Медведев о Мичкове: «Есть все, чтобы стать не просто звездой, а суперзвездой. Установка простая: каждый матч одну забил, одну отдал»

Теги СКА Филадельфия НХЛ Александр Медведев КХЛ Спорт-Экспресс Матвей Мичков Хоккей

Александр Медведев пожелал удачи Матвею Мичкову в «Филадельфии».

СКА подтвердил, что нападающий присоединится к «Филадельфии».

«Я пожелал Матвею, чтобы он работой мог реализовать свой талант. Он начал свою карьеру очень ярко: это и Кубок Харламова и самый молодой гол за сборную России.

У него все есть для того, чтобы стать не просто звездой, а суперзвездой. Для этого надо будет преодолевать много трудностей и себя.

Но примеры положительные у нас есть – наши блестящие игроки в НХЛ: Овечкин, Капризов, Тарасенко, Малкин, Бобровский, который смог перебраться из Новокузнецка в НХЛ, стать ведущим хоккеистом «Флориды» и выиграть Кубок Стэнли, проведя 700 матчей. Этот список длинный.

Конечно, смена обстановки в его ситуации очень важна. Очень жаль, что не стало его папы, который был иногда для него даже слишком строгим наставником, настоящим шерпом, если так можно сказать.

Да, Матвею еще не исполнилось и 20 лет. Но мы помним, в каком возрасте наши великие советские хоккеисты показывали себя – те же Александр Мальцев и Павел Буре. У Матвея есть, с кого брать пример.

Все вышеперечисленные своей работой, а не только талантом, смогли завоевать место под солнцем НХЛ и мирового хоккея, где они сейчас находятся.

Доброго пути! Будем болеть и следить! Установка у него простая: каждый матч одну забил, одну отдал», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

5 комментариев
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Какой мудрый совет от бывалого хоккеиста! :)
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+5
Ответ Matador
Какой мудрый совет от бывалого хоккеиста! :)
Думаю, с Ротенбергом вместе смотрел 800 матчей.
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А получится?
Там ведь нет "легендарной" питерской системы, тренеры там не смотрят по 100500 матчей кхл.
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хочется, чтобы этот Джабба Хатт исчез навсегда из спорта.
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Это чтобы в первом же сезоне нога в ногу с Кучеровым лететь за Артрозом?))
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