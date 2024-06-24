Кожевников о «Сибири» и «Салавате»: «Не удивлюсь, если проедут мимо плей-офф. В Новосибирске нет связи поколений, костяка, среднего звена. В Уфе много потерь в атаке, возрастная оборона»

считает, что «Сибирь» и «Салават» могут не попасть в плей-офф.

– За работой трансферного рынка в следите?

– Последний громкий контракт – Широкова с «Сибирью». Спорное приобретение. Да, Широков – мастер, несмотря на возраст, некоторые матчи для «Автомобилиста» вытягивал, хотя в плей-офф пропал. Но главная проблема состава « » в том, что там сейчас нет костяка, среднего звена.

Все последние годы при Фастовском «Сибирь» вылезала на легионерах и мало занималась молодежью. Теперь руководство поменялось, но я не вижу у команды фундамента. Вадим Епанчинцев – интересный тренер, ставит атакующую игру. Но состава у него в «Сибири» пока не видно.

– Плей-офф «Сибири» не светит?

– На Востоке многие команды этим летом укрепились. Начиная от лидеров – «Авангарда» с «Магниткой» – и завершая аутсайдерами – «Адмиралом» и «Амуром». У того же Хабаровска денежная селекция.

На этом фоне из середняков Востока вызывает явное беспокойство именно «Сибирь». Ну и еще « ». Сравните их селекцию и, например, «Витязя» – небо и земля!

В Новосибирске, повторюсь, нет связи поколений, а в Уфе много потерь в атаке, плюс возрастная оборона. Не удивлюсь, если обе эти команды проедут мимо плей-офф.

– Но ведь на Востоке есть и другие середняки – «Нефтехимик», «Барыс» и «Лада», конкуренция там не самая высокая…

– Нижнекамск уже привык к кризисным ситуациям – и каждый раз из них выбирается. В Тольятти ровный, рабочий состав, Астана как обычно наберет легионеров.

А вот Новосибирск и особенно Уфа в списке середняков – впервые. К выживанию они не адаптированы, поэтому готовьтесь к проблемам. И появятся они не в сотых матчах сезона, как у «Флориды», а в первых, – сказал двукратный олимпийский чемпион.