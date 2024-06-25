Барков – 1-й финский капитан, поднявший над головой Кубок Стэнли. В списке европейских капитанов он 5-й

Александр Барков – 1-й финский капитан, поднявший над головой Кубок Стэнли.

« » обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

28-летний форвард «Пантерс» стал 1-м финским и 5-м европейским капитаном чемпионской команды в истории НХЛ.

Ранее в список вошли защитники (Швеция, «Детройт»-2008) и (Словакия, «Бостон»-2011), форварды (Россия, «Вашингтон»-2018) и (Швеция, «Колорадо»-2022).

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Почему капитан «Флориды» Александр Барков играет за Финляндию, а не за Россию