Кожевников о «Сибири» и «Салавате»: «Не удивлюсь, если проедут мимо плей-офф. В Новосибирске нет связи поколений, костяка, среднего звена. В Уфе много потерь в атаке, возрастная оборона»

Теги Салават Юлаев Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает, что «Сибирь» и «Салават» могут не попасть в плей-офф.

– За работой трансферного рынка в КХЛ следите?

– Последний громкий контракт – Широкова с «Сибирью». Спорное приобретение. Да, Широков – мастер, несмотря на возраст, некоторые матчи для «Автомобилиста» вытягивал, хотя в плей-офф пропал. Но главная проблема состава «Сибири» в том, что там сейчас нет костяка, среднего звена.

Все последние годы при Фастовском «Сибирь» вылезала на легионерах и мало занималась молодежью. Теперь руководство поменялось, но я не вижу у команды фундамента. Вадим Епанчинцев – интересный тренер, ставит атакующую игру. Но состава у него в «Сибири» пока не видно.

– Плей-офф «Сибири» не светит?

– На Востоке многие команды этим летом укрепились. Начиная от лидеров – «Авангарда» с «Магниткой» – и завершая аутсайдерами – «Адмиралом» и «Амуром». У того же Хабаровска денежная селекция.

На этом фоне из середняков Востока вызывает явное беспокойство именно «Сибирь». Ну и еще «Салават Юлаев». Сравните их селекцию и, например, «Витязя» – небо и земля! 

В Новосибирске, повторюсь,  нет связи поколений, а в Уфе много потерь в атаке, плюс возрастная оборона. Не удивлюсь, если обе эти команды проедут мимо плей-офф.

– Но ведь на Востоке есть и другие середняки – «Нефтехимик», «Барыс» и «Лада», конкуренция там не самая высокая…

– Нижнекамск уже привык к кризисным ситуациям – и каждый раз из них выбирается. В Тольятти ровный, рабочий состав, Астана как обычно наберет легионеров.

А вот Новосибирск и особенно Уфа в списке середняков – впервые. К выживанию они не адаптированы, поэтому готовьтесь к проблемам. И появятся они не в сотых матчах сезона, как у «Флориды», а в первых, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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10 комментариев
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Экс перд 🥂с бодуна взялся за перо.
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Невозможно представить, что Салават с таким составом не попадёт в ТОП-8 востока, смешной человек
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По Сибири я с ним не согласен. Костяк команды сохранили, усиление как всегда точечные. Про неумение работать с молодёжью вообще смешно, из МХЛ постоянно идёт подпитка. Возможно Сибирь и не попадёт в плей-офф, всё-таки поменяли руководство и тренерский штаб, плюс на востоке сильные конкуренты, но не надо записывать Сибирь в аутсайдеры ещё до начала сезона.
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Уфа даже с таким составом заползет в ПО, тут маэстро не оценил ситуацию
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В прошлый сезон он также про Салават говорил..
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Ох, кто заговорил про связь поколений и костяк. Правдоруб. У СКА то преемственности столько, класть уже некуда. Уж если обсуждать тему с отсутствием преемственности поколений у Сибири в контексте КХЛ, то начать нужно с небезызвестного пылесоса, который в 2017 забрал из команды целую тройку.
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– За работой трансферного рынка в КХЛ следите?

Зачем ему с утра Ларин такие сложные вопросы задаёт? Ни стыда ни совести.
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Поберегите деда с утра после выходных то
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Значит СЮ точно попадет в ПО.
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