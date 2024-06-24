Панарин посетил школу в Коркино и встретился с детьми с ограниченными возможностями

Теги Рейнджерс фото НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин посетил школу в Коркино.

20 июня нападающий «Рейнджерс» Артемиий Панарин пришел в школу №10 в Коркино.

Была проведена встреча с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями. В ее ходе родители смогли задать вопросы, касающиеся поддержки и помощи со стороны Благотворительного фонда Артемия Панарина.

Дети подготовили творческие номера для хоккеиста, а также исполнили стихотворения и песни. Артемий сфотографировался со всеми желающими и раздал автографы.

Фото: телеграм-канал «Артемий Панарин»

11 комментариев
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Молодец, Тема ! Хороший пример для отдельных "патриотов"...
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Ответ ТимТалер
Молодец, Тема ! Хороший пример для отдельных "патриотов"...
"Патриоты" больше языком работают, Тема дело делает.. благое дело..
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Артемий уже стал символом Коркино! Добрые дела делает и без пафоса. Простой русский парень без понтов.
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Ответ ТимТалер
Молодец, Тема ! Хороший пример для отдельных "патриотов"...
Овечкин помогает семи детским домам.
https://www.metallurg.ru/press/other-news/337292/
+9
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+5
"Дети исполнили для хоккеиста выступления" да уж))
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Ответ Лютый альбинос
Овечкин помогает семи детским домам. https://www.metallurg.ru/press/other-news/337292/
Хейтерам это не интересно))
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Конюхов Ваш выход!
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