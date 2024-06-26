На «Сибирь-Арене» произошло короткое замыкание: «Пострадавших нет, ущерб не нанесен»

На арене «Сибири» произошло короткое замыкание.

«На «Сибирь-Арене» произошло короткое замыкание в распределительной коробке за подвесным потолком третьего этажа.

Факт возгорания не зафиксирован. Все противопожарные системы сработали в штатном режиме.

В соответствии с инструкцией проведена эвакуация сотрудников и персонала арены. Пострадавших нет, ущерб не нанесен.

На данный момент причина задымления устранена. Арена продолжает функционировать в обычном режиме», – сообщается в телеграм-канале «Сибирь-Арены».