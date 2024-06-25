Владислав Третьяк: «Бобровский подает пример хорошего отношения к Родине. Он всегда был патриотом России и сборной»

Владислав Третьяк отметил, что Сергей Бобровский всегда был патриотом России.

« » обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала . Ворота «Пантерс» защищал Бобровский.

«Во-первых, это великий спортсмен, великий вратарь, который много лет шел к вершинам, усердно тренировался, работал, прибавлял в мастерстве. Готовил себя к борьбе за такие трофеи, как Кубок Стэнли.

Во-вторых, Сергей – замечательный человек. Он подает пример правильного отношения к делу, хорошего отношения к Родине.

Бобровский всегда был и остается патриотом России, патриотом нашей сборной. Приезжая в национальную команду, он всегда выкладывается по полной и старается внести большой вклад в командный успех.

Сергей никогда не отказывался от сборной, был основным вратарем на золотом для нас чемпионате мира 2014 года, более чем достойно защищал честь страны. И когда к таким прекрасным людям приходят большие победы – это, наверное, высшая хоккейная справедливость», – сказал президент и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.

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