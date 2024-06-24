Крикунов о Ковальчуке: «Илья дурил, пока был молодым. К 30 годам начал думать о здоровье и карьере, поэтому и доиграл до 40 лет. Еще сезон он способен провести, думаю»

Теги Спартак Владимир Крикунов Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Владимир Крикунов считает, что Илья Ковальчук может играть в следующем сезоне.

Ковальчук еще способен приносить пользу команде?

– Думаю, да. Он одним своим присутствием принесет «Спартаку» пользу. К тому же он молодым подает пример своим отношением. Мало кто доигрывает до такого возраста.

Пока Илья был молодым – дурил, а к 30 годам начал думать о здоровье и продолжении карьеры, стал сильнее готовиться. Поэтому он и доиграл до 40 лет.

Думаю, еще один сезон он способен провести. Между 40 годами и 41 годом разницы большой нет, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

В минувшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ 41-летний нападающий играл за «Спартак». В 20 матчах регулярки Ковальчук набрал 8 (4+4) баллов. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Между 60 и 61 разница небольшая
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий