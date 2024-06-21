Агент Черных об обмене Панарина в «Коламбус»: «Я сказал: «Чикаго» еще пожалеет, в особенности Кэйн». Тема рассказывал, что Патрик это высказывание прочитал и спросил: «Что, твой агент так сказал?»

Теги Рейнджерс Айлендерс Коламбус Чикаго НХЛ Патрик Кэйн КХЛ Никита Гусев Артемий Панарин Александр Черных Андрей Кузьменко Михаил Сергачев Матч ТВ Максим Цыплаков Дмитрий Воронков Хоккей

Александр Черных ответил, сможет ли Максим Цыплаков проявить себя в «Айлендерс».

Максим Цыплаков едет в «Айлендерс». Сможет ли он там заиграть? Лу Ламорелло, очень специфическая команда…

– А про кого можно дать гарантию? Вот Никита Гусев поехал в «Нью-Джерси» – и набрал в первом сезоне столько очков, что показал свой потенциал. Но непонятно, кому что нужно. Или Воронков – когда мы с ним созванивались, его отправляли в АХЛ: «Все, я буду уезжать в Россию, звоните генменеджеру».

Мы набираем партнерам, объясняем ситуацию. Но тут в «Коламбусе» кто-то травмировался, Воронкова ставят в НХЛ – и с каждым матчем он играет все лучше. От него теперь в восторге.

Вот Андрей Кузьменко в первом сезоне в НХЛ зашел. А когда задрафтовали Мишу Сергачева, то его «Монреаль» обменял в «Тампу» – и он там два Кубка Стэнли взял. Тут не угадаешь, у кого как пойдет.

Форвард «Чикаго» Артемий Панарин отдыхал на Алтае, когда я ему позвонил. – «Да ладно, Саня, хватит, не шути». – «Да тебя реально в «Коламбус» поменяли». – «Нет, ну хватит, ладно, так не шутят». – «Тема, это не шутка!» — «Так ты серьезно?!»

Я потом сказал: «Чикаго» еще пожалеет об этом трейде, в особенности Кэйн». Потому что тогда Панарин в тройке с Анисимовым и Кэйном играл – и статистика у них была сумасшедшая. Потом Тема рассказывал, что Патрик это высказывание прочитал и у него спросил: «Что, твой агент так сказал?»

Но в этой шутке была правда. Панарин – независимый игрок. Он и без Кейна показал замечательную игру, а теперь лидером «Рейнджерс» стал. Он в любой команде может разобраться.

Ну, а по поводу Цыплакова – я очень сильно надеюсь на то, что у него все получится.

Макс мне близок не только как хоккеист, чья игра нравится. Я знаю его всю семью – и дедушку, и отца, и на свадьбе был.

Я очень хочу, чтобы у него всё получилось. А главное, у него все для этого есть. Он в Америке прославит нашу страну, – сказал агент Александр Черных.

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Черных бухает с Кожевниковым?
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