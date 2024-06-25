Драйзайтль ни разу не забил в финале с «Флоридой». У него 0+3 в 7 играх

Леон Драйзайтль не забил ни одного гола в финале против «Флориды».

« » уступил «Пантерс» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче).

Нападающий «Ойлерс» не отметился результативными действиями в решающем матче.

На его счету 3 передачи в 7 играх серии против «Флориды». Всего он набрал 31 (10+21) балл в 25 матчах плей-офф-2024, став вторым снайпером команды.

В регулярном чемпионате-2023/24 на его счету было 106 (41+65) очков в 81 игре, он занял второе место в списке снайперов клуба.