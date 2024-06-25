Морис шел к своему первому Кубку Стэнли дольше всех тренеров в истории НХЛ – 26 сезонов и 1985 игр с учетом плей-офф

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис Барри Троц НХЛ рекорды Хоккей

Пол Морис шел к своему первому Кубку Стэнли дольше всех тренеров в истории НХЛ.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

57-летний специалист возглавил «Пантерс» в 2022 году. До этого он работал в «Хартфорде» / «Каролине», «Торонто» и «Виннипеге». На должность главного тренера «Уэйлерс» Морис был назначен в 28 лет. 

Нынешний финал Кубка Стэнли стал для него третьим. До этого он выходил туда с «Харрикейнс» в 2002 году (команда уступила «Детройту») и с «Пантерс» в 2023 году (команда уступила «Вегасу»). 

Сегодняшняя игра стала для Мориса стала 1985-й в качестве главного тренера с учетом плей-офф. Это максимальный показатель в истории лиги на момент выигрыша первого Кубка Стэнли в карьере.

Его 1848 матчей в регулярных чемпионатах на момент первой победы также являются рекордом. Морис превзошел Барри Троца, выигравшего Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в своем 19-м сезоне в лиге. 

Отметим, что сезон-2012/13 тренер провел в России, где возглавлял магнитогорский «Металлург». 

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А ведь казалось, что переход в Магнитку это уже закат его карьеры. И как всё в итоге вышло)
+28
0
+28
Морис На багаже Магнитки затащщил ☝️💪
+29
-2
+27
выходит опять мы прокачали его?) Металлург - кузница талантов. А вообще отличный тренер. Нравятся его интервью и высказывания. Он еще довольно молод. Вариативен. Успеет еще взять Кубок.
+20
0
+20
Хороший тренер!
+2
0
+2
Персонально рад за Мориса, ведь почти 30 лет к успеху шёл. Ещё помню, как Борис Майоров его называл "мальчик в очёчках", сравнивая с Боуменом в финале 2002 года.
+2
-1
+1
Ответ ЗлойМайор
выходит опять мы прокачали его?) Металлург - кузница талантов. А вообще отличный тренер. Нравятся его интервью и высказывания. Он еще довольно молод. Вариативен. Успеет еще взять Кубок.
Вы хотели написать, успеет взять ещё Кубок? ;)
+1
0
+1
Ответ Azrat Safarov
Вы хотели написать, успеет взять ещё Кубок? ;)
угу.
+1
0
+1
Заслужил.
0
0
0
За него отдельная радость
+1
-1
0
Металлург взял Кубок, Морис взял Кубок...
+1
-1
0
Морис похоже прослезился, когда поднимал кубок.

Эмоции зашкаливают даже сидя на диване. Не представляю, какие эмоции у него в душе
0
0
0
Офигеть он молодой
0
0
0
Торонто надо взять штаб из Мориса, Кэссиди и Беднара, тогда может что получится
0
0
0
Ответ Lis_sS.43
Морис На багаже Магнитки затащщил ☝️💪
правильные выводы сделаны после прошлогоднего финала!
0
0
0
Ответ Lis_sS.43
Морис На багаже Магнитки затащщил ☝️💪
Вернее на багаже Воробьева 😁
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий