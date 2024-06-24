Крикунов о Ковальчуке: «Илья дурил, пока был молодым. К 30 годам начал думать о здоровье и карьере, поэтому и доиграл до 40 лет. Еще сезон он способен провести, думаю»

Владимир Крикунов считает, что Илья Ковальчук может играть в следующем сезоне.

– еще способен приносить пользу команде?

– Думаю, да. Он одним своим присутствием принесет « » пользу. К тому же он молодым подает пример своим отношением. Мало кто доигрывает до такого возраста.

Пока Илья был молодым – дурил, а к 30 годам начал думать о здоровье и продолжении карьеры, стал сильнее готовиться. Поэтому он и доиграл до 40 лет.

Думаю, еще один сезон он способен провести. Между 40 годами и 41 годом разницы большой нет, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

В минувшем сезоне Фонбет чемпионата 41-летний нападающий играл за «Спартак». В 20 матчах регулярки Ковальчук набрал 8 (4+4) баллов.