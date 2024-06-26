Райнхарт – 4-й игрок в истории НХЛ с 50+ шайбами в регулярке и решающим голом в финале Кубка Стэнли в одном сезоне. Сэм может выйти на рынок 1 июля

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Яри Курри Ги Лефлер Майк Босси Сэм Райнхарт Хоккей

Сэм Райнхарт совместил 50+ шайб в регулярке с решающим голом в финале плей-офф.

Форвард «Флориды» стал автором победного гола в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (2:1, 4-3). 

28-летний игрок завершил плей-офф с 16 (10+6) очками в 20 играх. В регулярном чемпионате он набрал 94 (57+27) очка в 82 играх, став вторым в гонке снайперов. 

До него только 3 игрока с 50+ голами в регулярке в том же сезоне становились авторами гола, приносившего их командам Кубок Стэнли

Это Ги Лефлер (1975/76, «Монреаль», 56 голов в регулярке), Майк Босси (1981/82 и 1982/83, «Айлендерс», 60 и 64 голов в регулярке соответственно) и Яри Курри (1986/87, «Эдмонтон», 54 гола в регулярке). 

Отметим, что 1 июля Сэм может стать неограниченно свободным агентом. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – 6,5 миллиона долларов. 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Действительно, очень ценный актив.
+1
0
+1
Сэма надо бы сохранять. Монтур, скорее всего, уйдет, обоих подписать будет трудно.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий