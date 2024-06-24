Панарин посетил школу в Коркино и встретился с детьми с ограниченными возможностями

Артемий Панарин посетил школу в Коркино.

20 июня нападающий « » Артемиий Панарин пришел в школу №10 в Коркино.

Была проведена встреча с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями. В ее ходе родители смогли задать вопросы, касающиеся поддержки и помощи со стороны Благотворительного фонда Артемия Панарина.

Дети подготовили творческие номера для хоккеиста, а также исполнили стихотворения и песни. Артемий сфотографировался со всеми желающими и раздал автографы.

Фото: телеграм-канал « »