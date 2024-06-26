Щитов о Дацюке: «Зал славы в Канаде пока аполитичен. Те, кто этого заслужили, попадают туда без всяких лицеприятий»

Теги Детройт Никита Щитов Павел Дацюк НХЛ Зал хоккейной славы Политика Хоккей

Никита Щитов высказался о введении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

«Он это заслужил. Здорово, что его включили в Зал славы, в чем я был уверен, это совершенно логично. Зал славы в Канаде пока аполитичен, и те, кто этого заслужили, туда попадают без всяких лицеприятий.

Это признание Дацюка, а в лице Дацюка – воплощение нашей хоккейной школы и мировой, североамериканской с канадской. Это признание всего хоккея, и российского в том числе.

Признание самого Павла Дацюка, того, как он благодаря своему таланту, стремлению, силе воли достиг колоссальных результатов», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Дацюк введен в Зал хоккейной славы. Уэбер, Реник и Пойл также выбраны в него

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"Те, кто заслужили, туда попадают" - сколько мы ждём давно заслуженного включения Александра Могильного?!
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