Агент Михеева: «У Ильи было несколько вариантов. Он взвесил все плюсы и минусы, пообщался с Задоровым, и решил продолжить карьеру в «Чикаго»
Агент Ильи Михеева прокомментировал обмен игрока в «Чикаго».
«Месяц назад «Ванкувер» дал право Михееву общаться с другими командами. Илья имел время на выбор, у него было несколько вариантов.
Он имел пункт в контракте о запрете на обмен без его согласия. Илья взвесил все плюсы и минусы, пообщался с другими ребятами, включая одноклубника Никиту Задорова, который выступал в «Чикаго» в сезоне-2020/21 – и решил продолжить свою карьеру в «Блэкхокс».
Так что этот обмен не стал сюрпризом», – сказал агент Дэн Мильштейн.