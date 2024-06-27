Канарейкин о Мичкове: «Филадельфия» во главе с Тортореллой поможет ему раскрыть талант. У Матвея хорошая перспектива, все зависит только от него»
Федор Канарейкин оценил переход Матвея Мичкова в «Филадельфию».
«Давайте пожелаем Матвею, чтобы он раскрыл себя в клубе НХЛ. Думаю, что последние годы в его карьере были сложными. «Филадельфия» видит в нем свое будущее, они рассчитывают, что на нем будет строиться команда, потому что выбрали его высоко на драфте.
У Матвея хорошая перспектива, все зависит только от него, «Филадельфия» во главе с Тортореллой поможет ему раскрыть талант», – сказал заслуженный тренер России.