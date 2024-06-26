Быков о Мичкове в НХЛ: «Его талант и поддержка со стороны «Филадельфии» помогут ему быстро адаптироваться в новых реалиях»
Вячеслав Быков высказался о переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию» из СКА.
«Поторопился ли Мичков с переездом в НХЛ? Только время покажет.
На мой взгляд, его талант и поддержка со стороны «Филадельфии», а это в ее интересах, помогут ему быстро адаптироваться в новых реалиях.
Интерес «Филадельфии» к Матвею и инвестиции должны дать положительный результат и помочь ему раскрыть свой потенциал. Желаю ему удачи и уcпехов», – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.