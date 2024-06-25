Панарин провел мастер-класс в академии «Трактор»: «Кайфовое мероприятие и отличный опыт для юных хоккеистов!»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провел мастер-класс в академии «Трактор».

«Потащить буллит от , получить парочку дельных советов и даже сделать совместную фотку. Это все успели наши будущие чемпионы на прошедшем мастер-классе.

Кайфовое мероприятие и отличный опыт для юных хоккеистов! Надеемся, что таких совместных мероприятий с Arena Play будет еще больше», – говорится в сообщении клуба «Трактор».

Фото: телеграм-канал « »