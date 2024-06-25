Бобровский – 4-й российский вратарь, выигравший Кубок Стэнли. В роли основного – 3-й

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Николай Хабибулин Илья Брызгалов НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Сергей Бобровский – 4-й российский вратарь, выигравший Кубок Стэнли.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

35-летний Бобровский отразил 23 из 24 бросков в решающем матче. Он завершил плей-офф с 16 победами в 24 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,32.

Сергей стал 4-м российским вратарем, выигравшим Кубок Стэнли.

До него это сделали Николай Хабибулин (2004 год, «Тампа», 23 матча в победном плей-офф, 16 побед), Илья Брызгалов (2007, «Анахайм», 5, 3, был сменщиком Жана-Себастьяна Жигера) и Андрей Василевский (2020, «Тампа», 25, 18*; 2021, «Тампа», 23, 16).

*Плей-офф-2020 проходил в нестандартном формате из-за пандемии коронавируса. В зачет шли матчи квалификации.

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52 комментария
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Болел сильно за Флориду можно сказать только из-за него. Несправедливо было бы, что дважды лучший вратарь НХЛ остался без кубка Стенли.
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Заслужил Боб! Два плей офф подряд тащил Флориду
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Ответ Alex_Polishchuk
И должен был стать вторым обладателем Конн Смайта, но у Гари Бэттмэна бизнес-интересы явно превыше спортивной справедливости
С Макдэвидом все по делу. Все-таки выдающийся камбэк в финале, 40+ очков в плей-офф, побил рекорд Грецки по передачам за один ПО.
Боб выиграл для Флориды 7ю игру, но в предыдущих трех напропускал целую авоську, это всегда в минус идёт.
Хотелось, конечно, Коня для Боба, но КС — главнее и ценнее. И он теперь у Сергея есть ❤️
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Боби, Танк и Кули! Ну какие красавцы! Поздравляю всех нас с таким потрясающим сезоном! Надеюсь и мой Кракен скоро сможет повторить успех парней из Флориды! Только нужен русский, 8 лет уже правило работает)
А теперь ждём драфт, отсыпаемся и ждём нового сезона! Всем добра! 🍀🫠
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Заслужил как никто, за всю блестящую карьеру, таща Жакетов всеми правдами и неправдами, за все неудачи после перехода к Кошкам, за терпение и уверенность, и за расстрельные предыдущие три игры, и за весь нынешний сезон+плов, с победой, Боб!!!
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Бобровский герой этого ПО, он это доказал. Седьмой матч финала - он отражает 95%. Эдмонтону и лично Макдэвиду спасибо за интригу и борьбу.
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Великий гений! Никто теперь не смеет смотреть в кошелек к 🦫!🇷🇺🙏🏻
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Ответ Alex_Polishchuk
И должен был стать вторым обладателем Конн Смайта, но у Гари Бэттмэна бизнес-интересы явно превыше спортивной справедливости
Васе по приколу дали по-вашему?))
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Злой волшебник корявый перри утопил уже 4-ую команду:)
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Наши вратари в качестве основного выигрывают только во Флориде
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Ну Бобровский-то понятно -он не просто наработал не один Кубок Стенли, он его давно переработал уже.) Браво, Сергей, и по заслугам.
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Ответ Alex_Polishchuk
И должен был стать вторым обладателем Конн Смайта, но у Гари Бэттмэна бизнес-интересы явно превыше спортивной справедливости
У Боба процент отражены бросков 90.5% какой Конн Смайт?
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Русские прекрасны!!!
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Ура - Флорида Пантерс!
Ура - Florida Beavers!
Ура - Флорида Боберс!!!
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Боб молодец, затащил в нужный момент, просто красавчик. И не важно как он сыграл несколько предыдущих матчей. Он выиграл главную игру в своей жизни. Лучший.
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Ответ Roo91
У Боба процент отражены бросков 90.5% какой Конн Смайт?
А в финале наверное еще и меньше 90
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Сергея с Кубком! Заслужил!
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Ответ Егор Ковынёв
Боби, Танк и Кули! Ну какие красавцы! Поздравляю всех нас с таким потрясающим сезоном! Надеюсь и мой Кракен скоро сможет повторить успех парней из Флориды! Только нужен русский, 8 лет уже правило работает) А теперь ждём драфт, отсыпаемся и ждём нового сезона! Всем добра! 🍀🫠
По-моему 9 лет уже
Но и восемь немало)
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Поздравления Сергею!!!Новокузнецк гуляет!!!Трое россиян в составе Флориды!!!
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Боб красавчик ! Поздравляю.
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Не смогу полностью оценить эту победу, пока не услышу комментариев Кожевникова и Губерниева.
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Ну теперь Шестера
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Боб, молоток!
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Шестеркин следующий?
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Ответ Roo91
У Боба процент отражены бросков 90.5% какой Конн Смайт?
А в 7 игре почти 95% В финальной серии Флорида 3 из 4 матчей выиграла, пропустив одну шайбу. Потому что победа 2:1 и 8:1 это всего лишь одна победа в серии и ценятся они одинаково. Чемпионом стала команда с хорошей обороной, значит и Коня нужно было либо Бобру либо Баркову
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Ответ Alex_Polishchuk
И должен был стать вторым обладателем Конн Смайта, но у Гари Бэттмэна бизнес-интересы явно превыше спортивной справедливости
Обладателя Конн Смайта выбирают журналисты, а не Гарри Бэтмэны.
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Ответ trouble_shooter
Что там по делу? Набирал очки только 4-х играх из 7-ми, при этом только в 2-х команды выиграла. И весь финал проиграл. Сергей съел Макдэвида в этом финале.
У Бобровского процент отраженных в финале меньше 90%. По всему ПО 90,6%, кажется. За такое Коня не дают.
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Ответ t0ni12
С Макдэвидом все по делу. Все-таки выдающийся камбэк в финале, 40+ очков в плей-офф, побил рекорд Грецки по передачам за один ПО. Боб выиграл для Флориды 7ю игру, но в предыдущих трех напропускал целую авоську, это всегда в минус идёт. Хотелось, конечно, Коня для Боба, но КС — главнее и ценнее. И он теперь у Сергея есть ❤️
Боб выиграл первую, вторую и седьмую игру финала. Те самые, что МакДевид проиграл. Есть определённая несправедливость в том, что полевым плохие игры в минус не идут.
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Ответ t0ni12
С Макдэвидом все по делу. Все-таки выдающийся камбэк в финале, 40+ очков в плей-офф, побил рекорд Грецки по передачам за один ПО. Боб выиграл для Флориды 7ю игру, но в предыдущих трех напропускал целую авоську, это всегда в минус идёт. Хотелось, конечно, Коня для Боба, но КС — главнее и ценнее. И он теперь у Сергея есть ❤️
Так можно же также про Коннора написать - назабивал в ненужные моменты, а когда нужно - в последних 3 матчах серии, то ничего не показал. Почему у вас это в одну сторону работает, а в другую нет?))
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Ответ Дмитрий Караваев
Так можно же также про Коннора написать - назабивал в ненужные моменты, а когда нужно - в последних 3 матчах серии, то ничего не показал. Почему у вас это в одну сторону работает, а в другую нет?))
В последних трех ли? Мне казалось, что в 5й игре Коннор 4 очка набрал 😁
Как и в четвёртой. И, представь себе, если бы не эти 8 очков, то следующих игр для Эдмонтона вообще бы не было.
И дело не только в очках, а ещё и в мощнейшем психологическом бусте, который он, как лидер команды, дал ей. Эдмонтон после 0:3 списали ВСЕ. А они оказались в одном шаге от КС, причём с унылым Драйзайтлем, у которого 0+3 за всю серию. Повторю мысль про очки-рекорды — это в НХЛ один из столпов. И повторю ещё раз: мне НЕ НРАВИТСЯ Макдэвид (тупо из-за встроенных чит-кодов) и я болею почти всегда против него. А за Боба я ВСЕГДА переживаю. Но Мак проявил себя как настоящий лидер и геймчейнджер. То, что у него закономерно закончились силы под конец серии — естественная вещь. Хоккей это бешеный интенсив и травмы.
Ну и напоследок ещё раз по Бобу: он в трех матчах подряд напускал по 5 (!) шайб. В первой из них был заменен от греха. Выдал стату немногим лучше Дарси, мать его, Кемпера в плей-офф 2022!!! Посмотрите статистику Тима Томаса, Джонатана Куика и Андрея Василевского в их "конные" сезоны и вопросов оставаться не должно.
Если и эти аргументы — не аргументы, то я умываю руки.
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