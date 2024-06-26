Люк Тардиф: «Дацюк – фантастический игрок. Однажды он войдет в Зал славы ИИХФ»

Теги ИИХФ Павел Дацюк Зал Славы ИИХФ ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф считает, что Павел Дацюк однажды войдет в Зал славы ИИХФ.

25 июня стало известно, что Дацюк стал членом Зала хоккейной славы в Торонто. 

«Нет сомнений, что Дацюк – фантастический игрок, и однажды он войдет в Зал славы ИИХФ.

Но я не думаю, что его вхождение туда в следующем году во время чемпионата мира в Швеции и Дании вероятно», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

Павел Дацюк является олимпийским чемпионом, чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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2 комментария
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Да кому ваша иихф нужна?
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А есть такой зал? Впервые честно говоря слышу, только про НХЛ знаю.
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