Кожевников о переходе Мичкова в «Филадельфию»: «Рановато. Он не звезда первой десятки в КХЛ, пока талант и точка. У него были классные игры, но стабильности нет»

Александр Кожевников высказался о переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию» из СКА.

«Рановато. Но он сам решил, что тут сделаешь. Он не звезда первой десятки в , пока талант и точка. У него были классные игры, но стабильности нет.

Так что я считаю, что это поспешное решение, но это только мое мнение», – сказал двукратный олимпийский чемпион .