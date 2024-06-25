Драйзайтль ни разу не забил в финале с «Флоридой». У него 0+3 в 7 играх

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль не забил ни одного гола в финале против «Флориды».

«Эдмонтон» уступил «Пантерс» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче).

Нападающий «Ойлерс» Леон Драйзайтль не отметился результативными действиями в решающем матче.

На его счету 3 передачи в 7 играх серии против «Флориды». Всего он набрал 31 (10+21) балл в 25 матчах плей-офф-2024, став вторым снайпером команды.

В регулярном чемпионате-2023/24 на его счету было 106 (41+65) очков в 81 игре, он занял второе место в списке снайперов клуба.

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20 комментариев
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Да ладно,через 6 дней подпишет контракт 14,5 на 8 и будет кайфовать
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+22
Самая важная серия в жизни и 0 голов в 7 матчах.
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Ответ Дима Миронов
Да ладно,через 6 дней подпишет контракт 14,5 на 8 и будет кайфовать
Ну по факту - в современных реалиях и потолке - он достоин таких цифр. В пятерке лучших игроков лиги наверно точно. Хотя почему-то кажется, возможно я не прав, что количество денежек для него не играет определяющей роли. Особенно теперь, когда учуяли запах ускользнувшего кубка.
+8
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Зато отметился попыткой выключить из серии Баркова.
Немцу поделом за это, пусть корит себя что это из-за его слабой игры у масла не получилось.
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+7
Ответ DevilsFan
Его и РНХ менять на топового вратаря и защитника. Всё что останется от обмена отдать МакДэвиду.
И будет Макди в атаке бегать с Холловэями и Маклаудами)
В первую очередь надо сливать Нерса и Кэмпбела. И усиляться в глубине атаки и защиты.
Как показал этот ПО, Скиннер может и не хватает звезд с неба, но его уровня достаточно для прохода в финал. Следовательно, позиция вратаря не является самой приоритетной.
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DRYsaitl
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Ответ ЗлойМайор
Леон перегорел кажется.
или травма.
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Леон перегорел кажется.
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Странно что ему бошку не оторвали после прыжка в Баркова 🫣
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"а вот это уже провал..." (с)
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Элитный чокер.
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Ответ gukmamop
По-хорошему, его надо поменять на топового вратаря, и тогда шансов у Эдмонтона станет намного больше.
Драйз играл с травмой, достаточно посмотреть как он двигался и избегал силовой борьбы. Не нужно судить игроков по сухой статистике.
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Ответ PEGEON
DRYsaitl
Dry Side
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