Быков о Мичкове в НХЛ: «Его талант и поддержка со стороны «Филадельфии» помогут ему быстро адаптироваться в новых реалиях»

Теги СКА Филадельфия Вячеслав Быков НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Вячеслав Быков высказался о переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию» из СКА.

«Поторопился ли Мичков с переездом в НХЛ? Только время покажет.

На мой взгляд, его талант и поддержка со стороны «Филадельфии», а это в ее интересах, помогут ему быстро адаптироваться в новых реалиях.

Интерес «Филадельфии» к Матвею и инвестиции должны дать положительный результат и помочь ему раскрыть свой потенциал. Желаю ему удачи и уcпехов», – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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2 комментария
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Он не поторопился. талантливым игрокам необходимо как можно скорее уезжать в НХЛ, чтобы бездарный Ротенберг не загубил их.
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Его будут хитовать через смену. Он физически и ментально не готов к НХЛ.
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