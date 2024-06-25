Владимир Плющев: «У «Ак Барса» не получится с ходу показать высокие результаты. Замену тренерского штаба не могу понять, с чем это связано и для чего»

Владимир Плющев оценил перспективы «Ак Барса» в сезоне КХЛ.

В межсезонье команду возглавил .

– Как считаете, можно ли рассчитывать при такой перестройке на то, что « » в ближайшие сезоны будет бороться за Кубок Гагарина? Пока складывается впечатление, что это игра на долгую перспективу?

– Ну, раз это игра в долгую, значит, возможны разные варианты. Рассчитывать с ходу, я думаю, не получится.

С ходу показать высокие результаты у «Ак Барса» не получится.

Ну и вообще замену тренерского штаба я, в общем-то, не могу понять, с чем это связано и для чего. Никогда такого не было, чтобы менялось все и привозилось со стороны все.

Ну, видимо, главный тренер не очень уверен в себе и не уверен в тех людях, которые были раньше.

Такие моменты всегда порождают негативные вопросы в команде, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.