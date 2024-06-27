Агент Михеева: «У Ильи было несколько вариантов. Он взвесил все плюсы и минусы, пообщался с Задоровым, и решил продолжить карьеру в «Чикаго»

Агент Ильи Михеева прокомментировал обмен игрока в «Чикаго».

«Месяц назад « » дал право общаться с другими командами. Илья имел время на выбор, у него было несколько вариантов.

Он имел пункт в контракте о запрете на обмен без его согласия. Илья взвесил все плюсы и минусы, пообщался с другими ребятами, включая одноклубника , который выступал в « » в сезоне-2020/21 – и решил продолжить свою карьеру в «Блэкхокс».

Так что этот обмен не стал сюрпризом», – сказал агент .