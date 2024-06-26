Форвард «Миннесоты» Петан может перейти в «Ак Барс» («Бизнес Online»)

Нападающий Ник Петан может перейти в «Ак Барс» из «Миннесоты».

По данным «Бизнес Online», казанский клуб – один из претендентов на 29-летнего канадца, который в минувшем сезоне провел шесть матчей в НХЛ и отметился двумя результативными передачами. Большую часть сезона Петан отыграл в и набрал 48 (15+33) очков в 59 играх.

В НХЛ Петан также играл за «Виннипег», «Торонто» и «Ванкувер». На драфте НХЛ-2013 он был выбран во втором раунде под общим 43-м номером «Виннипегом».

В составе сборной Канады Петан выигрывал молодежный чемпионат мира-2015.