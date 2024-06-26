Кэмпфер подпишет контракт с «Трактором» на год. Зарплата – около 50 млн рублей (Metaratings)
Стивен Кэмпфер подпишет однолетний контракт с «Трактором».
Как сообщает Metaratings, зарплата игрока составит около 50 млн рублей.
Ранее появилась информация о том, что для заключения соглашения с Кэмпфером челябинскому клубу нужно выменять спортивные права на игрока у «Ак Барса».
Стивен Кэмпфер выступал за «Ак Барс» в сезоне-2021/22. В 2022 году игрок расторг контракт с командой. Ранее сообщалось, что он отказался возвращаться в клуб по политическим причинам.
Сезон-2023/24 35-летний защитник провел в «Тусоне» из АХЛ. В 45 играх в регулярном чемпионате он набрал 22 (3+19) балла при полезности «-1». В плей-офф он сделал 1 передачу в 2 матчах.
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