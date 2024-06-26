Райнхарт – 4-й игрок в истории НХЛ с 50+ шайбами в регулярке и решающим голом в финале Кубка Стэнли в одном сезоне. Сэм может выйти на рынок 1 июля

Сэм Райнхарт совместил 50+ шайб в регулярке с решающим голом в финале плей-офф.

Форвард «Флориды» стал автором победного гола в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (2:1, 4-3).

28-летний игрок завершил плей-офф с 16 (10+6) очками в 20 играх. В регулярном чемпионате он набрал 94 (57+27) очка в 82 играх, став вторым в гонке снайперов.

До него только 3 игрока с 50+ голами в регулярке в том же сезоне становились авторами гола, приносившего их командам .

Это Ги Лефлер (1975/76, «Монреаль», 56 голов в регулярке), (1981/82 и 1982/83, «Айлендерс», 60 и 64 голов в регулярке соответственно) и (1986/87, «Эдмонтон», 54 гола в регулярке).

Отметим, что 1 июля Сэм может стать неограниченно свободным агентом. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – 6,5 миллиона долларов.