командами. Илья имел время на выбор, у него было несколько вариантов.

Он имел пункт в контракте о запрете на обмен без его согласия. Илья взвесил все плюсы и минусы, пообщался с другими ребятами, включая одноклубника Никиту Задорова, который выступал в «Чикаго» в сезоне-2020/21 – и решил продолжить свою карьеру в «Блэкхокс».

Так что этот обмен не стал сюрпризом», – сказал агент Дэн Мильштейн.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий