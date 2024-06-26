Кожевников о переходе Мичкова в «Филадельфию»: «Рановато. Он не звезда первой десятки в КХЛ, пока талант и точка. У него были классные игры, но стабильности нет»

Теги СКА Филадельфия НХЛ КХЛ Александр Кожевников Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Александр Кожевников высказался о переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию» из СКА.

«Рановато. Но он сам решил, что тут сделаешь. Он не звезда первой десятки в КХЛ, пока талант и точка. У него были классные игры, но стабильности нет.

Так что я считаю, что это поспешное решение, но это только мое мнение», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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8 комментариев
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А то что его Ротенберг не ставил в состав и мало давал шансов, он конечно же промолчал
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+11
В НХЛ - МАКдэвид, в кхл - талант и точка. Все правильно
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обязательно быть звездой КХЛ, что бы заиграть в НХЛ? Толванен, Червенка так не думают
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+4
Ответ newyork13
В НХЛ - МАКдэвид, в кхл - талант и точка. Все правильно
Хорош.👍
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+2
Вот после той прорвы чуша, что нес этот эксперт хоккея, любое, даже сколько-то адекватное высказывание его воспринимается сложно
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в КХЛ он звездой никогда не станет с такими подходами и мордованием. А то ещё и в армию отправят.
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Конечно по мнению Кожевникова лучше в Сочи играть без плейоф, чем дебютировать в НХЛ.Рома в составе СКА его не видел.
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А здесь его Ротенберг сгноит в арендах и точка!
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