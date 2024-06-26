Плющев о российском хоккее: «Люди находятся в эйфории, вспоминают о победе 1972 года, но не видят, что хоккей ушел далеко вперед. Нужны реформы»

Владимир Плющев считает, что российскому хоккею нужны реформы.

– Рады, что « » с россиянами в составе все-таки выиграла ?

– Ха-ха, я же не девочка – радость не радость. Надо отдать должное ребятам, мастерам, которые до конца шли к своей цели. Это достойно уважения.

Тем более, что в составе фаворита наши игроки внесли определенный вклад в победу всей команды. Ну и особенно, конечно, .

– Для развития российского хоккея может ли это стать каким-то плюсом?

– Нет. Для развития российского хоккея должны быть определенные действия, которые направлены на его развитие. Пока их нет. Не знаю, почему.

В общем-то люди находятся в определенной эйфории и вспоминают о победе 1972 года, но не видят, что хоккей уже далеко ушел вперед. Те ученики, которых сборная СССР учила, уже сейчас могут учить нас, и не видеть этого в общем-то… Реформы необходимы нашему хоккею, но реформы не на бумаге. Научно обоснованные и просчитанные реформы, которые давали бы возможность возникать нашим молодым игрокам, воспитываться, поднимать свой уровень мастерства.

На сегодняшний день у нас дефицит с яркими, молодыми ребятами. Да и не только молодыми, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.