Панарин провел мастер-класс в академии «Трактор»: «Кайфовое мероприятие и отличный опыт для юных хоккеистов!»

Теги Трактор Рейнджерс фото НХЛ КХЛ Артемий Панарин детский хоккей Хоккей

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провел мастер-класс в академии «Трактор».

«Потащить буллит от Панарина, получить парочку дельных советов и даже сделать совместную фотку. Это все успели наши будущие чемпионы на прошедшем мастер-классе.

Кайфовое мероприятие и отличный опыт для юных хоккеистов! Надеемся, что таких совместных мероприятий с Arena Play будет еще больше», – говорится в сообщении клуба «Трактор».

Фото: телеграм-канал «Трактора»

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9 комментариев
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Когда не мешок картошки приезжает, а реально топ игрок мирового масштаба. Дети должны быть в восторге
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Ответ Anti S
где Федор Конюхов?
В пути !!!!!! Земля большая,а он ещё не всю облазил!
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Ответ Рейтинг
Обменяют тебя, Тёма. Сам знаешь, почему.
а смысл во первых? во вторых у него запрет на обмен, в третьих результат даёт, и в четвертых у него контракт закончится через два года
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где Федор Конюхов?
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Ответ Рейтинг
Звали же дурня во Флориду, на нормальный контракт. Но нет. Алиса......
в стране чудес. Если мужик слушает женщину при принятии решения о своей карьере и еще принимает, что ему не по душе, то он просто д...к! Женщина пусть следует за ним, все равно толку от них никакого. Домохозяйки в 90% случаев или какие-то инстаграмерши , продающие хрень.
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Ответ goshforever
Мне казалось, что по части кайфа больше Кузнецов разбирается
Ну не язви... У каждого в шкафу свои скелеты!!!
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