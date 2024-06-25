Владислав Третьяк: «Бобровский подает пример хорошего отношения к Родине. Он всегда был патриотом России и сборной»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Флорида Кубок Стэнли Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Владислав Третьяк отметил, что Сергей Бобровский всегда был патриотом России.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала Кубок Стэнли. Ворота «Пантерс» защищал Бобровский.

«Во-первых, это великий спортсмен, великий вратарь, который много лет шел к вершинам, усердно тренировался, работал, прибавлял в мастерстве. Готовил себя к борьбе за такие трофеи, как Кубок Стэнли.

Во-вторых, Сергей – замечательный человек. Он подает пример правильного отношения к делу, хорошего отношения к Родине.

Бобровский всегда был и остается патриотом России, патриотом нашей сборной. Приезжая в национальную команду, он всегда выкладывается по полной и старается внести большой вклад в командный успех.

Сергей никогда не отказывался от сборной, был основным вратарем на золотом для нас чемпионате мира 2014 года, более чем достойно защищал честь страны. И когда к таким прекрасным людям приходят большие победы – это, наверное, высшая хоккейная справедливость», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.

Почему Сергей Бобровский – самый ценный игрок плей-офф НХЛ (а не Макдэвид)

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20 комментариев
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Я бы тоже был бы патриотом во Флориде. Чессслово.
+20
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+20
Причём тут родина?
+16
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+14
Сколько "отцов" у этой победы появилось
+13
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Я так понял, если бы он не был патриотом, он бы не выиграл кубок стенли
+12
0
+12
Бобровский подает пример хорошего отношения к Родине. Он всегда был патриотом России и сборной.

То есть, если человек не выиграл кубок Стэнли, то он не патриот и вообще "так себе" ??
+11
-4
+7
Ответ krypton92
Причём тут родина?
Не причём, но за неимением чего-либо другого приходиться типа гордиться (а на деле тупо пиариться) чьим-то чужим трудом и достижением.
+8
-1
+7
Боб один из немногих адекватов от хоккея. знал бы Третьяк о том, какого он мнения о текущей власти))) таких сейчас предателями родины кличут
+8
-2
+6
А причем тут Родина? Приплел ни к селу, ни к городу.
Сколько сразу отцов у победы появилось, а ведь Серега взял этот Кубок для себя в первую очередь
+4
-1
+3
Третьяк: "Бобровский подает пример хорошего отношения к Родине."
Бобровский : "Благодарю Бога за эту возможность. Это все благодаря ему."
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чел который уехал на северный ледовитый поперхнулся
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бесят дифирамбы Третьяка, складывается впечатление пиара на победе Бобровского
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и этот примазался к победе пацанов
+1
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+1
Ответ Вячеслав Котов
Я так понял, если бы он не был патриотом, он бы не выиграл кубок стенли
всё такЪ
+1
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+1
Ответ umchick
Известно, что они с панариным лучшие друзья. Мнение панарина об элите России известно
Причем тут Панарин? Который, уже года три как одумался и переобулся.
+1
0
+1
Тупо за контракт и зелёные деньги
0
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Комментарий удален модератором
Ответ Physika
Боб один из немногих адекватов от хоккея. знал бы Третьяк о том, какого он мнения о текущей власти))) таких сейчас предателями родины кличут
Сам придумал, так и скажи)
+3
-3
0
Ответ dalmolchun
Сам придумал, так и скажи)
Известно, что они с панариным лучшие друзья. Мнение панарина об элите России известно
+1
-1
0
Ответ dalmolchun
Причем тут Панарин? Который, уже года три как одумался и переобулся.
при чем
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Ответ Новак Шпагатович
А причем тут Родина? Приплел ни к селу, ни к городу. Сколько сразу отцов у победы появилось, а ведь Серега взял этот Кубок для себя в первую очередь
*при чём
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