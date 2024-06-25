Владимир Плющев: «У «Ак Барса» не получится с ходу показать высокие результаты. Замену тренерского штаба не могу понять, с чем это связано и для чего»

Теги Ак Барс Владимир Плющев КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Владимир Плющев оценил перспективы «Ак Барса» в сезоне КХЛ.

В межсезонье команду возглавил Анвар Гатиятулин.

– Как считаете, можно ли рассчитывать при такой перестройке на то, что «Ак Барс» в ближайшие сезоны будет бороться за Кубок Гагарина? Пока складывается впечатление, что это игра на долгую перспективу?

– Ну, раз это игра в долгую, значит, возможны разные варианты. Рассчитывать с ходу, я думаю, не получится.

С ходу показать высокие результаты у «Ак Барса» не получится.

Ну и вообще замену тренерского штаба я, в общем-то, не могу понять, с чем это связано и для чего.  Никогда такого не было, чтобы менялось все и привозилось со стороны все.

Ну, видимо, главный тренер не очень уверен в себе и не уверен в тех людях, которые были раньше.

Такие моменты всегда порождают негативные вопросы в команде, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

4 комментария
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Пустоголовым, не владеющими инфой внутри клуба, вообще трудно хоть что-то понимать.
Но им кажется, что с дивана, в майке-алкоголичке и трениках с отвисшими коленками, всегда виднее..
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Ответ КЕША
Я тоже не понимаю назначение. Совершенно очевидно , что замена далеко не равнозначная. Уверен , что Гататулина выкинут еще до Нового года .
А кто равнозначная замена Биллу? Квартальнова пробовали, Быков не хочет, Знарка тоже. Будто есть много тренеров на рынке уровня Билялетдинова

Пусть Анвар попробует, думаю что хуже чем в прошлом сезоне точно не будет
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Ответ Shamarin
Пустоголовым, не владеющими инфой внутри клуба, вообще трудно хоть что-то понимать. Но им кажется, что с дивана, в майке-алкоголичке и трениках с отвисшими коленками, всегда виднее..
поделись инфой тогда, что ле
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