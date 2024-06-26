Люк Тардиф: «Дацюк – фантастический игрок. Однажды он войдет в Зал славы ИИХФ»

Люк Тардиф считает, что Павел Дацюк однажды войдет в Зал славы ИИХФ.

25 июня стало известно, что Дацюк стал членом Зала хоккейной славы в Торонто.

«Нет сомнений, что Дацюк – фантастический игрок, и однажды он войдет в Зал славы ИИХФ.

Но я не думаю, что его вхождение туда в следующем году во время чемпионата мира в Швеции и Дании вероятно», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

является олимпийским чемпионом, чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Стэнли.