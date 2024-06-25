Морис шел к своему первому Кубку Стэнли дольше всех тренеров в истории НХЛ – 26 сезонов и 1985 игр с учетом плей-офф

Пол Морис шел к своему первому Кубку Стэнли дольше всех тренеров в истории НХЛ.

« » обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей .

57-летний специалист возглавил «Пантерс» в 2022 году. До этого он работал в «Хартфорде» / «Каролине», «Торонто» и «Виннипеге». На должность главного тренера «Уэйлерс» был назначен в 28 лет.

Нынешний финал Кубка Стэнли стал для него третьим. До этого он выходил туда с «Харрикейнс» в 2002 году (команда уступила «Детройту») и с «Пантерс» в 2023 году (команда уступила «Вегасу»).

Сегодняшняя игра стала для Мориса стала 1985-й в качестве главного тренера с учетом плей-офф. Это максимальный показатель в истории лиги на момент выигрыша первого Кубка Стэнли в карьере.

Его 1848 матчей в регулярных чемпионатах на момент первой победы также являются рекордом. Морис превзошел , выигравшего с «Вашингтоном» в своем 19-м сезоне в лиге.

Отметим, что сезон-2012/13 тренер провел в России, где возглавлял магнитогорский «Металлург».