Панарин провел мастер-класс в академии «Трактор»: «Кайфовое мероприятие и отличный опыт для юных хоккеистов!»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провел мастер-класс в академии «Трактор».
«Потащить буллит от Панарина, получить парочку дельных советов и даже сделать совместную фотку. Это все успели наши будущие чемпионы на прошедшем мастер-классе.
Кайфовое мероприятие и отличный опыт для юных хоккеистов! Надеемся, что таких совместных мероприятий с Arena Play будет еще больше», – говорится в сообщении клуба «Трактор».
Фото: телеграм-канал «Трактора»