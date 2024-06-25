Бобровский – 4-й российский вратарь, выигравший Кубок Стэнли. В роли основного – 3-й
Сергей Бобровский – 4-й российский вратарь, выигравший Кубок Стэнли.
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.
35-летний Бобровский отразил 23 из 24 бросков в решающем матче. Он завершил плей-офф с 16 победами в 24 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,32.
Сергей стал 4-м российским вратарем, выигравшим Кубок Стэнли.
До него это сделали Николай Хабибулин (2004 год, «Тампа», 23 матча в победном плей-офф, 16 побед), Илья Брызгалов (2007, «Анахайм», 5, 3, был сменщиком Жана-Себастьяна Жигера) и Андрей Василевский (2020, «Тампа», 25, 18*; 2021, «Тампа», 23, 16).
*Плей-офф-2020 проходил в нестандартном формате из-за пандемии коронавируса. В зачет шли матчи квалификации.
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Боб выиграл для Флориды 7ю игру, но в предыдущих трех напропускал целую авоську, это всегда в минус идёт.
Хотелось, конечно, Коня для Боба, но КС — главнее и ценнее. И он теперь у Сергея есть ❤️
А теперь ждём драфт, отсыпаемся и ждём нового сезона! Всем добра! 🍀🫠
Ура - Florida Beavers!
Ура - Флорида Боберс!!!
Но и восемь немало)
Как и в четвёртой. И, представь себе, если бы не эти 8 очков, то следующих игр для Эдмонтона вообще бы не было.
И дело не только в очках, а ещё и в мощнейшем психологическом бусте, который он, как лидер команды, дал ей. Эдмонтон после 0:3 списали ВСЕ. А они оказались в одном шаге от КС, причём с унылым Драйзайтлем, у которого 0+3 за всю серию. Повторю мысль про очки-рекорды — это в НХЛ один из столпов. И повторю ещё раз: мне НЕ НРАВИТСЯ Макдэвид (тупо из-за встроенных чит-кодов) и я болею почти всегда против него. А за Боба я ВСЕГДА переживаю. Но Мак проявил себя как настоящий лидер и геймчейнджер. То, что у него закономерно закончились силы под конец серии — естественная вещь. Хоккей это бешеный интенсив и травмы.
Ну и напоследок ещё раз по Бобу: он в трех матчах подряд напускал по 5 (!) шайб. В первой из них был заменен от греха. Выдал стату немногим лучше Дарси, мать его, Кемпера в плей-офф 2022!!! Посмотрите статистику Тима Томаса, Джонатана Куика и Андрея Василевского в их "конные" сезоны и вопросов оставаться не должно.
Если и эти аргументы — не аргументы, то я умываю руки.