Люк Тардиф: «Дацюк – фантастический игрок. Однажды он войдет в Зал славы ИИХФ»
Люк Тардиф считает, что Павел Дацюк однажды войдет в Зал славы ИИХФ.
25 июня стало известно, что Дацюк стал членом Зала хоккейной славы в Торонто.
«Нет сомнений, что Дацюк – фантастический игрок, и однажды он войдет в Зал славы ИИХФ.
Но я не думаю, что его вхождение туда в следующем году во время чемпионата мира в Швеции и Дании вероятно», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.
Павел Дацюк является олимпийским чемпионом, чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Стэнли.