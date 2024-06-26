Плющев о российском хоккее: «Люди находятся в эйфории, вспоминают о победе 1972 года, но не видят, что хоккей ушел далеко вперед. Нужны реформы»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Владимир Плющев НХЛ сборная СССР КХЛ Хоккей

Владимир Плющев считает, что российскому хоккею нужны реформы.

– Рады, что «Флорида» с россиянами в составе все-таки выиграла Кубок Стэнли?

– Ха-ха, я же не девочка – радость не радость. Надо отдать должное ребятам, мастерам, которые до конца шли к своей цели. Это достойно уважения.

Тем более, что в составе фаворита наши игроки внесли определенный вклад в победу всей команды. Ну и особенно, конечно, Бобровский.

– Для развития российского хоккея может ли это стать каким-то плюсом?

– Нет. Для развития российского хоккея должны быть определенные действия, которые направлены на его развитие. Пока их нет. Не знаю, почему.

В общем-то люди находятся в определенной эйфории и вспоминают о победе 1972 года, но не видят, что хоккей уже далеко ушел вперед. Те ученики, которых сборная СССР учила, уже сейчас могут учить нас, и не видеть этого в общем-то… Реформы необходимы нашему хоккею, но реформы не на бумаге. Научно обоснованные и просчитанные реформы, которые давали бы возможность возникать нашим молодым игрокам, воспитываться, поднимать свой уровень мастерства.

На сегодняшний день у нас дефицит с яркими, молодыми ребятами. Да и не только молодыми, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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3 комментария
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В 1972 году счет 4-1-3 в пользу Канады.
Но, блин, у альтернативных историков, это ПОБЕДА! )
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Ну наконец то , браво ! Кто то сказал об вслух. Что 72 год далеко позади и уже никто так не играет , люди не хотят сидеть на базах годами , все ушло вперёд . В большую попу эти базовые клубы и прочую чепуху со строительством катков .....
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Браво, Владимир Плющев! Сказал правду.
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