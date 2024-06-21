Агент Черных об обмене Панарина в «Коламбус»: «Я сказал: «Чикаго» еще пожалеет, в особенности Кэйн». Тема рассказывал, что Патрик это высказывание прочитал и спросил: «Что, твой агент так сказал?»

Александр Черных ответил, сможет ли Максим Цыплаков проявить себя в «Айлендерс».

– едет в « ». Сможет ли он там заиграть? Лу Ламорелло, очень специфическая команда…

– А про кого можно дать гарантию? Вот Никита Гусев поехал в «Нью-Джерси» – и набрал в первом сезоне столько очков, что показал свой потенциал. Но непонятно, кому что нужно. Или Воронков – когда мы с ним созванивались, его отправляли в АХЛ: «Все, я буду уезжать в Россию, звоните генменеджеру».

Мы набираем партнерам, объясняем ситуацию. Но тут в « » кто-то травмировался, Воронкова ставят в – и с каждым матчем он играет все лучше. От него теперь в восторге.

Вот Андрей Кузьменко в первом сезоне в НХЛ зашел. А когда задрафтовали Мишу Сергачева, то его «Монреаль» обменял в «Тампу» – и он там два Кубка Стэнли взял. Тут не угадаешь, у кого как пойдет.

Форвард «Чикаго» Артемий Панарин отдыхал на Алтае, когда я ему позвонил. – «Да ладно, Саня, хватит, не шути». – «Да тебя реально в «Коламбус» поменяли». – «Нет, ну хватит, ладно, так не шутят». – «Тема, это не шутка!» — «Так ты серьезно?!»

Я потом сказал: «Чикаго» еще пожалеет об этом трейде, в особенности Кэйн». Потому что тогда Панарин в тройке с Анисимовым и Кэйном играл – и статистика у них была сумасшедшая. Потом Тема рассказывал, что Патрик это высказывание прочитал и у него спросил: «Что, твой агент так сказал?»

Но в этой шутке была правда. Панарин – независимый игрок. Он и без Кейна показал замечательную игру, а теперь лидером «Рейнджерс» стал. Он в любой команде может разобраться.

Ну, а по поводу Цыплакова – я очень сильно надеюсь на то, что у него все получится.

Макс мне близок не только как хоккеист, чья игра нравится. Я знаю его всю семью – и дедушку, и отца, и на свадьбе был.

Я очень хочу, чтобы у него всё получилось. А главное, у него все для этого есть. Он в Америке прославит нашу страну, – сказал агент Александр Черных.