Андрей Шутов ушел из «Барыса». 26-летний вратарь сборной Казахстана провел 3 сезона в клубе
Голкипер Андрей Шутов покинул «Барыс».
26-летний вратарь провел в системе клуба три года. В минувшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Шутов провел 37 матчей, пропуская в среднем по 2,68 шайбы за матч при 91,6% отраженных бросков.
На чемпионате мира в Чехии вратарь сборной Казахстана вошел в тройку лучших игроков национальной команды.
«Мы сделали Шутову квалификационное предложение с повышением зарплаты, однако он решил попробовать свои силы в другой лиге.
Права на игрока в КХЛ остаются за «Барысом». Мы благодарим Андрея за время, проведенное в «Барысе», и желаем ему успехов в новом клубе», – сказал генменеджер «Барыса» Олег Болякин.