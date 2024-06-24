Андрей Шутов ушел из «Барыса». 26-летний вратарь сборной Казахстана провел 3 сезона в клубе

Голкипер Андрей Шутов покинул «Барыс».

26-летний вратарь провел в системе клуба три года. В минувшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Шутов провел 37 матчей, пропуская в среднем по 2,68 шайбы за матч при 91,6% отраженных бросков.

На чемпионате мира в Чехии вратарь сборной вошел в тройку лучших игроков национальной команды.

«Мы сделали Шутову квалификационное предложение с повышением зарплаты, однако он решил попробовать свои силы в другой лиге.

Права на игрока в КХЛ остаются за «Барысом». Мы благодарим за время, проведенное в «Барысе», и желаем ему успехов в новом клубе», – сказал генменеджер « » Олег Болякин.