На «Сибирь-Арене» произошло короткое замыкание: «Пострадавших нет, ущерб не нанесен»

Теги Сибирь происшествия КХЛ Сибирь-Арена Хоккей

На арене «Сибири» произошло короткое замыкание.

«На «Сибирь-Арене» произошло короткое замыкание в распределительной коробке за подвесным потолком третьего этажа.

Факт возгорания не зафиксирован. Все противопожарные системы сработали в штатном режиме.

В соответствии с инструкцией проведена эвакуация сотрудников и персонала арены. Пострадавших нет, ущерб не нанесен.

На данный момент причина задымления устранена. Арена продолжает функционировать в обычном режиме», – сообщается в телеграм-канале «Сибирь-Арены».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
? и что ....?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий