Быков о Мичкове в НХЛ: «Его талант и поддержка со стороны «Филадельфии» помогут ему быстро адаптироваться в новых реалиях»

Вячеслав Быков высказался о переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию» из СКА.

«Поторопился ли с переездом в ? Только время покажет.

На мой взгляд, его талант и поддержка со стороны «Филадельфии», а это в ее интересах, помогут ему быстро адаптироваться в новых реалиях.

Интерес «Филадельфии» к Матвею и инвестиции должны дать положительный результат и помочь ему раскрыть свой потенциал. Желаю ему удачи и уcпехов», – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.