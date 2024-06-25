Драйзайтль ни разу не забил в финале с «Флоридой». У него 0+3 в 7 играх
Леон Драйзайтль не забил ни одного гола в финале против «Флориды».
«Эдмонтон» уступил «Пантерс» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче).
Нападающий «Ойлерс» Леон Драйзайтль не отметился результативными действиями в решающем матче.
На его счету 3 передачи в 7 играх серии против «Флориды». Всего он набрал 31 (10+21) балл в 25 матчах плей-офф-2024, став вторым снайпером команды.
В регулярном чемпионате-2023/24 на его счету было 106 (41+65) очков в 81 игре, он занял второе место в списке снайперов клуба.
Немцу поделом за это, пусть корит себя что это из-за его слабой игры у масла не получилось.
В первую очередь надо сливать Нерса и Кэмпбела. И усиляться в глубине атаки и защиты.
Как показал этот ПО, Скиннер может и не хватает звезд с неба, но его уровня достаточно для прохода в финал. Следовательно, позиция вратаря не является самой приоритетной.