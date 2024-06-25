Бобровский – 4-й российский вратарь, выигравший Кубок Стэнли. В роли основного – 3-й

Сергей Бобровский – 4-й российский вратарь, выигравший Кубок Стэнли.

« » обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей .

35-летний отразил 23 из 24 бросков в решающем матче. Он завершил плей-офф с 16 победами в 24 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,32.

Сергей стал 4-м российским вратарем, выигравшим .

До него это сделали Николай Хабибулин (2004 год, «Тампа», 23 матча в победном плей-офф, 16 побед), Илья Брызгалов (2007, «Анахайм», 5, 3, был сменщиком Жана-Себастьяна Жигера) и (2020, «Тампа», 25, 18*; 2021, «Тампа», 23, 16).

*Плей-офф-2020 проходил в нестандартном формате из-за пандемии коронавируса. В зачет шли матчи квалификации.

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