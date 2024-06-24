Панарин посетил школу в Коркино и встретился с детьми с ограниченными возможностями
Артемий Панарин посетил школу в Коркино.
20 июня нападающий «Рейнджерс» Артемиий Панарин пришел в школу №10 в Коркино.
Была проведена встреча с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями. В ее ходе родители смогли задать вопросы, касающиеся поддержки и помощи со стороны Благотворительного фонда Артемия Панарина.
Дети подготовили творческие номера для хоккеиста, а также исполнили стихотворения и песни. Артемий сфотографировался со всеми желающими и раздал автографы.
Фото: телеграм-канал «Артемий Панарин»
https://www.metallurg.ru/press/other-news/337292/