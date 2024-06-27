Канарейкин о Мичкове: «Филадельфия» во главе с Тортореллой поможет ему раскрыть талант. У Матвея хорошая перспектива, все зависит только от него» 

Теги Филадельфия Федор Канарейкин Джон Торторелла НХЛ Матвей Мичков Хоккей

Федор Канарейкин оценил переход Матвея Мичкова в «Филадельфию».

«Давайте пожелаем Матвею, чтобы он раскрыл себя в клубе НХЛ. Думаю, что последние годы в его карьере были сложными. «Филадельфия» видит в нем свое будущее, они рассчитывают, что на нем будет строиться команда, потому что выбрали его высоко на драфте. 

У Матвея хорошая перспектива, все зависит только от него, «Филадельфия» во главе с Тортореллой поможет ему раскрыть талант», – сказал заслуженный тренер России.

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2 комментария
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Ответ Mephi027
Тортс уж наставник так наставник...
Чем он не наставник? Для Мичкова, по-моему, на данном этапе его карьеры — в самый раз. Из многих уст слышали, что у Моти корона нехилая выросла, так вот подсобьют немного. Плюс научат ещё в юном возрасте по всей площадке отрабатывать. Очевидных минусов не вижу.
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Тортс уж наставник так наставник...
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