Владимир Плющев: «У «Ак Барса» не получится с ходу показать высокие результаты. Замену тренерского штаба не могу понять, с чем это связано и для чего»
Владимир Плющев оценил перспективы «Ак Барса» в сезоне КХЛ.
В межсезонье команду возглавил Анвар Гатиятулин.
– Как считаете, можно ли рассчитывать при такой перестройке на то, что «Ак Барс» в ближайшие сезоны будет бороться за Кубок Гагарина? Пока складывается впечатление, что это игра на долгую перспективу?
– Ну, раз это игра в долгую, значит, возможны разные варианты. Рассчитывать с ходу, я думаю, не получится.
С ходу показать высокие результаты у «Ак Барса» не получится.
Ну и вообще замену тренерского штаба я, в общем-то, не могу понять, с чем это связано и для чего. Никогда такого не было, чтобы менялось все и привозилось со стороны все.
Ну, видимо, главный тренер не очень уверен в себе и не уверен в тех людях, которые были раньше.
Такие моменты всегда порождают негативные вопросы в команде, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Но им кажется, что с дивана, в майке-алкоголичке и трениках с отвисшими коленками, всегда виднее..
Пусть Анвар попробует, думаю что хуже чем в прошлом сезоне точно не будет