Барков – 1-й финский капитан, поднявший над головой Кубок Стэнли. В списке европейских капитанов он 5-й

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Здено Хара Александр Овечкин Никлас Лидстрем Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Габриэль Ландескуг Александр Барков Хоккей

Александр Барков – 1-й финский капитан, поднявший над головой Кубок Стэнли.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

28-летний форвард «Пантерс» стал 1-м финским и 5-м европейским капитаном чемпионской команды в истории НХЛ.

Ранее в список вошли защитники Никлас Лидстрем (Швеция, «Детройт»-2008) и Здено Хара (Словакия, «Бостон»-2011), форварды Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон»-2018) и Габриэль Ландескуг (Швеция, «Колорадо»-2022).

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Почему капитан «Флориды» Александр Барков играет за Финляндию, а не за Россию

26 комментариев
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Мы то знаем, что он наш - русский 🇷🇺💪
+51
-14
+37
Ответ jqzn88xn6n
Финский капитан с русскими корнями!🇷🇺
С русскими корнями был - это Йонас Донской. А Барков чистый русский мужик.
+36
-5
+31
Но есть нюанс©
+26
-3
+23
Саня Барков - обычный финский парень.
+20
-3
+17
Ответ nurgali_kst
Сейчас тут все будут говорить, что он русский, он фин русского происхождения, который к русскому хоккею не имеет никакого отношения. Родился и вырос в Финляндии, хоккеем начал заниматься в Финляндии, так что не надо примазываться)
Он русский с финским гражданством. Какой фин русского происхождения.
+16
-1
+15
Финский капитан с русскими корнями!🇷🇺
+15
-3
+12
А ведь когда-то давным давно, будучи еще юным, он оказался не нужен нашей Федерации хоккея. В итоге был заигран за Финляндию.
Батя его Александр Барков родом из Новосибирска, играл за сборную России, был её капитаном, тоже центром был.
+11
-2
+9
Повторюсь, лучший русский центр на данный момент 😄
+8
-3
+5
Кузьмич,ты откуда финский знаешь?
Какой финский?
Так он же финн?
Кто финн?
Я😅😅😅😅
+6
-2
+4
5,6 матч выглядел не в своей тарелке,видимо сказалась травма от немца. А сегодня сыграл просто блестяще👏
+3
0
+3
Финляндия наш )))
+6
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+3
Ответ Bratsk Bruins
Чисто финские имя и фамилия Александр Барков)) А Ландескуг вообще играл в год чемпионства???
Конечно играл. Это потом он помер, а в год чемпионства внёс важный вклад – 22 очка в 20 матчах в плей-офф.
+2
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+2
Ответ PavelPro
А ведь когда-то давным давно, будучи еще юным, он оказался не нужен нашей Федерации хоккея. В итоге был заигран за Финляндию. Батя его Александр Барков родом из Новосибирска, играл за сборную России, был её капитаном, тоже центром был.
А мы умеем про…ть таланты, в 2006г наши юноши выиграли футбольный Евро у17, через 4г ни один из них(искл. А. Прудников, принадлежал Спартаку, играл в аренде в Чехии) не играл в РПЛ, только 1 и 2 лиги, кто-то вовсе закончил с футболом
+2
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Самые радостные минуты! Кубок над головой! Поздравляем!
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Ответ Дмитрий Якушевич
Дастин Браун был
Спасибо
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Ответ KirGre
А что Копитар не был капитаном Лос-Анджелеса ?? Когда они дважды кубок брали
Дастин Браун был
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Ответ KirGre
А что Копитар не был капитаном Лос-Анджелеса ?? Когда они дважды кубок брали
Дастин Браун там капитанил
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Ответ KirGre
А кто сильнее , как центр , Кузя или Барков ? Барков или Копитар?
Евг Кузня по таланту из нынешних центрфорвардов вероятно идёт следом за Маккинноном и Мэквидом но без внутреннего стержня
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Ответ PavelPro
А ведь когда-то давным давно, будучи еще юным, он оказался не нужен нашей Федерации хоккея. В итоге был заигран за Финляндию. Батя его Александр Барков родом из Новосибирска, играл за сборную России, был её капитаном, тоже центром был.
Просто наши про него забыли
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А что Копитар не был капитаном Лос-Анджелеса ?? Когда они дважды кубок брали
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А кто сильнее , как центр , Кузя или Барков ? Барков или Копитар?
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